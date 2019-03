Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dfe66ce-a008-41dd-b317-5327fdf4e4ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar rendőrség már felvette a kapcsolatot a cseh társszervekkel. ","shortLead":"A magyar rendőrség már felvette a kapcsolatot a cseh társszervekkel. ","id":"20190302_Szallodaban_utottek_rajta_Der_Csaban_a_szerbiai_magyar_bergyilkoson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe66ce-a008-41dd-b317-5327fdf4e4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed14bdbd-7f8e-4e75-95c8-a1871df79ed4","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Szallodaban_utottek_rajta_Der_Csaban_a_szerbiai_magyar_bergyilkoson","timestamp":"2019. március. 02. 13:13","title":"Szállodában ütöttek rajta Dér Csabán, a szerbiai magyar bérgyilkoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég vezetői állítólag fenyegetik a dolgozókat.","shortLead":"A cég vezetői állítólag fenyegetik a dolgozókat.","id":"20190303_Eldurvult_a_helyzet_a_Hankooknal_a_munkasszallon_elok_hatan_csattanhat_az_ostor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff362ec-5127-4fc9-b66d-c0959e874932","keywords":null,"link":"/kkv/20190303_Eldurvult_a_helyzet_a_Hankooknal_a_munkasszallon_elok_hatan_csattanhat_az_ostor","timestamp":"2019. március. 03. 13:46","title":"Eldurvult a helyzet a Hankooknál, a munkásszállón élők hátán csattanhat az ostor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dda0fb5-cf78-4286-8df0-85e2afd2b08b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három helyett akár 15 igazolható nap az iskolákban - ennyit javasol a Házi Gyermekorvosok Egyesülete.","shortLead":"Három helyett akár 15 igazolható nap az iskolákban - ennyit javasol a Házi Gyermekorvosok Egyesülete.","id":"20190302_3_hetet_igazolhasson_a_szulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dda0fb5-cf78-4286-8df0-85e2afd2b08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10038532-1db7-4263-8b8d-d98501a4d5f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_3_hetet_igazolhasson_a_szulo","timestamp":"2019. március. 02. 19:55","title":"Orvosok kérik: 3 nap helyett 3 hetet igazolhasson a szülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67cf2037-2d00-46f7-96d9-d8b66d5ce397","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Háromszázharminc pontos versenyképességi csomagot mutatott be Matolcsy György; nem jogerősen öt év letöltendő börtönre ítélték Kocsis István volt MVM-vezért; már a túl sok tao-pénzre panaszkodnak több sportklubnál. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Háromszázharminc pontos versenyképességi csomagot mutatott be Matolcsy György; nem jogerősen öt év letöltendő börtönre...","id":"20190303_Es_akkor_felzarkozas_Ausztria_fejlettseg_penz_fizetes_nyugdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67cf2037-2d00-46f7-96d9-d8b66d5ce397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc81cec4-6a8f-455e-b302-7ec0ec7bcf61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Es_akkor_felzarkozas_Ausztria_fejlettseg_penz_fizetes_nyugdij","timestamp":"2019. március. 03. 12:00","title":"És akkor megint reszkethet Ausztria, mert jövünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929bfa3e-e128-47e4-ad37-21c6b587c68e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több német napilap címlapján vagy belső oldalain használta fel a bezárt újságok betűtípusait. ","shortLead":"Több német napilap címlapján vagy belső oldalain használta fel a bezárt újságok betűtípusait. ","id":"20190302_A_Nepszabadsagnak_es_a_Magyar_Nemzetnek_is_emleket_allit_egy_nemet_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=929bfa3e-e128-47e4-ad37-21c6b587c68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c119aa8b-c496-42ed-ad59-d4501307aaf5","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_A_Nepszabadsagnak_es_a_Magyar_Nemzetnek_is_emleket_allit_egy_nemet_kampany","timestamp":"2019. március. 02. 15:27","title":"A Népszabadságnak és a Magyar Nemzetnek is emléket állít egy német kampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67381a08-380f-42bc-9ea6-523e8e22d791","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Részegen belehajtott egy benzinkút boltjába az NK Osijek 22 éves játékosa, Petar Bockaj, majd elmenekült a helyszínről. A rendőrök hamarosan elfogták, a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő csapat pedig azonnal szerződést bontott a kezdőben játszó fiatalemberrel – írta a 24sata.hr nevű horvát internetes portál.","shortLead":"Részegen belehajtott egy benzinkút boltjába az NK Osijek 22 éves játékosa, Petar Bockaj, majd elmenekült a helyszínről...","id":"20190302_Reszegen_es_szandekosan_hajtott_egy_benzinkutba_Meszaros_eszeki_csapatanak_jatekosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67381a08-380f-42bc-9ea6-523e8e22d791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b959f91-d300-480b-bfcd-881f54bcdbe2","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Reszegen_es_szandekosan_hajtott_egy_benzinkutba_Meszaros_eszeki_csapatanak_jatekosa","timestamp":"2019. március. 02. 15:32","title":"Részegen és szándékosan hajtott egy benzinkútba Mészáros eszéki csapatának játékosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1c2755-c310-41f1-87b8-f0bb789d1f98","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyolc utas megsérült, amikor a Londont kiszolgáló Stansted repülőtéren ki kellett üríteni a Ryanair holdinghoz tartozó Laudamotion egyik gépét. Az incidensről videó is készült.","shortLead":"Nyolc utas megsérült, amikor a Londont kiszolgáló Stansted repülőtéren ki kellett üríteni a Ryanair holdinghoz tartozó...","id":"20190302_Baleset_a_Stansted_repuloteren__serultek_es_keresztbe_allo_repulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f1c2755-c310-41f1-87b8-f0bb789d1f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"999f860e-305e-4bdf-8a39-38b9bf4698ab","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Baleset_a_Stansted_repuloteren__serultek_es_keresztbe_allo_repulo","timestamp":"2019. március. 02. 12:55","title":"Baleset a Stansted repülőtéren – sérültek és keresztbe álló repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem sok másik város van, ahol ennyire kilátástalan saját lakást venni. ","shortLead":"Nem sok másik város van, ahol ennyire kilátástalan saját lakást venni. ","id":"20190302_Europai_osszehasonlitasban_is_remenytelen_a_budapesti_lakashelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60fc3811-c344-44ec-8552-dc7993957c49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Europai_osszehasonlitasban_is_remenytelen_a_budapesti_lakashelyzet","timestamp":"2019. március. 02. 10:06","title":"Európai összehasonlításban is reménytelen a budapesti lakáshelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]