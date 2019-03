Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Törvénymódosítást nyújtanak be a Parlamentnek, a befolyt összegből P+R parkolókat építenének és fejlesztenék a tömegközlekedést. ","shortLead":"Törvénymódosítást nyújtanak be a Parlamentnek, a befolyt összegből P+R parkolókat építenének és fejlesztenék...","id":"20190302_Az_LMP_nekifut_a_budapesti_dugodijnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2928b74c-4956-4d6e-aec0-84648cfca3c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190302_Az_LMP_nekifut_a_budapesti_dugodijnak","timestamp":"2019. március. 02. 11:23","title":"Az LMP nekifut a budapesti dugódíjnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság 5,7 millió dolláros, vagyis nagyjából 1,5 milliárd forintos büntetést szabott ki a gyerekek körében hatalmas népszerűségnek örvendő TikTok alkalmazásra. ","shortLead":"Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság 5,7 millió dolláros, vagyis nagyjából 1,5 milliárd forintos büntetést...","id":"20190301_tiktok_videomegoszto_buntetes_adatvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5096ebe6-ac13-40f1-a09c-4bf57c37a551","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_tiktok_videomegoszto_buntetes_adatvedelem","timestamp":"2019. március. 01. 16:37","title":"Rekordbüntetést kapott az anti-Facebook, mert gyerekekről gyűjtöttek adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2554cdb0-d2f1-4994-8278-6c9b8bd24124","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Békés megyében több esetben nem strómanokkal vásároltatták meg az árverésre kiírt földeket, hanem Fidesz és MAGOSZ tagok vitték a jó minőségű területeket. Ángyán József újabb földjelentése.","shortLead":"Békés megyében több esetben nem strómanokkal vásároltatták meg az árverésre kiírt földeket, hanem Fidesz és MAGOSZ...","id":"20190302_Ujabb_Angyan_jelentes_Bekes_megyeben_a_latszatra_sem_adtak_Fideszesek_vasaroltak_a_foldeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2554cdb0-d2f1-4994-8278-6c9b8bd24124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5466635d-ac16-4d0c-a077-e52ecb0b18ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Ujabb_Angyan_jelentes_Bekes_megyeben_a_latszatra_sem_adtak_Fideszesek_vasaroltak_a_foldeket","timestamp":"2019. március. 02. 06:45","title":"Újabb Ángyán jelentés: Békés megyében a látszatra sem adtak, politikusok vásárolták a földeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc221fd-5c93-4e79-9bc5-ee0173375303","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190301_A_kutya_is_elsirja_magat_az_Oroszlankiraly_meghato_jelenetenel_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfc221fd-5c93-4e79-9bc5-ee0173375303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1c81d6-78e1-4a0d-83a5-8c582f6c247c","keywords":null,"link":"/elet/20190301_A_kutya_is_elsirja_magat_az_Oroszlankiraly_meghato_jelenetenel_video","timestamp":"2019. március. 01. 16:05","title":"A kutya is elsírja magát az Oroszlánkirály megható jeleneténél (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3603d56a-d3ab-4d20-b0e9-26769a710465","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebbe a nem éppen tegnap legyártott bajor autóba rengeteg csomagot be lehet pakolni, és adott esetben akár a driftnek sincs semmi akadálya.","shortLead":"Ebbe a nem éppen tegnap legyártott bajor autóba rengeteg csomagot be lehet pakolni, és adott esetben akár a driftnek...","id":"20190302_nem_veletlenul_horror_draga_ez_a_25_eves_erdi_bmw_m5_kombi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3603d56a-d3ab-4d20-b0e9-26769a710465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285b3097-7949-4372-8fb6-13b7319fe142","keywords":null,"link":"/cegauto/20190302_nem_veletlenul_horror_draga_ez_a_25_eves_erdi_bmw_m5_kombi","timestamp":"2019. március. 02. 06:41","title":"Nem véletlenül horror drága ez a 25 éves érdi BMW M5 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218e2062-29f4-435b-a36c-4ce85eca4f8f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fenntartható halgazdálkodás miatt kell végezni a madarakkal.","shortLead":"A fenntartható halgazdálkodás miatt kell végezni a madarakkal.","id":"20190301_kormoran_karokatona_kiloves_gyerites_horgaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=218e2062-29f4-435b-a36c-4ce85eca4f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d94905e-c2e5-42c1-bccc-4eb452a42972","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_kormoran_karokatona_kiloves_gyerites_horgaszat","timestamp":"2019. március. 01. 14:32","title":"Több száz kárókatonát lőnek ki a Tisza-tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5148dae3-d405-4169-a1b3-c654a4f4336d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fél éve árulja a szerb állam az utolsó tulajdonában levő vajdasági kikötőt, bár tucatnyian érdeklődtek, végül egy jelentkező maradt.","shortLead":"Fél éve árulja a szerb állam az utolsó tulajdonában levő vajdasági kikötőt, bár tucatnyian érdeklődtek, végül...","id":"20190302_Arab_ceg_veheti_meg_az_ujvideki_kikotot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5148dae3-d405-4169-a1b3-c654a4f4336d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64bdd75-a243-4e54-b60c-ff2a189fbe83","keywords":null,"link":"/kkv/20190302_Arab_ceg_veheti_meg_az_ujvideki_kikotot","timestamp":"2019. március. 02. 17:30","title":"Arab cég veheti meg az újvidéki kikötőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1c2755-c310-41f1-87b8-f0bb789d1f98","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyolc utas megsérült, amikor a Londont kiszolgáló Stansted repülőtéren ki kellett üríteni a Ryanair holdinghoz tartozó Laudamotion egyik gépét. Az incidensről videó is készült.","shortLead":"Nyolc utas megsérült, amikor a Londont kiszolgáló Stansted repülőtéren ki kellett üríteni a Ryanair holdinghoz tartozó...","id":"20190302_Baleset_a_Stansted_repuloteren__serultek_es_keresztbe_allo_repulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f1c2755-c310-41f1-87b8-f0bb789d1f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"999f860e-305e-4bdf-8a39-38b9bf4698ab","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Baleset_a_Stansted_repuloteren__serultek_es_keresztbe_allo_repulo","timestamp":"2019. március. 02. 12:55","title":"Baleset a Stansted repülőtéren – sérültek és keresztbe álló repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]