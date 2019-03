Felével esett vissza az idei termés az olasz agrárium egyik húzóágazatában, huszonöt éve nem volt ilyen rossz az olívaültetvények eredménye - írja az agrarszektor.hu. A kárt egy baktérium okozta a növényekben, amit a magyar szőlősgazdák is ismerhetnek. Az extrém időjárás miatt legyengült fák hosszú távon is kieshetnek a termelésből: a Xylella fastidiosa nevű baktérium ilyenkor ugyanis könnyebben utat talál – ez ugyanaz a baktérium, ami Európában a szőlőket és a csonthéjasokat is fenyegeti.

„Hiába alakul minden jól az év jelentős részében, elég két napon fagypont alatti hőmérsékletet mérni tavasszal, vagy 3-4 nyári napon 40 fok felettit, esetleg 10 napon eső nélkül maradni, az már bőven elég ahhoz, hogy komoly gondokat okozzon ágazati szinten.” – hívta fel a figyelmet az időjrási anomáliák hatásaira az Euro-Mediterrán Klímaváltozási Központ vezetője.

Görögországban 42, míg Portugáliában is legalább 20 százalékos visszaesést prognosztizáltak.