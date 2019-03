Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48d9d32b-5c95-4c62-be57-a334dc68b077","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már nem csak a fiatalok játszótere az állásbörze, és nem is konkrét munkát keresnek ott az érdeklődök. A munkavállalalók még mindig alig mernek hangot adni igényeiknek, pedig a Pénzügyminisztérium versenyképességi programja éppen a legveszélyeztetettebb csoportokat, a kismamákat, diákokat és nyugdíjasokat szeretné a munka világába terelni. Közben az Y-generáció már rájött, hogy csak egy élete van, és a munkahelyén is jól szeretné érezni magát.","shortLead":"Már nem csak a fiatalok játszótere az állásbörze, és nem is konkrét munkát keresnek ott az érdeklődök...","id":"20190306_Reg_mas_a_slager_de_a_magyar_munkavallalo_meg_mindig_azt_enekli_hogy_8_ora_munka_8_ora_pihenes_8_ora_szorakozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48d9d32b-5c95-4c62-be57-a334dc68b077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7916cbe-9e03-4a51-9640-accf7ae3e326","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Reg_mas_a_slager_de_a_magyar_munkavallalo_meg_mindig_azt_enekli_hogy_8_ora_munka_8_ora_pihenes_8_ora_szorakozas","timestamp":"2019. március. 06. 15:55","title":"HVG Állásbörze: a fiataloknál már nem sláger a 8 óra munka, 8 óra...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e1912e8-56a0-478b-8891-33f28621de97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung legújabb csúcstelefonja, a Galaxy S10 igen szépen szerepelt a legismertebb képernyőtesztelő labor, a DisplayMate tesztjén.","shortLead":"A Samsung legújabb csúcstelefonja, a Galaxy S10 igen szépen szerepelt a legismertebb képernyőtesztelő labor...","id":"20190305_samsung_galaxy_s10_kepernyoje_kijelzoje_displaymate","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e1912e8-56a0-478b-8891-33f28621de97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a082904-cf11-4984-a6d1-589e353c8689","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_samsung_galaxy_s10_kepernyoje_kijelzoje_displaymate","timestamp":"2019. március. 05. 13:03","title":"Nincs most ennél jobb: A+ besorolást kapott a Samsung Galaxy S10 képernyője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983fab4c-b459-4c39-b76f-a28b59d4ac85","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korunk követendő szellemi stratégiáiról kérdezték Nádas Péter írót. A kultúrában önismétlést, újrahasznosítást, az individualitástól való elfordulást lát, a társadalomban pedig a globális kapitalizmushoz való adaptáció csődjét. Ám nincs más hátra, mint az értelemre hagyatkozni.\r

\r

","shortLead":"Korunk követendő szellemi stratégiáiról kérdezték Nádas Péter írót. A kultúrában önismétlést, újrahasznosítást...","id":"20190306_Nadas_Peter_Lehete_demokracia_harcedzett_demokratak_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=983fab4c-b459-4c39-b76f-a28b59d4ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215180b6-3dcb-43ec-9b4c-b32876a43af5","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Nadas_Peter_Lehete_demokracia_harcedzett_demokratak_nelkul","timestamp":"2019. március. 06. 21:32","title":"Nádas Péter: Lehet-e demokrácia harcedzett demokraták nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e71c91e-565b-40f9-ab2a-6618cd87e6e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Szohe rakétakísérleti telep leszerelését azután kezdték meg, hogy Kim Dzsong Un először találkozott Donald Trumppal. ","shortLead":"A Szohe rakétakísérleti telep leszerelését azután kezdték meg, hogy Kim Dzsong Un először találkozott Donald Trumppal. ","id":"20190305_eszak_korea_kim_dzsong_un_szohe_raketakiserlet_telep_leszereles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e71c91e-565b-40f9-ab2a-6618cd87e6e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9baed2-7002-46b5-af69-2aac140e51f8","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_eszak_korea_kim_dzsong_un_szohe_raketakiserlet_telep_leszereles","timestamp":"2019. március. 05. 22:05","title":"Észak-Korea helyreállítja a részben leszerelt kísérleti telepét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c654bd14-8e09-4833-9115-a7ebc23055a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utas az életmentő árokba zuhant, túlélte a balesetet.","shortLead":"Az utas az életmentő árokba zuhant, túlélte a balesetet.","id":"20190306_Videot_kozolt_a_Katasztrofavedelem_a_4es_metro_ala_esett_ember_menteserol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c654bd14-8e09-4833-9115-a7ebc23055a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b82c79-af0e-40a2-8af0-2e3f82252ea2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Videot_kozolt_a_Katasztrofavedelem_a_4es_metro_ala_esett_ember_menteserol","timestamp":"2019. március. 06. 08:07","title":"Videót közölt a Katasztrófavédelem a 4-es metró alá esett ember mentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, ki állhat az interneten szombaton megjelent adatbázis összeállítása mögött, amelyben több mint 364 millió rekordot találni, és amiben nemcsak a chatüzeneteket, személyes adatokat is tárolnak.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, ki állhat az interneten szombaton megjelent adatbázis összeállítása mögött, amelyben több mint 364...","id":"20190305_kina_kiberbiztonsag_privat_uzenetek_kiszivargasa_victor_gevers","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb06813-3064-4d8f-b55b-c094f7bcc277","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_kina_kiberbiztonsag_privat_uzenetek_kiszivargasa_victor_gevers","timestamp":"2019. március. 05. 17:33","title":"Óriási adatszivárgás Kínában: 364 millió privát beszélgetés került ki a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt három feltételhez kötötte azt, hogy ne zárják ki tagságukból a Fideszt. A pártcsalád frakcióvezetője azonban sem a Fidesz, sem Orbán részéről nem látja, hogy ezeknek meg akarnának felelni.","shortLead":"Az Európai Néppárt három feltételhez kötötte azt, hogy ne zárják ki tagságukból a Fideszt. A pártcsalád frakcióvezetője...","id":"20190306_Weber_Orban_nem_mutat_kompromisszumkeszseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47afbf57-786a-459a-9720-c102fd9e75da","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Weber_Orban_nem_mutat_kompromisszumkeszseget","timestamp":"2019. március. 06. 11:58","title":"Weber: Orbán nem mutat kompromisszumkészséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6de0779-e7b2-44b9-b022-5b2995749240","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy döntést újratárgyaltat a szombathelyi ellenzéki többségű közgyűléssel Puskás Tivadar, köztük a városi tévé vezetőjének leváltását is, mert azok sértik szerinte az önkormányzat érdekeit.\r

\r

","shortLead":"Négy döntést újratárgyaltat a szombathelyi ellenzéki többségű közgyűléssel Puskás Tivadar, köztük a városi tévé...","id":"20190306_Nem_nyugszik_bele_a_varosi_teve_vezetojenek_levaltasaba_a_szombathelyi_fideszes_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6de0779-e7b2-44b9-b022-5b2995749240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d946a3-b3d2-46d1-82bc-7c8b143c3917","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Nem_nyugszik_bele_a_varosi_teve_vezetojenek_levaltasaba_a_szombathelyi_fideszes_polgarmester","timestamp":"2019. március. 06. 18:09","title":"Nem nyugszik bele a városi tévé vezetőjének leváltásába a szombathelyi fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]