[{"available":true,"c_guid":"7df7fc23-376d-4571-abed-962f51b95c88","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Chelsea eljutatta fellebbezését a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséghez (FIFA), mely a következő két átigazolási időszakból kizárta a klubot.","shortLead":"A Chelsea eljutatta fellebbezését a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséghez (FIFA), mely a következő két átigazolási...","id":"20190305_chelsea_atigazolas_eltiltas_fellebbezes_fifa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7df7fc23-376d-4571-abed-962f51b95c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72cac62-8810-46e2-a2e6-c192e489323e","keywords":null,"link":"/sport/20190305_chelsea_atigazolas_eltiltas_fellebbezes_fifa","timestamp":"2019. március. 05. 18:02","title":"Nem hagyja annyiban az eltiltást a Chelsea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe347c2-f1e5-43f7-bafd-adbb2120597e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Rostand drámája tette igazán világhírűvé, pedig ő maga is írt remekműveket.","shortLead":"Rostand drámája tette igazán világhírűvé, pedig ő maga is írt remekműveket.","id":"20190306_Negyszaz_eve_szuletett_az_ember_akit_az_orrarol_mindneki_ismer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbe347c2-f1e5-43f7-bafd-adbb2120597e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2de97d-43c8-4b23-8830-971c4b9c0e70","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Negyszaz_eve_szuletett_az_ember_akit_az_orrarol_mindneki_ismer","timestamp":"2019. március. 06. 16:10","title":"Négyszáz éve született az ember, akit az orráról mindenki ismer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cb1f1b-f79f-4cb9-afe4-4aa59dcdc536","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mr. Pokee valószínűleg a világ leghíresebb sünije volt, de egy bakteriális fertőzés véget vetett világjáró kalandjainak.","shortLead":"Mr. Pokee valószínűleg a világ leghíresebb sünije volt, de egy bakteriális fertőzés véget vetett világjáró kalandjainak.","id":"20190305_Bejarta_a_nagyvilagot_ez_a_cuki_sunike_most_bucsut_kell_venni_tole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88cb1f1b-f79f-4cb9-afe4-4aa59dcdc536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9930b8-823a-4fd1-b9d0-9dc7ba58e8bf","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Bejarta_a_nagyvilagot_ez_a_cuki_sunike_most_bucsut_kell_venni_tole","timestamp":"2019. március. 05. 12:07","title":"Bejárta a nagyvilágot ez a cuki sünike, most búcsút kell venni tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df68060-9aa4-4034-86df-d050412637bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És a vezetői pozíciókban is jóval kisebb az arányuk. Adatok nőnap előtt.","shortLead":"És a vezetői pozíciókban is jóval kisebb az arányuk. ","shortLead":"Egy üzem kialakítására kapták a pénzt. ","id":"20190305_26_milliardot_kapott_a_kormanytol_Garancsi_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b45b9c5-6c4a-4c4a-87e9-0976befb747c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_26_milliardot_kapott_a_kormanytol_Garancsi_cege","timestamp":"2019. március. 05. 13:21","title":"2,6 milliárdot kapott a kormánytól Garancsi cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]