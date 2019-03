Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f404ed2-9e27-4f93-ad9e-1c78835363b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tíz évig tartó kutatás után találta meg a módját a NASA, hogy rögzíteni tudja a szuperszonikus vadászgépek által keltett lökéshullámokat. Mutatjuk a hihetetlen képeket. ","shortLead":"Tíz évig tartó kutatás után találta meg a módját a NASA, hogy rögzíteni tudja a szuperszonikus vadászgépek által...","id":"20190307_nasa_vadaszrepulo_lokeshullam_hangrobbanas_hangsebesseg_atlepese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f404ed2-9e27-4f93-ad9e-1c78835363b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530903a3-0c58-4915-a688-a416af49dbcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_nasa_vadaszrepulo_lokeshullam_hangrobbanas_hangsebesseg_atlepese","timestamp":"2019. március. 07. 18:33","title":"Ezekre a NASA-képekre nincsenek szavak: lefotózták, ahogy a vadászgépek átlépik a hangsebességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy év spirituális visszavonulás után visszahelyezték a szolgálatba Roberto Cavanazzát.","shortLead":"Egy év spirituális visszavonulás után visszahelyezték a szolgálatba Roberto Cavanazzát.","id":"20190307_Megbocsatott_a_puspok_a_papnak_aki_tiznel_is_tobb_novel_vett_reszt_orgian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae99c5e-67e7-431e-8fe7-9453f38f1a24","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Megbocsatott_a_puspok_a_papnak_aki_tiznel_is_tobb_novel_vett_reszt_orgian","timestamp":"2019. március. 07. 21:35","title":"Megbocsátott a püspök a papnak, aki tíznél is több nővel vett részt orgián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd34398-36d3-40c9-b738-57cbfede8b24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valós időben láthatnánk, hogy mekkora energia- és vízfogyasztással jár egy-egy zuhanyozás, bizonyosan másképp állnánk e tisztálkodási módhoz.","shortLead":"Ha valós időben láthatnánk, hogy mekkora energia- és vízfogyasztással jár egy-egy zuhanyozás, bizonyosan másképp...","id":"20190307_amphiro_valos_ideju_visszajezes_zuhanyozas_kozben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfd34398-36d3-40c9-b738-57cbfede8b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c2035d-ca23-4b0b-b357-c70899a2beab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_amphiro_valos_ideju_visszajezes_zuhanyozas_kozben","timestamp":"2019. március. 07. 19:03","title":"Kisebb lehet a vízszámlája annak, aki ezzel zuhanyzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök felkérte a Nagyváradon élő BEK-győztes fociedzőt, Jenei Imrét, hogy legyen a tanácsadója.","shortLead":"A magyar miniszterelnök felkérte a Nagyváradon élő BEK-győztes fociedzőt, Jenei Imrét, hogy legyen a tanácsadója.","id":"20190308_Sportugyi_fotanacsadoja_lett_Orbannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfed30a-cff8-44b3-9ee3-c9a1005eea13","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Sportugyi_fotanacsadoja_lett_Orbannak","timestamp":"2019. március. 08. 06:00","title":"Fociügyi főtanácsadója lett Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az American Enterprise Institute szerint az sem elképzelhetetlen, hogy a Nemzetközi Beruházási Bank, amelynek Orbánék minden kedvezményt megadtak, egy GRU-művelet fedőtevékenységét végzi Európában. Szerintük a cél, hogy Közép-Kelet-Európa államait a Nyugattól Kelet felé fordítsák Putyinék, Magyarország pedig ennek segítésével ismét cserbenhagyta Amerikát.","shortLead":"Az American Enterprise Institute szerint az sem elképzelhetetlen, hogy a Nemzetközi Beruházási Bank, amelynek Orbánék...","id":"20190307_Egy_amerikai_think_tank_szerint_a_kormany_uj_kedvezmenyezett_bankja_Putyin_trojai_falova","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2753bd44-8d41-44bc-bbfa-3abfe26971b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Egy_amerikai_think_tank_szerint_a_kormany_uj_kedvezmenyezett_bankja_Putyin_trojai_falova","timestamp":"2019. március. 07. 10:42","title":"Amerikai think tank: Putyin trójai falova Európában az Orbánék által támogatott orosz bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1515746d-56e2-4afc-9d27-f4503b75b289","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Míg tegnap a K&H Bank kiemelkedő eredményeiről számoltunk be, ma az Erste Bank közleményéből derül ki, hogy tavaly minden szegmensben az átlagot meghaladó mértékben tudta bővíteni hitelkihelyezését.","shortLead":"Míg tegnap a K&H Bank kiemelkedő eredményeiről számoltunk be, ma az Erste Bank közleményéből derül ki, hogy tavaly...","id":"20190308_Megvannak_a_csok_es_a_hitelporgetes_elso_nyertesi_a_bankok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1515746d-56e2-4afc-9d27-f4503b75b289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b8a600-9160-4afa-ba80-e334b2040ff2","keywords":null,"link":"/kkv/20190308_Megvannak_a_csok_es_a_hitelporgetes_elso_nyertesi_a_bankok","timestamp":"2019. március. 08. 11:55","title":"Megvannak a csok és a hitelpörgetés első nyertesei: a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Édesanyja egy csecsemőotthonban hagyta, a nő később külföldre ment, és eddig nem adott életjelet magáról, azt hitték, nem él.","shortLead":"Édesanyja egy csecsemőotthonban hagyta, a nő később külföldre ment, és eddig nem adott életjelet magáról, azt hitték...","id":"20190307_Holtnak_nyilvanitott_magyar_no_igenyelt_utlevelet_Hagaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07206c1c-f691-48ca-bc07-8b893e47d0ab","keywords":null,"link":"/vilag/20190307_Holtnak_nyilvanitott_magyar_no_igenyelt_utlevelet_Hagaban","timestamp":"2019. március. 07. 08:02","title":"Halottnak nyilvánított magyar nő igényelt útlevelet Hágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e439ea75-c88c-4c21-b818-cbee75431056","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A dorogi öntödében alumínium autóalkatrészeket fognak gyártani, ez lesz a legnagyobb ilyen üzletág a csoporton belül, és az egyik legmodernebb Európában.","shortLead":"A dorogi öntödében alumínium autóalkatrészeket fognak gyártani, ez lesz a legnagyobb ilyen üzletág a csoporton belül...","id":"20190307_Uj_alkatreszuzemet_epit_a_GMDcsoport_Dorogon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e439ea75-c88c-4c21-b818-cbee75431056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2940c450-e700-4df6-9817-318199ca42f5","keywords":null,"link":"/kkv/20190307_Uj_alkatreszuzemet_epit_a_GMDcsoport_Dorogon","timestamp":"2019. március. 07. 13:03","title":"240 új munkahelyet teremt a GMD-csoport új üzeme Dorogon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]