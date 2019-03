Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"987e6830-0007-4f58-9798-5ed116d2bad8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy brüsszeli szakmai fórumon az európai légitársaságok a légi irányítási rendszer reformját sürgették a dinamikusan növekvő forgalom kiszolgálása érdekében.","shortLead":"Egy brüsszeli szakmai fórumon az európai légitársaságok a légi irányítási rendszer reformját sürgették a dinamikusan...","id":"20190308_Kifakadt_a_Ryanairvezer_reformot_es_karteritest_kovetelnek_a_munkaerohiany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=987e6830-0007-4f58-9798-5ed116d2bad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d6892b-63ac-4cac-bf81-9d3d31fa338a","keywords":null,"link":"/kkv/20190308_Kifakadt_a_Ryanairvezer_reformot_es_karteritest_kovetelnek_a_munkaerohiany_miatt","timestamp":"2019. március. 08. 14:02","title":"Kifakadt a Ryanair-vezér, reformot és kártérítést követelnek a munkaerőhiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b01b14-9af0-487f-ba34-f1806b5b94d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nap leforgása alatt valósággal elöntötték a Twittert azok a videók, amiben cipőket és papucsokat dobálnak a felhasználók, hogy megnézzék, valóban a talpukra esnek-e.","shortLead":"Néhány nap leforgása alatt valósággal elöntötték a Twittert azok a videók, amiben cipőket és papucsokat dobálnak...","id":"20190307_vans_challenge_crocs_challenge_kihivas_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9b01b14-9af0-487f-ba34-f1806b5b94d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238e4995-a4f4-49e1-937a-96271bce4cea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_vans_challenge_crocs_challenge_kihivas_video","timestamp":"2019. március. 07. 08:38","title":"Itt az újabb kihívás: cipőket és papucsokat dobálnak az internetezők, az eredmény pedig mindenkit meglep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227e55ad-65e2-4218-9ef1-36de50276a08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két láncfűrészt és egy fűkaszát is elvitt magával Pötyi, a közben megtalált kiscsikó két elrablója.\r

\r

","shortLead":"Két láncfűrészt és egy fűkaszát is elvitt magával Pötyi, a közben megtalált kiscsikó két elrablója.\r

\r

","id":"20190308_Ok_loptak_el_a_kiscsikot_keresi_oket_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=227e55ad-65e2-4218-9ef1-36de50276a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"becb40e7-f7b7-498f-b88b-dc9b7e661fa6","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Ok_loptak_el_a_kiscsikot_keresi_oket_a_rendorseg","timestamp":"2019. március. 08. 11:51","title":"Ők lopták el a kiscsikót, keresi őket a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az akkumulátort kevésbé meríti, a szemünket pedig kíméli a Viberbe bekerült új, sötét üzemmód.","shortLead":"Az akkumulátort kevésbé meríti, a szemünket pedig kíméli a Viberbe bekerült új, sötét üzemmód.","id":"20190307_viber_sotet_mod_dark_mod_ejszakai_mod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef264ce5-4c31-4146-bc93-62e0febf8a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_viber_sotet_mod_dark_mod_ejszakai_mod","timestamp":"2019. március. 07. 08:03","title":"Van Viber a telefonján? Kapcsolja be gyorsan az új funkciót, tovább bírja majd a telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238dfa51-ec9c-4916-abd0-48d71b49f0a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok pártból jövünk, de a célunk közös, írták a kezdeményezésről.","shortLead":"Sok pártból jövünk, de a célunk közös, írták a kezdeményezésről.","id":"20190307_Kozos_Facebookoldalon_harcolnak_tovabb_az_ellenzeki_kepviselonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=238dfa51-ec9c-4916-abd0-48d71b49f0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110bf99f-f0c8-40ff-b094-508f44a20f99","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Kozos_Facebookoldalon_harcolnak_tovabb_az_ellenzeki_kepviselonok","timestamp":"2019. március. 07. 18:37","title":"Közös Facebook-oldalon harcolnak tovább az ellenzéki képviselőnők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c4719e-222b-40f5-8c04-3cae9a66d3f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ole Gunnar Solskjaer, a Manchester United vezetőedzője a Paris Saint-Germain vendégeként aratott 3-1-es szerdai győzelem után azt mondta: mindig hittek abban, hogy a 2-0-s hazai vereség ellenére továbbjuthatnak labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjéből.","shortLead":"Ole Gunnar Solskjaer, a Manchester United vezetőedzője a Paris Saint-Germain vendégeként aratott 3-1-es szerdai...","id":"20190307_ole_gunnar_solskjaer_manchester_united_psg_thomas_tuchel_neymar_marcus_rashford_romelu_lukaku_gianluigi_buffon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76c4719e-222b-40f5-8c04-3cae9a66d3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e62ca62-3701-4b0a-9b88-c77b3db7b399","keywords":null,"link":"/sport/20190307_ole_gunnar_solskjaer_manchester_united_psg_thomas_tuchel_neymar_marcus_rashford_romelu_lukaku_gianluigi_buffon","timestamp":"2019. március. 07. 11:27","title":"Solskjaer a MU bravúrja után: Volt egy tervünk. Megcsináltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890fc54d-3c72-42aa-99a4-6765bb4608fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus Intézet februárban készített reprezentatív felmérése ugyanazt hozta ki, mint a januári: a Fidesz összefogással verhető. Amennyiben közös listát indítana az MSZP-P, a Jobbik, az LMP, a DK és a Momentum, 31 százalékot szereznének, míg a Fidesz csak 29-et kapna. Igaz, a maradék 40 százalék bizonytalan szavazó, kérdés, ők hova állnának.","shortLead":"A Publicus Intézet februárban készített reprezentatív felmérése ugyanazt hozta ki, mint a januári: a Fidesz...","id":"20190307_Osszellenzeki_osszefogassal_meg_mindig_verheto_lenne_a_Fidesz_az_EPvalasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=890fc54d-3c72-42aa-99a4-6765bb4608fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ba34c7-c397-4640-a302-d131bbf0144b","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Osszellenzeki_osszefogassal_meg_mindig_verheto_lenne_a_Fidesz_az_EPvalasztason","timestamp":"2019. március. 07. 07:44","title":"Összellenzéki összefogással még mindig verhető lenne a Fidesz az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efb633e-e0f6-4253-b2de-1bb998de0bbf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A baleset Győr és Mosonmagyaróvár között történt.","shortLead":"A baleset Győr és Mosonmagyaróvár között történt.","id":"20190307_Az_eros_szel_miatt_felborult_egy_kamion_az_M1esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5efb633e-e0f6-4253-b2de-1bb998de0bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de83f25c-ed49-40d2-bef2-5006490dfbed","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190307_Az_eros_szel_miatt_felborult_egy_kamion_az_M1esen","timestamp":"2019. március. 07. 13:41","title":"Az erős szél miatt felborult egy kamion az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]