Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08be3f50-cf83-4aa9-ad8b-42487cdb1394","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három héttel a Brexit előtt nem tudni, mi lesz a tárgyalások végkifejlete, az EU mindenesetre megunta az egymásra mutogatást.","shortLead":"Három héttel a Brexit előtt nem tudni, mi lesz a tárgyalások végkifejlete, az EU mindenesetre megunta az egymásra...","id":"20190308_Itt_az_uj_unios_Brexitjavaslat__jo_esellyel_ez_is_a_kukaban_kot_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08be3f50-cf83-4aa9-ad8b-42487cdb1394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c036211e-7c80-4e10-a778-7150f9b549eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Itt_az_uj_unios_Brexitjavaslat__jo_esellyel_ez_is_a_kukaban_kot_ki","timestamp":"2019. március. 08. 18:53","title":"Itt az új uniós Brexit-javaslat – jó eséllyel ez is a kukában köt ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c319d8-42be-4e22-ae81-aea6543046a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan próbálták már meg megcsinálni az iMessage androidos verzióját, most azonban úgy tűnik, az AirMessage-nek sikerült úgy, hogy az még biztonságos is legyen.","shortLead":"Sokan próbálták már meg megcsinálni az iMessage androidos verzióját, most azonban úgy tűnik, az AirMessage-nek sikerült...","id":"20190308_android_imessage_airmessage_uzenetkuldes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c319d8-42be-4e22-ae81-aea6543046a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85b5bc2-d120-44b2-a7d3-2dc36f69735c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_android_imessage_airmessage_uzenetkuldes","timestamp":"2019. március. 08. 15:03","title":"Androidosok is használhatják az iPhone-ok egyik kedvenc funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő héten Budapestre látogat Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti frakcióvezetője és vezető jelöltje az Európai Bizottság elnöki posztjára.","shortLead":"A jövő héten Budapestre látogat Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti frakcióvezetője és vezető jelöltje...","id":"20190309_Budapestre_jon_es_szemelyesen_beszel_Orbannal_Weber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120ccf9e-e72a-47b6-b4e2-9aa43909eb44","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Budapestre_jon_es_szemelyesen_beszel_Orbannal_Weber","timestamp":"2019. március. 09. 19:15","title":"Budapestre jön és személyesen beszél Orbánnal Weber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cb0793-0d83-4db9-9a9c-2caabfd25978","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér Róbert a Magyar Hangért akciózik.","shortLead":"Puzsér Róbert a Magyar Hangért akciózik.","id":"20190309_Ezt_az_akciot_aligha_reklamozza_majd_az_Aldi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1cb0793-0d83-4db9-9a9c-2caabfd25978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2d28da-b581-4b1e-afa0-e1a57e6429ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Ezt_az_akciot_aligha_reklamozza_majd_az_Aldi","timestamp":"2019. március. 09. 10:04","title":"Ezt az akciót aligha reklámozza majd az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Disney tervei szerint megtart néhány 20th Century Foxhoz fűződő produkciót, elsősorban mozifilmeket.","shortLead":"A Disney tervei szerint megtart néhány 20th Century Foxhoz fűződő produkciót, elsősorban mozifilmeket.","id":"20190308_Disney_21st_Century_Fox_felvasarlas_film_mozi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060f6e16-ac2c-4c0c-8e09-cabc132efc6a","keywords":null,"link":"/kultura/20190308_Disney_21st_Century_Fox_felvasarlas_film_mozi","timestamp":"2019. március. 08. 15:59","title":"A Disney hamarosan felvásárolja a 21st Century Foxot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc25028-0eb2-4eaf-ae24-a5faf05ac68e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes elképzelés tűnt fel az idei év elején az okostelefonok világában: olyan készülékek, amelyeken nincsenek gombok, nyílások. Úgy tűnik, a felhasználók leszavazták az új trendet.","shortLead":"Érdekes elképzelés tűnt fel az idei év elején az okostelefonok világában: olyan készülékek, amelyeken nincsenek gombok...","id":"20190310_meizu_zero_kudarc_az_indiegogon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bc25028-0eb2-4eaf-ae24-a5faf05ac68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be6c1db-f6e5-4a3c-8890-fdc23fbdfaee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_meizu_zero_kudarc_az_indiegogon","timestamp":"2019. március. 10. 09:03","title":"Végleg befellegzett a \"jövő mobiljának\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cd634ce-03d4-423e-b5b6-77ea4235b8b2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Genfben sikerült üléspróbát vennünk a bottropi székhelyű autónemesítő legfrissebb zászlóshajó modelljében. Ami két kisebb meglepetéssel szolgált.","shortLead":"Genfben sikerült üléspróbát vennünk a bottropi székhelyű autónemesítő legfrissebb zászlóshajó modelljében. Ami két...","id":"20190309_apro_de_bosszanto_hibara_bukkantunk_a_900_loeros_brabus_mercedesmaybachban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cd634ce-03d4-423e-b5b6-77ea4235b8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181e7793-eb37-4e03-b2f6-84084e2c4c38","keywords":null,"link":"/cegauto/20190309_apro_de_bosszanto_hibara_bukkantunk_a_900_loeros_brabus_mercedesmaybachban","timestamp":"2019. március. 09. 06:41","title":"Apró, de bosszantó hibára bukkantunk a 900 lóerős Brabus Mercedes-Maybachban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8226bacf-ee24-4174-80fc-3a0f8a8e2613","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kormányhatározatból az is kiderült, hogy a hamarosan megnyíló jeruzsálemi irodára 600 milliót szánnak. ","shortLead":"Egy kormányhatározatból az is kiderült, hogy a hamarosan megnyíló jeruzsálemi irodára 600 milliót szánnak. ","id":"20190308_Tobb_mint_otmilliard_forintot_ad_a_kormany_egy_rejtelyes_ugandai_fejlesztesi_programra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8226bacf-ee24-4174-80fc-3a0f8a8e2613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da08a865-6b4f-4e12-8593-b39bcdc61eca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Tobb_mint_otmilliard_forintot_ad_a_kormany_egy_rejtelyes_ugandai_fejlesztesi_programra","timestamp":"2019. március. 08. 19:54","title":"Több mint ötmilliárdot ad a kormány egy rejtélyes ugandai fejlesztési programra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]