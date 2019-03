Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"783de9cc-852e-4454-bad4-a0e7cc741cec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán Nissan Motors és a francia Renault és az ide tartozó Mitsubishi vezetősége bejelentette, hogy teljesen átalakítja a világ legnagyobb autógyártó szövetségének szervezeti felépítését.","shortLead":"A japán Nissan Motors és a francia Renault és az ide tartozó Mitsubishi vezetősége bejelentette, hogy teljesen...","id":"20190312_renault_nissa_szovetseg_carlos_ghosn_mitsubishi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=783de9cc-852e-4454-bad4-a0e7cc741cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fb6fc7-6e3c-4aaa-9432-1804f0027c40","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_renault_nissa_szovetseg_carlos_ghosn_mitsubishi","timestamp":"2019. március. 12. 11:55","title":"Kitalálták, hogyan működjön tovább a Renault–Nissan-szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-listavezetője szerint a Néppárt egy nagy család, ahol vannak vélemény-ütközések, de mindkét félnek érdeke, hogy a Fidesz maradjon.","shortLead":"A Fidesz EP-listavezetője szerint a Néppárt egy nagy család, ahol vannak vélemény-ütközések, de mindkét félnek érdeke...","id":"20190311_Trocsanyi_A_Fidesznek_nincsen_Bterve_ha_kizarjak_a_Neppartbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8b5fdc-9420-4f20-ac46-9b9f3bc44106","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Trocsanyi_A_Fidesznek_nincsen_Bterve_ha_kizarjak_a_Neppartbol","timestamp":"2019. március. 11. 08:07","title":"Trócsányi: A Fidesznek nincsen B terve, ha kizárják a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ugyan a feketedobozok megsérültek, kérdéses, mennyi információ nyerhető ki belőlük.","shortLead":"Ugyan a feketedobozok megsérültek, kérdéses, mennyi információ nyerhető ki belőlük.","id":"20190311_Megtalaltak_a_lezuhant_etiop_gep_mindket_feketedobozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66084394-b533-4f71-bab2-ef413e309ad8","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Megtalaltak_a_lezuhant_etiop_gep_mindket_feketedobozat","timestamp":"2019. március. 11. 13:30","title":"Megtalálták a lezuhant etióp gép mindkét feketedobozát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185fafd0-f480-4c36-b333-49030e260214","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felszállás után még dühös volt, de most már a legszerencsésebb napjaként emlegeti a vasárnapot.","shortLead":"A felszállás után még dühös volt, de most már a legszerencsésebb napjaként emlegeti a vasárnapot.","id":"20190311_Ket_perccel_keste_le_a_vasarnap_lezuhant_etiop_gepet_egy_gorog_utas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=185fafd0-f480-4c36-b333-49030e260214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd9560f-7dab-4e3e-b5df-4e9df76ea4fb","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Ket_perccel_keste_le_a_vasarnap_lezuhant_etiop_gepet_egy_gorog_utas","timestamp":"2019. március. 11. 11:13","title":"Két perccel késte le a vasárnap lezuhant etióp gépet egy görög utas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3dfb4ee-0787-4961-b4d2-54b9df4181ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánykritikus lap kiadója beperelte volna az üzletláncot, amiért nem árusít Magyar Hangot, de az Aldi közölte, áprilistól már fognak. Szerintük eddig is csak azért nem lehetett náluk kapni, mert ritkán egyeztetnek a lapok forgalmáról.","shortLead":"A kormánykritikus lap kiadója beperelte volna az üzletláncot, amiért nem árusít Magyar Hangot, de az Aldi közölte...","id":"20190311_Megis_lehet_majd_Magyar_Hangot_venni_az_Aldiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3dfb4ee-0787-4961-b4d2-54b9df4181ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d677e4-e46b-467d-946d-a4df5914ae79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Megis_lehet_majd_Magyar_Hangot_venni_az_Aldiban","timestamp":"2019. március. 11. 11:19","title":"Mégis lehet majd Magyar Hangot venni az Aldiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség most annyit közölt, senkit nem terveznek kihallgatni Magyarországon. ","shortLead":"Az ügyészség most annyit közölt, senkit nem terveznek kihallgatni Magyarországon. ","id":"20190311_Egy_eve_nem_zartak_le_a_nyomozast_Semjen_sved_vadaszatanak_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbd5335-d9a3-4f58-8b4f-668abb580f53","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Egy_eve_nem_zartak_le_a_nyomozast_Semjen_sved_vadaszatanak_ugyeben","timestamp":"2019. március. 11. 11:46","title":"Egy éve tart a nyomozás Semjén svéd vadászatának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e908f64d-e9b3-4fc5-9f7f-cd2c14087b56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nyáron már használhatják az autósok az M3-as új felüljáróját és csomópontját.","shortLead":"Nyáron már használhatják az autósok az M3-as új felüljáróját és csomópontját.","id":"20190311_csomopont_utepites_mogyorod_hungaroring_m3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e908f64d-e9b3-4fc5-9f7f-cd2c14087b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d5ccd0-99f0-475b-8bf5-a18b2fc0ddb5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190311_csomopont_utepites_mogyorod_hungaroring_m3","timestamp":"2019. március. 11. 15:21","title":"Az idei magyar F1-futamra kész lehet az új csomópont az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminisztérium jegyzékben tiltakozott Ukrajnánál azért, mert Moszkva szerint Kijev megsértette a két ország által kötött barátsági egyezményt. Mindezt az után, hogy Oroszország 2014-ben magához csatolta az Ukrajnához tartozó Krímet, majd komoly segítséget nyújtott a kelet-ukrajnai szeparatista erőknek.","shortLead":"Az orosz külügyminisztérium jegyzékben tiltakozott Ukrajnánál azért, mert Moszkva szerint Kijev megsértette a két...","id":"20190312_A_Krimet_elcsatolo_Oroszorszag_szerint_Kijev_megsertette_az_oroszukran_baratsagi_egyezmenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c35721-de10-483d-86e5-0172c6d8f844","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_A_Krimet_elcsatolo_Oroszorszag_szerint_Kijev_megsertette_az_oroszukran_baratsagi_egyezmenyt","timestamp":"2019. március. 12. 14:55","title":"A Krímet elcsatoló Oroszország szerint Kijev megsértette az orosz-ukrán barátsági egyezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]