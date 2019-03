Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"162c5eb6-5f61-48e9-b278-bf0ae9cf4e18","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós pénzügyminiszterek mai ülésén a digitális nagyvállalatok adóztatásáról is tárgyaltak.","shortLead":"Az uniós pénzügyminiszterek mai ülésén a digitális nagyvállalatok adóztatásáról is tárgyaltak.","id":"20190312_Adomentesseget_ker_az_uniotol_az_otthoni_palinkafozesre_a_Penzugyminiszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=162c5eb6-5f61-48e9-b278-bf0ae9cf4e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648f6cb0-5e48-4a31-890c-28fb86675096","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Adomentesseget_ker_az_uniotol_az_otthoni_palinkafozesre_a_Penzugyminiszterium","timestamp":"2019. március. 12. 12:26","title":"Adómentességet kér az uniótól az otthoni pálinkafőzésre a Pénzügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2f9e5a-9959-45a3-8b25-8cdc793ecdde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy vecsési ház padlásán fogták el azt a két fiatalt, akik előző héten elloptak egy újszülött pónit Pestszentlőrincről.","shortLead":"Egy vecsési ház padlásán fogták el azt a két fiatalt, akik előző héten elloptak egy újszülött pónit Pestszentlőrincről.","id":"20190310_Elkaptak_Vecsesen_a_ponitolvajokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb2f9e5a-9959-45a3-8b25-8cdc793ecdde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3726e7a-1813-41a0-b3cf-afa3430c9d4c","keywords":null,"link":"/elet/20190310_Elkaptak_Vecsesen_a_ponitolvajokat","timestamp":"2019. március. 10. 22:19","title":"Elkapták Vecsésen a pónitolvajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"757d4ec6-dcfa-4bbd-b92b-cdcef2ef1cd6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Q3 és a Q5 közé érkezett modell meghajtásáról 100 százalékban elektromos rendszer gondoskodik.","shortLead":"A Q3 és a Q5 közé érkezett modell meghajtásáról 100 százalékban elektromos rendszer gondoskodik.","id":"20190312_korbejartuk_a_legujabb_villanyaudit_a_q4_etron_divatterepjarot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=757d4ec6-dcfa-4bbd-b92b-cdcef2ef1cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c80cd66-b377-41ff-9cb8-6360c11a2447","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_korbejartuk_a_legujabb_villanyaudit_a_q4_etron_divatterepjarot","timestamp":"2019. március. 12. 08:21","title":"Körbejártuk a legújabb villany-Audit, a Q4 e-tron divatterepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01dd053-c048-4615-9e68-50d2aa4712e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három év alatt mindössze három embert ítéltek el szexuális bűncselekmény miatt a Kölnben 2015 szilveszterén történt nők elleni tömeges támadások ügyében.","shortLead":"Három év alatt mindössze három embert ítéltek el szexuális bűncselekmény miatt a Kölnben 2015 szilveszterén történt nők...","id":"20190311_Szelfizes_buktatta_le_az_elitelt_kolni_zaklatokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a01dd053-c048-4615-9e68-50d2aa4712e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a16e2b3-9ea3-47ce-b09b-7f68d278b759","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Szelfizes_buktatta_le_az_elitelt_kolni_zaklatokat","timestamp":"2019. március. 11. 20:20","title":"Szelfizés buktatta le az elítélt kölni támadókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tamaulipas államban olyan gyakorivá váltak az emberrablások, hogy a helyi hatóságok az átutazókat egy ideje autókaravánokba szervezik.","shortLead":"Tamaulipas államban olyan gyakorivá váltak az emberrablások, hogy a helyi hatóságok az átutazókat egy ideje...","id":"20190311_Elraboltak_egy_autobusz_tizenkilenc_utasat_Mexikoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7329622f-abae-4e15-abb1-98daf070252c","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Elraboltak_egy_autobusz_tizenkilenc_utasat_Mexikoban","timestamp":"2019. március. 11. 08:27","title":"Tizenkilenc utast raboltak el Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0482bbc3-c66d-498b-8492-42c13708fc6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenlévő vádlottak nem tettek új vallomást.","shortLead":"A jelenlévő vádlottak nem tettek új vallomást.","id":"20190311_Juniusra_halasztottak_a_Prisztasgyilkossag_targyalasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0482bbc3-c66d-498b-8492-42c13708fc6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812106fb-b5b8-4b0d-9974-7cac4c823302","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Juniusra_halasztottak_a_Prisztasgyilkossag_targyalasat","timestamp":"2019. március. 11. 12:53","title":"Júniusra halasztották a Prisztás-gyilkosság tárgyalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c587b3-026d-469d-8043-b91756c0142d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Schengen-busz lényegében egy mobil határátkelőhely, aminek segítségével az út mentén is el tudják végezni a rendőrök a határellenőrzést.","shortLead":"A Schengen-busz lényegében egy mobil határátkelőhely, aminek segítségével az út mentén is el tudják végezni a rendőrök...","id":"20190311_Schengenbuszt_teszteltek_az_M1esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27c587b3-026d-469d-8043-b91756c0142d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed0f001-e29b-4674-be93-b1d475c721cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_Schengenbuszt_teszteltek_az_M1esen","timestamp":"2019. március. 11. 09:14","title":"Schengen-buszt teszteltek az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6203ce-feef-4577-8f1a-f0508f148cd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Régóta nagy a jövés-menés a Fogaskerekű svábhegyi megállójától pár perce lévő, szűkös Felhő utcában. Kiderült, a tulajdoni lap szerint a 3000 négyzetméteres, két korábbi telek összevonásából megszületett ingatlannak kizárólag egy tulajdonosa van, Bessenyei István.","shortLead":"Régóta nagy a jövés-menés a Fogaskerekű svábhegyi megállójától pár perce lévő, szűkös Felhő utcában. Kiderült...","id":"20190311_Sarka_Kata_elettarsa_3000_negyzetmeteren_epitkezik_a_Svabhegyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd6203ce-feef-4577-8f1a-f0508f148cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdfe3ba-18a0-420c-bedb-c7ce0422d00b","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Sarka_Kata_elettarsa_3000_negyzetmeteren_epitkezik_a_Svabhegyen","timestamp":"2019. március. 11. 11:13","title":"Sarka Kata élettársa 3000 négyzetméteren építkezik a Svábhegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]