Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8d251d0-19f7-4695-852b-782b3f7e1659","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Antonio Banderas új filmjében a rendező, Pedro Almodóvar alteregóját alakítja. A közös munka sokkal közelebb hozta őket egymáshoz, pedig ez már a nyolcadik közös filmjük. Az El Paisnak adott interjúban Banderas arról is mesél, milyen érzés volt, mikor Almodóvar-fiúnak címkézték, és hogy ez mennyiben járult hozzá, hogy Hollywoodban is kipróbálja magát.","shortLead":"Antonio Banderas új filmjében a rendező, Pedro Almodóvar alteregóját alakítja. A közös munka sokkal közelebb hozta őket...","id":"20190314_Antonio_Banderas_Ha_meglepjuk_a_kozonseget_meg_nem_haltunk_meg_Pedro_Almodovar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8d251d0-19f7-4695-852b-782b3f7e1659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b722b82-5c9c-402d-9cfe-0dd1cf213d5d","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Antonio_Banderas_Ha_meglepjuk_a_kozonseget_meg_nem_haltunk_meg_Pedro_Almodovar","timestamp":"2019. március. 14. 07:03","title":"Antonio Banderas: “Ha meglepjük a közönséget, még nem haltunk meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elemző szerint a miniszterelnök két szék között imbolyog. Nem jöttek be a számításai.","shortLead":"Az elemző szerint a miniszterelnök két szék között imbolyog. Nem jöttek be a számításai.","id":"20190313_Torok_Gabor_Orban_arccal_a_padlo_fele_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8e0b4a-8a2c-4346-9a8e-11777f8f6229","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Torok_Gabor_Orban_arccal_a_padlo_fele_van","timestamp":"2019. március. 13. 11:31","title":"Török Gábor: Orbán arccal a padló felé van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erős forgalomra készülnek a hosszú hétvégén, naponta akár 40 ezer utas is megfordulhat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. ","shortLead":"Erős forgalomra készülnek a hosszú hétvégén, naponta akár 40 ezer utas is megfordulhat a Liszt Ferenc Nemzetközi...","id":"20190314_hosszu_hetvege_repules_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_ferihegy_indulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c7aa44-893d-4aee-9277-4cb073820e44","keywords":null,"link":"/elet/20190314_hosszu_hetvege_repules_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_ferihegy_indulas","timestamp":"2019. március. 14. 15:17","title":"Elrepülne a hosszú hétvégén? Jó korán érjen ki Ferihegyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy év alatt kétmilliárdnál is több \"rossz\" reklámot törölt rendszeréből a Google. Ezek azok a hirdetések, melyek közzétévői szándékosan megtévesztik a felhasználókat, vagy olyan dolgot reklámoznak, amit nem kellene.","shortLead":"Egy év alatt kétmilliárdnál is több \"rossz\" reklámot törölt rendszeréből a Google. Ezek azok a hirdetések, melyek...","id":"20190314_google_rossz_hirdetesek_karos_megteveszto_reklam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f048397d-5664-4fe9-9432-c83775681aa2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_google_rossz_hirdetesek_karos_megteveszto_reklam","timestamp":"2019. március. 14. 13:03","title":"Ne higgyen el mindent a neten: 6 millió káros reklámot töröl a Google – naponta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d79a70a-4d0e-4c94-82e6-be02ebe08d00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Prius unokája az égbe megy.","shortLead":"A Prius unokája az égbe megy.","id":"20190313_Itt_a_Toyota_holdbusza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d79a70a-4d0e-4c94-82e6-be02ebe08d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d3e0b4-9677-4be8-b3dd-9d05be9b898f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190313_Itt_a_Toyota_holdbusza","timestamp":"2019. március. 13. 13:47","title":"Itt a Toyota holdbusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35ba775-8bf5-4850-a148-4697af5f814d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Paul Manafortot a múlt héten egy másik bíróság 47 hónap börtönre ítélte.","shortLead":"Paul Manafortot a múlt héten egy másik bíróság 47 hónap börtönre ítélte.","id":"20190313_paul_manafort_donald_trump_kampanymenedzser_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c35ba775-8bf5-4850-a148-4697af5f814d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9bc12b2-6886-4f3a-9e8c-0da715006646","keywords":null,"link":"/vilag/20190313_paul_manafort_donald_trump_kampanymenedzser_itelet","timestamp":"2019. március. 13. 18:43","title":"Kapott még 43 hónapot Trump volt kampányfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f90478-ecb1-4399-b949-5c992ca36c0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsődleges információk szerint a gyermek súlyosan megsérült.","shortLead":"Az elsődleges információk szerint a gyermek súlyosan megsérült.","id":"20190313_Busz_utott_el_egy_gyereket_Pesterzsebeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71f90478-ecb1-4399-b949-5c992ca36c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7d5070-2fdb-4195-ae1d-465f50a2fc0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Busz_utott_el_egy_gyereket_Pesterzsebeten","timestamp":"2019. március. 13. 15:38","title":"Busz ütött el egy gyereket Pesterzsébeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a729678c-8f4c-4349-b139-6bca2d553d51","c_author":"Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"Januártól az Ausztriában dolgozó, ám nem ott élő külföldiek már kevesebb családi pótlékot kapnak. A magyar munkavállalók ezzel különösen rosszul járnak, mert a korábbi összegnek csak a felét kapják meg. Egy 15 éve kint dolgozó 3 gyerekes apuka mesélt a hvg.hu videósának arról, hogy hogyan érinti családját a törvény, és egy soproni székhelyű, osztrák ügyekre szakosodott tanácsadó cégtől is megkérdeztük, hogy milyen lehetőségei vannak a becslések szerint 70 ezer szomszédban dolgozó magyarnak.","shortLead":"Januártól az Ausztriában dolgozó, ám nem ott élő külföldiek már kevesebb családi pótlékot kapnak. A magyar...","id":"20190313_ausztria_csaladi_potlek_magyar_munkavallalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a729678c-8f4c-4349-b139-6bca2d553d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e482da34-1863-4192-a918-e0157d045dba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_ausztria_csaladi_potlek_magyar_munkavallalok","timestamp":"2019. március. 13. 17:00","title":"\"Az osztrák rendőrök az ágyból is felkeltik a magyarokat, hogy tényleg ott laknak-e\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]