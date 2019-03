Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"Egy sor, a közigazgatási bíróságok függetlenségét növelő változtatást iktatna be a róluk szóló törvényjavaslatba, ezzel...","id":"20190312_Eloremenekul_a_kormany_noveli_a_kozigazgatasi_birosagok_fuggetlenseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80cd2944-ff0c-4690-89b9-1b292d8d08c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Eloremenekul_a_kormany_noveli_a_kozigazgatasi_birosagok_fuggetlenseget","timestamp":"2019. március. 12. 21:36","title":"Előremenekül a kormány, növeli a közigazgatási bíróságok függetlenségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter hétfőn a miniszteri EU-s találkozón minden követ megmozgatna az ENSZ migrációs paktumának EU-s jogba emelése ellen. Az Európai Bizottság szerint nincsenek ilyen tervei Brüsszelnek.","shortLead":"Szijjártó Péter hétfőn a miniszteri EU-s találkozón minden követ megmozgatna az ENSZ migrációs paktumának EU-s jogba...","id":"20190314_Politico_Szijjarto_Peter_egy_nem_letezo_migracios_terv_ellen_kuzd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6766b94-31fa-4568-ac2b-fa8ab960f5da","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Politico_Szijjarto_Peter_egy_nem_letezo_migracios_terv_ellen_kuzd","timestamp":"2019. március. 14. 07:51","title":"Politico: Szijjártó Péter egy nem létező migrációs terv ellen küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német Welt úgy interpretálja a Weber–Orbán-találkozót, hogy azon Orbán mindhárom feltételben engedett, amit a néppárti csúcsjelölt szabott. A Fidesz marad a Néppártban.","shortLead":"A német Welt úgy interpretálja a Weber–Orbán-találkozót, hogy azon Orbán mindhárom feltételben engedett, amit...","id":"20190313_Welt_Orban_kapott_egy_utolso_eselyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a79775-c339-4634-a82e-cb4675c61b75","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Welt_Orban_kapott_egy_utolso_eselyt","timestamp":"2019. március. 13. 16:06","title":"Welt: Orbán kapott egy utolsó esélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc81a2a-afac-421d-966e-b082d120b14d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A léggömbök maradványai környezeti károkat okoznak, veszélyes műanyaghulladékot jelentenek az Északi-tenger állatvilágára.","shortLead":"A léggömbök maradványai környezeti károkat okoznak, veszélyes műanyaghulladékot jelentenek az Északi-tenger...","id":"20190313_Egyre_tobb_helyen_tiltjak_be_a_leggomboket_Hollandiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dc81a2a-afac-421d-966e-b082d120b14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a627be70-e953-43aa-aeea-4d1ef2f922e1","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Egyre_tobb_helyen_tiltjak_be_a_leggomboket_Hollandiaban","timestamp":"2019. március. 13. 18:57","title":"Egyre több helyen tiltják be a léggömböket Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d783be38-e58a-48e0-b405-f73bd16bfac9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt gyógyfürdőt tesztelt a HVG az ország keleti felében, és arra jutott: bár van különbség a híres és kevésbé ismert termálfürdők között, korántsem akkora, mint gondolnánk.","shortLead":"Öt gyógyfürdőt tesztelt a HVG az ország keleti felében, és arra jutott: bár van különbség a híres és kevésbé ismert...","id":"20190314_Gyogyfurdoteszteleskor_jott_a_hidegzuhany_nem_eleg_a_medenceben_ucsorogni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d783be38-e58a-48e0-b405-f73bd16bfac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54ed8bcc-7f90-4022-a721-aa7ab5f4b170","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Gyogyfurdoteszteleskor_jott_a_hidegzuhany_nem_eleg_a_medenceben_ucsorogni","timestamp":"2019. március. 14. 09:38","title":"Gyógyfürdőteszteléskor jött a hideg zuhany: nem elég a medencében ücsörögni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0a6e59-bacf-43ad-8f0b-be0d529d6686","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Corvin sétányon két lakásban és egy XVIII. kerületi lakásban egyszerre fogta el a rendőrség egy bűnbanda több tagját. ","shortLead":"A Corvin sétányon két lakásban és egy XVIII. kerületi lakásban egyszerre fogta el a rendőrség egy bűnbanda több tagját. ","id":"20190313_A_Corvin_setanyon_levo_lakasokban_volt_a_dizajnerdrogarusok_kozpontja__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f0a6e59-bacf-43ad-8f0b-be0d529d6686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374b1552-3153-4b27-8bdb-0551283a4b5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_A_Corvin_setanyon_levo_lakasokban_volt_a_dizajnerdrogarusok_kozpontja__video","timestamp":"2019. március. 13. 06:30","title":"A Corvin sétányon lévő lakásokban volt a dizájnerdrog-árusok központja - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57170d45-171e-4a6d-87da-ab5c3e6d427c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerencsejáték miatt eladósodott a takarékszövetkezeti vezető, ezért sikkaszthatta el a több százmillió forintot. A kondorosi fiókvezető húsz éven át vezette a helyi fiókot, de a harmadát takarékosság miatt megszüntető hálózatnál még az összevonások után is vezető pozíciót töltött be. Most vádat emeltek ellene.","shortLead":"Szerencsejáték miatt eladósodott a takarékszövetkezeti vezető, ezért sikkaszthatta el a több százmillió forintot...","id":"20190313_Tbb_szzmilliot_sikkasztott_a_takarkszvetkezet_egyik_ugyvezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57170d45-171e-4a6d-87da-ab5c3e6d427c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c83d0e-a09d-442b-bf4e-a8cfd0700894","keywords":null,"link":"/kkv/20190313_Tbb_szzmilliot_sikkasztott_a_takarkszvetkezet_egyik_ugyvezetoje","timestamp":"2019. március. 13. 10:10","title":"Több százmilliót sikkasztott a takarékszövetkezet egyik ügyvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök levelet írt azoknak a néppárti vezetőknek, akik kezdeményezték a Fidesz kizárását az EPP-ből; ebben a Fidesz elnöke bocsánatot kér \"a támadó nyelvezetért\", de fenntartja politikai álláspontját – értesült a Reuters.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök levelet írt azoknak a néppárti vezetőknek, akik kezdeményezték a Fidesz kizárását...","id":"20190314_orban_viktor_europai_neppart_epp_level_bocsanatkeres_kizaras_fidesz_havasi_bertalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6adebef-16bb-4f8b-90dd-70ea393f572c","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_orban_viktor_europai_neppart_epp_level_bocsanatkeres_kizaras_fidesz_havasi_bertalan","timestamp":"2019. március. 14. 11:34","title":"Bocsánatot is kért Orbán a néppártiaktól, meg nem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]