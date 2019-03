Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71f90478-ecb1-4399-b949-5c992ca36c0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsődleges információk szerint a gyermek súlyosan megsérült.","shortLead":"Az elsődleges információk szerint a gyermek súlyosan megsérült.","id":"20190313_Busz_utott_el_egy_gyereket_Pesterzsebeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71f90478-ecb1-4399-b949-5c992ca36c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7d5070-2fdb-4195-ae1d-465f50a2fc0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Busz_utott_el_egy_gyereket_Pesterzsebeten","timestamp":"2019. március. 13. 15:38","title":"Busz ütött el egy gyereket Pesterzsébeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783de9cc-852e-4454-bad4-a0e7cc741cec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán Nissan Motors és a francia Renault és az ide tartozó Mitsubishi vezetősége bejelentette, hogy teljesen átalakítja a világ legnagyobb autógyártó szövetségének szervezeti felépítését.","shortLead":"A japán Nissan Motors és a francia Renault és az ide tartozó Mitsubishi vezetősége bejelentette, hogy teljesen...","id":"20190312_renault_nissa_szovetseg_carlos_ghosn_mitsubishi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=783de9cc-852e-4454-bad4-a0e7cc741cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fb6fc7-6e3c-4aaa-9432-1804f0027c40","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_renault_nissa_szovetseg_carlos_ghosn_mitsubishi","timestamp":"2019. március. 12. 11:55","title":"Kitalálták, hogyan működjön tovább a Renault–Nissan-szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2c7f89-7177-42d0-bd2c-1217a2cac788","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány éve már sejteni lehet, hogy az okostelefon-gyártók rangsorában gyors léptekkel felfelé lépdelő Huawei stabil B-tervvel rendelkezik egy esetleges vészhelyzet esetére. Most Richard Yu vezérigazgató erősítette meg, hogy ez tényleg így van.","shortLead":"Néhány éve már sejteni lehet, hogy az okostelefon-gyártók rangsorában gyors léptekkel felfelé lépdelő Huawei stabil...","id":"20190313_huawei_sajat_operacios_rendszer_google_android_microsoft_windows","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c2c7f89-7177-42d0-bd2c-1217a2cac788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44263a41-b96f-4d77-bab1-465ff41713a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_huawei_sajat_operacios_rendszer_google_android_microsoft_windows","timestamp":"2019. március. 13. 12:03","title":"A Huawei már tudja, mi jöhet az Android után, sőt már meg is csinálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német Welt úgy interpretálja a Weber–Orbán-találkozót, hogy azon Orbán mindhárom feltételben engedett, amit a néppárti csúcsjelölt szabott. A Fidesz marad a Néppártban.","shortLead":"A német Welt úgy interpretálja a Weber–Orbán-találkozót, hogy azon Orbán mindhárom feltételben engedett, amit...","id":"20190313_Welt_Orban_kapott_egy_utolso_eselyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a79775-c339-4634-a82e-cb4675c61b75","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Welt_Orban_kapott_egy_utolso_eselyt","timestamp":"2019. március. 13. 16:06","title":"Welt: Orbán kapott egy utolsó esélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9762f6d-bc11-4634-8df0-3166e0a0a95c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bari közelében, Monopoli városának partjainál fedezték fel a tenger mélyén húzódó korallzátonyt, amely Európában is egyedülállónak számít. ","shortLead":"Bari közelében, Monopoli városának partjainál fedezték fel a tenger mélyén húzódó korallzátonyt, amely Európában is...","id":"20190312_Felfedeztek_Olaszorszag_elso_korallzatonyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9762f6d-bc11-4634-8df0-3166e0a0a95c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ed8fa2-f91b-4c32-9168-558a04069326","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Felfedeztek_Olaszorszag_elso_korallzatonyat","timestamp":"2019. március. 12. 11:00","title":"Felfedezték Olaszország első korallzátonyát, akár 100 kilométer hosszú is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05868dd4-d6e9-4172-85e8-9df85b5ad60a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy félhivatalos iráni hírügynökség szerint csak 7-re, de férje szerint 38 év és 148 korbácsütés az emberi jogi ügyvéd büntetése. ","shortLead":"Egy félhivatalos iráni hírügynökség szerint csak 7-re, de férje szerint 38 év és 148 korbácsütés az emberi jogi ügyvéd...","id":"20190312_Ferje_szerint_38_ev_bortonre_iteltek_az_emberi_jogi_ugyvednot_Iranban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05868dd4-d6e9-4172-85e8-9df85b5ad60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0867a2-020d-4fe1-88f1-5f02150e8bda","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Ferje_szerint_38_ev_bortonre_iteltek_az_emberi_jogi_ugyvednot_Iranban","timestamp":"2019. március. 12. 07:42","title":"Férje szerint 38 év börtönre ítélték az emberi jogi ügyvédnőt Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e7a92a-faf9-4517-b985-9d0d53264aab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt évvel ezelőtt indítottak egy projektet azért, hogy jobban megismerjék a tudósok a városi zajszennyezést, és megoldásokat dolgozzanak ki a csillapítására. Most önkénteseket várnak a programba.","shortLead":"Öt évvel ezelőtt indítottak egy projektet azért, hogy jobban megismerjék a tudósok a városi zajszennyezést, és...","id":"20190312_sonyc_sound_of_new_york_city_zajszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05e7a92a-faf9-4517-b985-9d0d53264aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5500414-4096-4b3b-9142-8c6e3ba88729","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_sonyc_sound_of_new_york_city_zajszennyezes","timestamp":"2019. március. 12. 12:03","title":"Zavarja a város zaja? Most ön is segíthet a csillapításában, pár perc az egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628d5017-8e65-4f9e-b590-0e69d00d3a15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aggasztja őket az amerikai kibertámadás lehetősége.","shortLead":"Aggasztja őket az amerikai kibertámadás lehetősége.","id":"20190313_Kina_segitseget_ajanl_Venezuelanak_az_aramszunet_elleni_harcban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=628d5017-8e65-4f9e-b590-0e69d00d3a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ba3bb0-5390-4a46-a783-7a1849b39737","keywords":null,"link":"/vilag/20190313_Kina_segitseget_ajanl_Venezuelanak_az_aramszunet_elleni_harcban","timestamp":"2019. március. 13. 14:27","title":"Kína segítséget ajánl Venezuelának az áramszünet elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]