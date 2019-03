Március 29-e helyett május 22-én lép ki az Egyesült Királyság az EU-ból, ha a héten elfogadja a brit parlament az erről szóló megállapodást. Ha nem, a kormánynak április 11-ig kell jelezni, ha hosszabbítást kér a helyzet tisztázására, ez egyúttal azt is jelenti, hogy a szigetország részt vesz a május végi európai parlamenti választáson. Ez a kompromisszum született a múlt heti EU-csúcson, ám ez a rugalmas megoldás sem ad választ arra a kérdésre, mikor és hogyan szűnik meg a britek uniós tagsága.

Hogyan állunk a Brexit előtti utolsó hét elején? A következő napok-hetek sorsdöntőek lehetnek, kiderül, hogy az alábbi forgatókönyvek közül melyik valósul meg.

1. Megszavazzák a héten a kompromisszumos megállapodást, és május 22-én rendben kilép az Egyesült Királyság az EU-ból.

Erre egy elhalasztott és két elbukott voksolás után nagy tételben nem fogadnánk azért. Egyelőre az sem biztos, hogy szavaznak egyáltalán. Pláne, hogy a többség eléréséhez nem csak a kormányzó Konzervatívok teljes támogatására lenne szükség, de még a kisebbségi kormányt kívülről támogató észak-ír DUP-vel sem sikerült Theresa May-nek megalkudnia. Theresa May ezt megerősítette hétfőn, amikor a brit alsóházban arról beszélt: addig nem lesz szavazás, amíg nincs meg a támogatottság. (Ezt mondta decemberben is, mikor először kérte a voksolás halasztását.)

John Bercow házelnök is aláásta a kormányfő terveit, amikor a múlt héten közölte: változatlan formában ne is próbálja a ház elé vinni a megállapodást – márpedig nagy változtatást képtelenség elérni, mert abba meg az EU nem megy bele.

John Bercow © AFP / UK Parliament / Jessica Taylor

Ön szerint véghezvihető ez a terv? Csoda kellene hozzá. Igen, a képviselők belátják, hogy a rendezett Brexit nekik is érdekük. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

2. Nem szavazzák meg a héten a megállapodást, és improvizálnak.

Ez nagyjából egyenes út a – jelenleg április 12-re várható – no deal Brexit felé, amit nemrég elutasított a brit alsóház. Része lehet azonban egy olyan taktikának, hogy a következő napokban-hetekben alternatív megoldást nyomjanak át a parlamenten. Ezek egyike a még hosszabb halasztás – ezt legkésőbb április 11-én kell jeleznie May-nek az EU felé.

Ebben az esetben a britek is részt vesznek a május végi európai parlamenti választáson – napra pontosan 35 hónappal az után, hogy szavaztak az EU-ból való kilépésről. A kilépés dátumát pedig pont olyan könnyű megjósolni ebben az esetben, mint a lottószámokat. De van egy jó hírünk: már ennek a verziónak is adtak nevet: slow (vagyis lassú) Brexit.

© AFP / Alberto Pezzali

Mi lesz, ha harmadik nekifutásra sem fogadják el a megállapodást? Április közepén kilépnek a britek. Megtorpedózzák a kilépést, csúszik a folyamat, ki tudja, meddig. Elutasítják a halasztást is, és péntek éjjel megszűnik az EU-tagsága az országnak. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

3. Kizuhannak a britek az EU-ból

A megállapodás nélküli (no deal) kilépést senki nem zárja ki, Boris Johnson pedig kimondottan szeretné, méghozzá minél előbb. Az EU vezetői pedig arra figyelmeztetnek: ennek nő a kockázata.

Mást nem nagyon mondhatnak: a maguk részéről lezártnak tekintik a folyamatot azzal, hogy összehozták az 585 oldalas egyezményt, majd hozzácsatoltak egy kiegészítést a jövőbeni viszony alapelveiről, és May kérésére még három bekezdést is, amely ma már a „strasbourgi kompromisszum” néven fut, és azt igyekszik bizonyítani, hogy a britek nem ragadnak be a backstopba, vagyis az ír-északír határ Brexit utáni átjárhatóságát biztosítani hivatott vészmegoldásba, amely az Egyesült Királyság EU-vámuniós tagságát hosszabbítaná meg.

Ebből persze le lehet vonni azt a következtetést is, hogy végül az EU fogja kidobni a briteket, ám – mint azt a Politico londoni tudósítója fogalmazott – az EU vezetői nem fogják a busz elé lökni az íreket. Márpedig a no deallel nem az Algarve-ban élő brit nyugdíjasokból élő étteremtulajdonosok, de nem is a Ryanair Düsseldorf-Ibiza járatának az utasai, hanem az írek veszíthetnek a legtöbbet. A szigetnek az a fele is, amelyik történetesen az unióban marad. Ezt pedig aligha vállalja fel a brüsszeli vezetés.

Bekövetkezhet a no deal Brexit? Igen, a britek kezdeményezésére. Igen, mert az EU megelégeli a britek tehetetlenségét. Nem. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

4. Theresa May távozik, ezzel segítve a patthelyzet rendezését

Vasárnapi hírek szerint Theresa May kormányának 11 tagja is a miniszterelnök lemondását indítványozta. Ezt később cáfolták – ami legfeljebb annyit bizonyít, hogy May ezt a puccskísérletet is túlélte.

Egyszerű dolog a Brexit-tárgyalások sikertelenségét Theresa May személyéhez kötni, annál is inkább, mivel az alkudozás egy pontján az is kiderült: még saját Brexit-ügyi miniszterét is kihagyva, ő és a legszűkebb stábja egyeztetett az EU tárgyalóival. Ennek a tárgyalásnak az eredménye lett a megállapodás – benne a legvitatottabb pont, a backstop –, amelyet eddig kétszer szavazott le a brit alsóház.

© AFP / HO / PRU

May volt az is, aki időközi választásokat írt ki 2017-ben, mert biztosra vette pártja győzelmét. A jelszó az volt, hogy választott miniszterelnökként nagyobb legitimitással viheti végig a Brexitet, valójában azt remélte, hogy népszerűsége csúcsán levő pártja elsöprő győzelmet arat. Aztán jött a manchesteri terrortámadás és a fiatalokat az urnákhoz csábító munkáspárti vezér, Jeremy Corbyn, majd a sokkoló meglepetés: May kormányával kisebbségbe kényszerült.

A politikus bűnlajstroma azonban nem is itt kezdődött: az amúgy bennmaradáspárti politikus a Brexit kemény változatára tett javaslatot 2017 elején, ami a teljes szakítást jelenti nem csak az EU-val, de a belső piaccal is. Vagyis nem csak a politikai együttműködést szünteti meg, hanem a kereskedelmit is. Ennek is megvan a logikája: a kettőt nem lehet elválasztani az EU-ban, ha az ország bennmarad a belső piacon, el kell fogadnia az uniós szabályokat, méghozzá úgy, hogy beleszólási joga sem lesz Londonnak. Erre nehéz azt mondani, hogy „visszavesszük az ellenőrzést”. Csakhogy emiatt épülne újra az ír-északír határ is.

A hónapok óta tartó végjátékban azonban az is kiderült: May tartja magát ehhez a megoldáshoz, még úgy is, hogy annak nincs meg a parlamenti támogatottsága, az EU pedig nyilvánosan alázza miatta a brit kormányt. Ellenfelei éppen ezzel zsarolnák, mondván, megszavazzák a gyűlölt dealt, ha utána lemond May.

May távozása azonban valószínűleg egy problémára kínálna megoldást: a politikus kimerültségére. Ráadásul a Brexit levezénylése nem tűnik olyan hálás feladatnak, amit bárki bevállalna. Ez is magyarázhatja, hogy May-t eddig kétszer próbálták megpróbálták megbuktatni, egyszer a pártban, egyszer a parlamentben, de mindkét puccskísérlet elbukott.

Ön szerint távozik Theresa May? Nem, pedig lenne rá igény. Igen, feladja. Igen, meggyőzik, hogy egy másik megoldást jobban tud képviselni egy új kormányfő. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

5. Újból kiírnak egy népszavazást az EU-tagságról

Ezt May következetesen elutasítja, ezért is kötnénk az ő távozásához. A kormányfő azzal érvel, hogy egyszer már szavaztak, tiszteletben kell tartani annak az eredményét. Ezzel szemben a támogatók - akik közül több mint egymillióan vonultak szombaton Londonban az utcára - úgy látják, első alkalommal a britek nem tudtak felelős döntést hozni, mivel a politikusok nem tájékoztatták őket megfelelően arról, hogy pontosan milyen feltételekkel bonyolódik le és milyen következményekkel jár a Brexit, ezért kellene őket megkérdezni még egyszer. (És titokban abban reménykednek, hogy így a kilépés semmiképpen nem fog többségbe kerülni.)

Ezzel két probléma is van:

Mit fognak szólni a kilépés támogatói, ha lefújják az egészet?

Tulajdonképpen még most sem tudjuk, mivel jár a Brexit.

Mit gondol, érdemes lenne újból kiírni egy népszavazást a Brexitről? Igen, hiszen az első alkalommal nem érvelt felelősen egyik oldal sem. Nem, egyszer már döntöttek, nem lehet addig szavazni, amíg nem születik „jó” eredmény. Eleve nem kellett volna kiírni azt a népszavazást, most már teljesen mindegy. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

6. Parlamenti választásokat írnak ki

Az elmúlt hetek ugyan megtépázták a kormányzó konzervatívok népszerűségét, ám még mindig a kormánypárt számíthatna a legtöbb mandátumra, ha most tartanának parlamenti választást az Egyesült Királyságban. A 38 százalékos támogatottság azonban nem túl meggyőző a Munkáspárt 34 százalékához képest – 2017-ben az előre hozott választás kiírásakor a toryk 47 százalékon álltak, a Labour pedig 27 százalékon. Vagyis megjósolhatatlan a végeredmény – annak fényében különösen, hogy mindkét nagy párt megosztott a Brexit kérdésében is, márpedig jelenleg minden más témánál jobban hat a szavazói akaratra ez a téma.

Kampányolni persze kell valamivel, így az sem kizárható, hogy egy esetleges választást komoly átrendeződés előz meg, akár pártszakadással. Ennek első, igaz, apró jele az Independent Group megalakulása: az EU-párti minifrakciót nyolc Munkáspártból dezertált képviselő alapította, később azonban három tory is csatlakozott hozzájuk.

© AFP / WIktor Szymanowicz

Ki nyerné a választásokat, ha most írnák ki? Bárki, aki az EU-ban maradással kampányol A Brexit-párti szélsőségesek Nem változik semmi Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

7. Visszavonják a kilépésről szóló nyilatkozatot

Természetesen ez sem zárható ki, bár nem azért, mert az erről szóló petíciót több mint ötmillióan írták alá néhány nap alatt. A visszalépéshez ehelyett az kell, hogy a népszavazáson/választáson a bennmaradás hívei stabil többséget szerezzenek. Az Európai Bíróság döntése alapján ezt a kilépés előtt bármikor megteheti a brit kormány, utána már nem. Vagyis elég a végtelenségig húzni az időt, hátha egyszer eljutnak idáig. Ez azonban olyan szintű bizonytalanságot teremtene, ami végképp nem érdeke senkinek.

Csak néhány következmény: felerősödhetnek az országrészek - főleg Skócia - függetlenségét támogató hangok, nőhet a feszültség Észak-Írországban, és egyre több cég dönthet úgy, hogy a káosz miatt visszavonja nagy-britanniai befektetéseit.

Visszalép a brit kormány a Brexittől? Igen, mert felismerik, hogy nem lehet véghez vinni a folyamatot. Miért tennék? Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

+1 Uri Geller telepátiával megállítja a folyamatot.

A brit állampolgársággal is rendelkező izraeli-magyar illuzionista a hétvégén nyílt levélben tudatta: nem fogja hagyni, hogy Theresa May kivezesse a szigetországot az EU-ból, mert fizikaileg is érzi, hogy a britek nagy része is ez ellen van. Így, ha nincs más megoldás, telepatikus erejét veti latba a bennmaradás érdekében.

Ezt a megoldást éppúgy nem zárhatjuk ki már, mint az összes többit.