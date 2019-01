Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d202158c-0f79-4067-b47e-bb2060f9dd67","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Jászai Mari-díjas színész 73 éves volt. ","shortLead":"A Jászai Mari-díjas színész 73 éves volt. ","id":"20190123_Meghalt_Uri_Istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d202158c-0f79-4067-b47e-bb2060f9dd67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0067d33-1949-4c80-a4bc-9d271399d0a4","keywords":null,"link":"/kultura/20190123_Meghalt_Uri_Istvan","timestamp":"2019. január. 23. 14:53","title":"Meghalt Uri István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b61767-18fe-4b7d-bdbc-1b820fd7fa37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincsenek olyan menő szárnyas ajtói, mint a Tesla Model X-nek, de azon túlmenően a kínai Xpeng G3 teljesen olyan, mint amiről koppintották.","shortLead":"Nincsenek olyan menő szárnyas ajtói, mint a Tesla Model X-nek, de azon túlmenően a kínai Xpeng G3 teljesen olyan, mint...","id":"20190123_xpeng_g3_tesla_model_x","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2b61767-18fe-4b7d-bdbc-1b820fd7fa37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2462392-74c0-4855-a027-f28d4345c47d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190123_xpeng_g3_tesla_model_x","timestamp":"2019. január. 24. 04:04","title":"Csak egy valami hiányzik igazán a kínai Tesláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3741f29-7067-49b4-9146-012f49609ccb","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Elszálló devizahitelek, 290-hez közelítő euróárfolyam, növekvő munkanélküliség, és lehet, hogy nem 2013-ban, csak 2015 körül lesz eurónk – erről szóltak a hírek tíz évvel ezelőtt. Elkészítettük a 10 years challenge-et a magyar gazdaság szemszögéből.","shortLead":"Elszálló devizahitelek, 290-hez közelítő euróárfolyam, növekvő munkanélküliség, és lehet, hogy nem 2013-ban, csak 2015...","id":"20190124_10_eves_kihivas_10_year_challange","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3741f29-7067-49b4-9146-012f49609ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcf4f61-4c82-4f9f-b65a-0cc23902dcd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_10_eves_kihivas_10_year_challange","timestamp":"2019. január. 24. 18:10","title":"10 years challenge: Gyurcsánytól indult, és ide jutott Magyarország tíz év alatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Putyin korábban is biztosította Madurót támogatásáról.","shortLead":"Putyin korábban is biztosította Madurót támogatásáról.","id":"20190124_Putyin_tamogatja_a_regi_venezuelai_elnokot_alighogy_Trump_az_uj_vezeto_melle_allt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f053f3f8-ef15-46c0-8005-9f0d57c9b5a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_Putyin_tamogatja_a_regi_venezuelai_elnokot_alighogy_Trump_az_uj_vezeto_melle_allt","timestamp":"2019. január. 24. 20:18","title":"Putyin támogatja a régi venezuelai elnököt, alighogy Trump az új vezető mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Juan Guaidó, az ellenzéki többségű parlament elnöke egy Maduro elleni tüntetésen jelentette be: mostantól ő vezeti az országot. ","shortLead":"Juan Guaidó, az ellenzéki többségű parlament elnöke egy Maduro elleni tüntetésen jelentette be: mostantól ő vezeti...","id":"20190123_Kinevezte_magat_Venezuela_elnokenek_az_ellenzek_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa28f3d-9da4-4c12-b8c1-380bb4f05f0d","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Kinevezte_magat_Venezuela_elnokenek_az_ellenzek_vezetoje","timestamp":"2019. január. 23. 19:28","title":"Amerika jelezte: elismerik Venezuela új, ellenzéki elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utasításról szóló levelet az Index szerezte meg, ez alapján számoltak be arról, mit kért az intézményvezetőktől a belügyminiszter.","shortLead":"Az utasításról szóló levelet az Index szerezte meg, ez alapján számoltak be arról, mit kért az intézményvezetőktől...","id":"20190124_Pinter_Sandor_kisokost_kuldott_a_belugyi_intezmenyvezetoknek_mit_csinaljanak_ha_ellenzeki_kepviselok_bukkannanak_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d2c7ea-8d7d-4b97-a9ee-6348e1320421","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Pinter_Sandor_kisokost_kuldott_a_belugyi_intezmenyvezetoknek_mit_csinaljanak_ha_ellenzeki_kepviselok_bukkannanak_fel","timestamp":"2019. január. 24. 14:15","title":"Pintér Sándor kisokost küldött a belügyi intézményvezetőknek, mit csináljanak, ha ellenzéki képviselők bukkannának fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ca2d9c-4b50-4ca7-8765-60d94db1184d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ nem fog személyes adatokat tárolni, így nem kell attól tartani, hogy az állami szervek az érintettek beleegyezése nélkül hozzáférnek érzékeny információkhoz.","shortLead":"A szervezet szerint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ nem fog személyes adatokat tárolni, így nem kell...","id":"20190123_Turisztikai_ugynokseg_szo_sincs_a_nyaralok_megfigyeleserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88ca2d9c-4b50-4ca7-8765-60d94db1184d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e930e51-0a49-49da-ba1c-4a4d51a9802e","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Turisztikai_ugynokseg_szo_sincs_a_nyaralok_megfigyeleserol","timestamp":"2019. január. 23. 09:26","title":"Magyar Turisztikai Ügynökség: Szó sincs a nyaralók megfigyeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Már 300 ezernél is többen választották a kata adózási formát, mire számíthatnak a katás kisvállalkozók, ha lakáshitelt vennének fel? Adnak hitelt a pénzintézetek katás jövedelemre? Vagy a kisadózók lemaradnak a jelenlegi, „még” kedvező hitelkamatokról?","shortLead":"Már 300 ezernél is többen választották a kata adózási formát, mire számíthatnak a katás kisvállalkozók, ha lakáshitelt...","id":"20190123_A_nyomorusagos_nyugdijkilatasok_mellett_a_hitelfelvetel_is_gond_lehet_a_katas_vallalkozoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd656d2-733c-4af7-ab4a-47308f101169","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_A_nyomorusagos_nyugdijkilatasok_mellett_a_hitelfelvetel_is_gond_lehet_a_katas_vallalkozoknak","timestamp":"2019. január. 23. 14:45","title":"A nyomorúságos nyugdíjkilátások mellett a hitelfelvétel is gond lehet a katás vállalkozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]