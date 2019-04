Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"095ea579-dd69-46cc-b675-d06c7367946c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Más időpontra tették a szokásos tavaszi helyett.","shortLead":"Más időpontra tették a szokásos tavaszi helyett.","id":"20190401_Aprilisban_elmarad_a_Titanic_de_a_fesztival_nem_sullyed_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=095ea579-dd69-46cc-b675-d06c7367946c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7765d6f1-29a5-491c-83bd-769b8622cb86","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Aprilisban_elmarad_a_Titanic_de_a_fesztival_nem_sullyed_el","timestamp":"2019. április. 01. 15:25","title":"Áprilisban elmarad a Titanic, de a fesztivál nem süllyed el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050d5e0f-bade-4d54-ba67-87a3c68df3e2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hangtalan, eszeveszettül gyorsul, nincsenek benne gombok, de kandalló és szellentős index került bele. Ez az új Tesla, ami hamarosan hivatalosan is megérkezik Magyarországra, mi pedig már meg is hajtottuk Budapesten és környékén.","shortLead":"Hangtalan, eszeveszettül gyorsul, nincsenek benne gombok, de kandalló és szellentős index került bele. Ez az új Tesla...","id":"20190401_uj_tesla_model_3_2018_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=050d5e0f-bade-4d54-ba67-87a3c68df3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33d8c32-3104-4e0a-b1fc-b9c0b4bbcc3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190401_uj_tesla_model_3_2018_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2019. április. 01. 20:00","title":"Kívül-belül unikum: kipróbáltuk a kisebb és olcsóbb új Teslát, a Model 3-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f1c23c-4e24-4567-a6fc-279a0c91115a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Április 1-je van, de ez nem áprilisi tréfa.","shortLead":"Április 1-je van, de ez nem áprilisi tréfa.","id":"20190401_Budapest_szemez_a_2032es_olimpia_megrendezesevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88f1c23c-4e24-4567-a6fc-279a0c91115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d990557-68e6-4a78-8cb6-d174b0dbc402","keywords":null,"link":"/sport/20190401_Budapest_szemez_a_2032es_olimpia_megrendezesevel","timestamp":"2019. április. 01. 08:33","title":"Budapest szemez a 2032-es olimpia megrendezésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szavazatok negyven százalékának megszámlálása után Volodomir Zelenszkij ukrán humorista kétszer annyi szavazatot kapott, mint a hivatalban lévő elnök Petro Porosenko.



","shortLead":"A szavazatok negyven százalékának megszámlálása után Volodomir Zelenszkij ukrán humorista kétszer annyi szavazatot...","id":"20190401_Tarolt_az_ukran_humorista_az_ukran_elnokvalasztason_a_reszeredmenyek_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6367937c-78ed-4ba3-9676-73ef0167882b","keywords":null,"link":"/vilag/20190401_Tarolt_az_ukran_humorista_az_ukran_elnokvalasztason_a_reszeredmenyek_szerint","timestamp":"2019. április. 01. 07:43","title":"Tarolt az ukrán humorista az ukrán elnökválasztáson a részeredmények szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkva elmagyarázta Washingtonnak, hogy miért vannak orosz katonák Venezuelában - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Rosszija 1 televízió által vasárnap sugárzott nyilatkozatában.","shortLead":"Moszkva elmagyarázta Washingtonnak, hogy miért vannak orosz katonák Venezuelában - jelentette ki Szergej Lavrov orosz...","id":"20190331_Moszkva_elmagyarazta_Washingtonnak_miert_vannak_orosz_katonak_Venezuelaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61830db9-ed97-4203-b9c7-e4b53ac78746","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Moszkva_elmagyarazta_Washingtonnak_miert_vannak_orosz_katonak_Venezuelaban","timestamp":"2019. március. 31. 19:32","title":"Moszkva elmagyarázta Washingtonnak, miért vannak orosz katonák Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2491d8a6-f0d8-4fcc-883e-362f379ca8b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre több pedagógus ismeri fel az autizmus tüneteit, de a gyermekháziorvosok még mindig tanácstalanul állnak előtte. Hiába mennek orvoshoz a gyerekkel a szülők, általában három év telik el, mire kiderül, mi is a baj. A Mars Alapítvány kampányt indít az autizmus világnapján.","shortLead":"Egyre több pedagógus ismeri fel az autizmus tüneteit, de a gyermekháziorvosok még mindig tanácstalanul állnak előtte...","id":"20190402_Miert_kell_eveknek_eltelni_mire_kiderul_hogy_autista_a_gyerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2491d8a6-f0d8-4fcc-883e-362f379ca8b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534674f8-c8ad-409c-aff0-2b675574faed","keywords":null,"link":"/elet/20190402_Miert_kell_eveknek_eltelni_mire_kiderul_hogy_autista_a_gyerek","timestamp":"2019. április. 02. 09:21","title":"Miért kell éveknek eltelni, mire kiderül, hogy autista a gyerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8276ee63-6f9e-455a-9e9b-d1a1246d1292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombathelyen ugyan még mindig a Fidesz a legnépszerűbb párt egy felmérés szerint, de az ellenzéki szervezetek képesek lennének a győzelemre, ha összefognának.","shortLead":"Szombathelyen ugyan még mindig a Fidesz a legnépszerűbb párt egy felmérés szerint, de az ellenzéki szervezetek képesek...","id":"20190402_Egy_kutatas_szerint_minden_ellenzeki_a_Fidesz_ellen_voksolna_Szombathelyen_ha_lenne_kozos_jelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8276ee63-6f9e-455a-9e9b-d1a1246d1292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10588ce-69d7-4ec2-95b3-783b27ff9099","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Egy_kutatas_szerint_minden_ellenzeki_a_Fidesz_ellen_voksolna_Szombathelyen_ha_lenne_kozos_jelolt","timestamp":"2019. április. 02. 08:40","title":"Egy kutatás szerint minden ellenzéki a Fidesz ellen voksolna Szombathelyen, ha lenne közös jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387e914b-1c51-4e3b-a49c-4d566ff535b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két fiatalt keres a rendőrség, akik kiraboltak egy nőt Újbudán.","shortLead":"Két fiatalt keres a rendőrség, akik kiraboltak egy nőt Újbudán.","id":"20190331_Ez_a_ket_fiu_par_oraja_letepte_egy_no_nyaklancat_a_Sasadi_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=387e914b-1c51-4e3b-a49c-4d566ff535b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72be312-1785-43d1-88b8-b4b8cc6c3bcd","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_Ez_a_ket_fiu_par_oraja_letepte_egy_no_nyaklancat_a_Sasadi_uton","timestamp":"2019. március. 31. 17:10","title":"Ez a két fiú pár órája letépte egy nő nyakláncát a Sasadi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]