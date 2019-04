Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35e8bddd-d5cc-43d5-b056-1f81a6e6f514","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az impozáns dizájnú Tulip nevű épület megépülése az örökségvédelmi hatóság szerint a londoni látkép károsításához vezetne. ","shortLead":"Az impozáns dizájnú Tulip nevű épület megépülése az örökségvédelmi hatóság szerint a londoni látkép károsításához...","id":"20190403_Engedelyeztek_London_uj_megoszto_305_meteres_felhokarcolojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35e8bddd-d5cc-43d5-b056-1f81a6e6f514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25833d10-3bec-4502-8b45-e1f85fd12c8f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190403_Engedelyeztek_London_uj_megoszto_305_meteres_felhokarcolojat","timestamp":"2019. április. 03. 13:46","title":"Engedélyezték London új, 305 méteres felhőkarcolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7389b4-e5e3-439d-8ce5-51b798f5f7c3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A párizsi Diadalívet csomagolja be jövőre a gigantikus installációiról ismert amerikai táj- és térművész, Christo.","shortLead":"A párizsi Diadalívet csomagolja be jövőre a gigantikus installációiról ismert amerikai táj- és térművész, Christo.","id":"20190404_Becsomagoljak_a_parizsi_Diadalivet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c7389b4-e5e3-439d-8ce5-51b798f5f7c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5daf220-d334-4385-bd7d-a73606cdeee5","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Becsomagoljak_a_parizsi_Diadalivet","timestamp":"2019. április. 04. 09:09","title":"Becsomagolják a párizsi Diadalívet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"50 rendbeli gyilkosság a vád, és 39 kísérlet.","shortLead":"50 rendbeli gyilkosság a vád, és 39 kísérlet.","id":"20190404_Vadat_emeltek_a_christchurchi_merenylo_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd69558-0da0-4cd5-b2fd-a53d913222f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190404_Vadat_emeltek_a_christchurchi_merenylo_ellen","timestamp":"2019. április. 04. 07:42","title":"Vádat emeltek a christchurchi merénylő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572b70a3-6312-428d-a6b4-5c4561be7062","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy a robotok nem csak segítik majd az embereket, a munkaerőhiányra is megoldást jelenthetnek. ","shortLead":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy a robotok nem csak segítik majd az embereket, a munkaerőhiányra is megoldást...","id":"20190403_almaszedo_robot_uj_zeland","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=572b70a3-6312-428d-a6b4-5c4561be7062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572f2f67-16b1-4753-8eb1-c9546a837836","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_almaszedo_robot_uj_zeland","timestamp":"2019. április. 03. 12:33","title":"Almaszedő robot állt munkába Új-Zélandon, csak úgy kapkodja le a gyümölcsöket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube szerint van ugyan \"extrém tartalom\" a platformon, de azok nem jutnak el túl sok emberhez. A valóság azonban mást mutat.","shortLead":"A YouTube szerint van ugyan \"extrém tartalom\" a platformon, de azok nem jutnak el túl sok emberhez. A valóság azonban...","id":"20190403_youtube_eroszakos_video_nezettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4379ff13-c5c1-465f-abc4-e470c2000ffe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_youtube_eroszakos_video_nezettseg","timestamp":"2019. április. 03. 16:33","title":"Nagy baj van a YouTube-on: tele van erőszakos videókkal, de a vezetők ezt \"nem veszik észre\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8276ee63-6f9e-455a-9e9b-d1a1246d1292","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Látványosan több szavazattal növelték a választási eredményüket azok a képviselők, akiknek a körzetébe sok EU-pénz érkezett.","shortLead":"Látványosan több szavazattal növelték a választási eredményüket azok a képviselők, akiknek a körzetébe sok EU-pénz...","id":"20190403_Szavazatvasarlasra_sem_rossz_a_brusszeli_penz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8276ee63-6f9e-455a-9e9b-d1a1246d1292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002ac6d8-5ec3-41e6-83f9-16abc5ccc650","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Szavazatvasarlasra_sem_rossz_a_brusszeli_penz","timestamp":"2019. április. 03. 12:26","title":"Szavazatvásárlásra sem rossz a brüsszeli pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b819a7e-7bf9-47a3-919b-17b0739f2f0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA vezetője szerint az utóbbi 10 napban 44 százalékkal nőtt a Nemzetközi Űrállomás fenyegetettsége.","shortLead":"A NASA vezetője szerint az utóbbi 10 napban 44 százalékkal nőtt a Nemzetközi Űrállomás fenyegetettsége.","id":"20190402_india_muhold_urtechnika_urhaboru_shakti_nemzetkozi_urallomas_iss","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b819a7e-7bf9-47a3-919b-17b0739f2f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338dfd5c-6068-465d-b5c5-3f2d838d428a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_india_muhold_urtechnika_urhaboru_shakti_nemzetkozi_urallomas_iss","timestamp":"2019. április. 02. 14:33","title":"India felrobbantott egy műholdat, most veszélyben lehet a Nemzetközi Űrállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d12cbc-0b93-4505-9fef-905f87412a1a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nyílik az olló a homoszexualitás megítélésének terén a nyugati demokráciák, illetve a muszlim államok között: Bruneiben éppen akkor lépett életbe a homoszexuális aktusok résztvevőit halállal büntető törvény, amikor megválasztották Chicago első bevallottan leszbikus polgármesterét. A melegek menekülnek Bruneiből, a helyi szultánt nem hatja meg a nemzetközi tiltakozás. Az illiberális államoknak inkább a muszlim példa tetszik.","shortLead":"Nyílik az olló a homoszexualitás megítélésének terén a nyugati demokráciák, illetve a muszlim államok között: Bruneiben...","id":"20190403_Igy_allnak_a_vilagban_a_melegjogok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3d12cbc-0b93-4505-9fef-905f87412a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c61608da-899e-48cc-ac8c-05441a51a4f5","keywords":null,"link":"/vilag/20190403_Igy_allnak_a_vilagban_a_melegjogok","timestamp":"2019. április. 03. 20:00","title":"Rájössz, hogy még a családtagjaid szerint is rendben van, ha megköveznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]