[{"available":true,"c_guid":"bf0fabdb-e09d-482e-8137-b459e9d95033","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A miniszterelnök fia a 92-eseket képviseli.","shortLead":"A miniszterelnök fia a 92-eseket képviseli.","id":"20190402_Orban_Gaspar_a_Puskas_Akademia_oregdiaktanacsaba_kerult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf0fabdb-e09d-482e-8137-b459e9d95033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832deb8d-9611-4d90-a6b9-3887e9b1dc09","keywords":null,"link":"/sport/20190402_Orban_Gaspar_a_Puskas_Akademia_oregdiaktanacsaba_kerult","timestamp":"2019. április. 02. 07:18","title":"Orbán Gáspár a Puskás Akadémia öregdiáktanácsába került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1f01e2-aaec-4e33-900c-90304d3f4259","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Az új uralkodót csak május elsején iktatják be, de már új történelmi korszakot jegyeznek a japánok. Ki gondolta volna, hogy pont egy burgeres Guinness-rekorddal kezdik. \r

\r

","shortLead":"Az új uralkodót csak május elsején iktatják be, de már új történelmi korszakot jegyeznek a japánok. Ki gondolta volna...","id":"20190402_Hamburger_tobb_mint_negyedmillioert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e1f01e2-aaec-4e33-900c-90304d3f4259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69c1ebe-3427-4b79-abd9-1da524efb57c","keywords":null,"link":"/elet/20190402_Hamburger_tobb_mint_negyedmillioert","timestamp":"2019. április. 02. 17:40","title":"Hamburger több mint negyedmillióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8752e3-a024-4c98-94e7-b69752a06f26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar IT-cégek egy közös projektben fognának össze azért, hogy könnyebbé tegyék a látássérült emberek hétköznapjait.","shortLead":"A magyar IT-cégek egy közös projektben fognának össze azért, hogy könnyebbé tegyék a látássérült emberek hétköznapjait.","id":"20190403_informatika_it_osszefogas_latasserult_emberek_akadalymentesites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f8752e3-a024-4c98-94e7-b69752a06f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865c4412-e1d2-47b1-bc3e-17675f569c83","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_informatika_it_osszefogas_latasserult_emberek_akadalymentesites","timestamp":"2019. április. 03. 18:43","title":"80 ezer ember életét teheti könnyebbé egy új magyar kezdeményezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85c745c-0bcc-468d-9ddb-378eccef4d35","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Személyesebb hangvételű levelet írt Teleki Pál a halála előtt a személyi titkárának, ebben az egykori miniszterelnök kifejtette, hogy visszavonhatatlanul megutálta az embereket. A titkár családjától most jutott el a búcsúlevél a főváros levéltárához.","shortLead":"Személyesebb hangvételű levelet írt Teleki Pál a halála előtt a személyi titkárának, ebben az egykori miniszterelnök...","id":"20190403_Teleki_Pal_eddig_ismeretlen_bucsulevele_kerult_elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f85c745c-0bcc-468d-9ddb-378eccef4d35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6085e8-1566-4d9a-9bd0-aa800a58090a","keywords":null,"link":"/kultura/20190403_Teleki_Pal_eddig_ismeretlen_bucsulevele_kerult_elo","timestamp":"2019. április. 03. 05:49","title":"Teleki Pál eddig ismeretlen búcsúlevele került elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Polt Péter arra nem tért ki, hogy miért nem. ","shortLead":"Polt Péter arra nem tért ki, hogy miért nem. ","id":"20190402_Atvehette_vona_az_Eliosnyomozast_az_ugyeszseg_de_nem_tettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e334f6a-1436-485c-8aac-7b97d8d87d66","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Atvehette_vona_az_Eliosnyomozast_az_ugyeszseg_de_nem_tettek","timestamp":"2019. április. 02. 16:59","title":"Átvehette volna az Elios-nyomozást az ügyészség, de nem tette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a60772-c720-44bd-850e-f9884e4e9acb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A XI. kerületben koccant a színész, de nem ő volt a vétkes.","shortLead":"A XI. kerületben koccant a színész, de nem ő volt a vétkes.","id":"20190402_Autobalesete_volt_Fenyo_Ivannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3a60772-c720-44bd-850e-f9884e4e9acb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b52370-e515-4f9c-8270-ec0856be7101","keywords":null,"link":"/elet/20190402_Autobalesete_volt_Fenyo_Ivannak","timestamp":"2019. április. 02. 08:36","title":"Autóbalesete volt Fenyő Ivánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem volt zökkenőmentes az állami használtautó-ellenőrző rendszer, azaz a Jármű Szolgáltatási Platformot (JSZP) indulása, több felhasználó ugyanis arról kapott e-mailt a belügytől, hogy olyan adataik kerültek nyilvánosságra, amiknek nagyon nem lett volna szabad. ","shortLead":"Nem volt zökkenőmentes az állami használtautó-ellenőrző rendszer, azaz a Jármű Szolgáltatási Platformot (JSZP...","id":"20190402_jarmu_szolgaltatasi_platform_belugyminiszterium_szemelyes_adat_adatszivargas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c671ea-6920-48ae-a7d7-4b591e04daf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_jarmu_szolgaltatasi_platform_belugyminiszterium_szemelyes_adat_adatszivargas","timestamp":"2019. április. 02. 14:03","title":"Épphogy elindult, máris adatokat szivárogtatott ki az állam nagy autós találmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2fbc8f-b264-4a8f-89a4-c297852720fb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az európai parlamenti választás kampány ideje alatt több hétig nem ülésezik a parlament. ","shortLead":"Az európai parlamenti választás kampány ideje alatt több hétig nem ülésezik a parlament. ","id":"20190402_parlament_orszaggyules_ules_piheno_ep_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c2fbc8f-b264-4a8f-89a4-c297852720fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758b5bc8-cdff-42ef-aa4c-0dcca036869a","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_parlament_orszaggyules_ules_piheno_ep_kampany","timestamp":"2019. április. 02. 05:16","title":"Ma még nyolc törvényt hozhat, aztán hetekig pihen az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]