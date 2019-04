Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3aab273-ab01-4081-87d0-c2f1f0a400e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az erős szél felkapta a pótkocsikat, párszor megpörgette őket, majd továbbállt és egy törmelékhalom maradt csak utána. ","shortLead":"Az erős szél felkapta a pótkocsikat, párszor megpörgette őket, majd továbbállt és egy törmelékhalom maradt csak utána. ","id":"20190403_lakokocsi_parkolo_autos_video_tornado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3aab273-ab01-4081-87d0-c2f1f0a400e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"addaaf14-c2c0-4297-9b91-672a7d110e47","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_lakokocsi_parkolo_autos_video_tornado","timestamp":"2019. április. 03. 15:38","title":"Repkedtek a lakókocsik egy parkolóban, amikor megérkezett a tornádó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19302559-063c-4e54-bbd7-0b85531dbb5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Stummer János jobbikos képviselő megfogadta a budai Várban havi 32 ezres lakásbérleti díjat nyögő Bayer Zsolt szavait, és törvényjavaslatot nyújtott be.\r

","shortLead":"Stummer János jobbikos képviselő megfogadta a budai Várban havi 32 ezres lakásbérleti díjat nyögő Bayer Zsolt szavait...","id":"20190402_Megtiltana_a_fideszesek_Varbeli_lakasberletet_egy_jobbikos_miutan_fellelkesult_Bayer_Zsolt_szavain","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19302559-063c-4e54-bbd7-0b85531dbb5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf10ee3-db91-428f-b0ff-cc3b39a4e146","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Megtiltana_a_fideszesek_Varbeli_lakasberletet_egy_jobbikos_miutan_fellelkesult_Bayer_Zsolt_szavain","timestamp":"2019. április. 02. 16:53","title":"Megtiltaná a fideszesek várbeli lakásbérletét egy jobbikos, miután fellelkesült Bayer Zsolt szavain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57673269-fbce-42f0-94cf-9ff0326b0669","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már ha kedvünk tartja.","shortLead":"Már ha kedvünk tartja.","id":"20190404_Holnaptol_tetotol_talpig_David_Bowienak_oltozhetunk_divat_cipo_polo_Vans","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57673269-fbce-42f0-94cf-9ff0326b0669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9d5ece-cd22-4704-806f-a64d589e8a50","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Holnaptol_tetotol_talpig_David_Bowienak_oltozhetunk_divat_cipo_polo_Vans","timestamp":"2019. április. 04. 11:29","title":"Holnaptól tetőtől talpig David Bowie-nak öltözhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"461ce2f5-886d-47c3-94e6-27db409886e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vacsorához ülő családok a közös étkezésre szánt idő felében telefonnal, táblagéppel, tévével vagy más dolgokkal foglalkoznak ahelyett, hogy az együttlétre koncentrálnának – ezt állapította meg az Illinois-i Egyetem honlapján közzétett tanulmány.","shortLead":"A vacsorához ülő családok a közös étkezésre szánt idő felében telefonnal, táblagéppel, tévével vagy más dolgokkal...","id":"20190402_vacsoraido_evesi_szokasok_kajafotozas_mobiltelefon_fuggoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=461ce2f5-886d-47c3-94e6-27db409886e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50036fc6-fc6a-41bb-b982-8a4d0123a07f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_vacsoraido_evesi_szokasok_kajafotozas_mobiltelefon_fuggoseg","timestamp":"2019. április. 02. 13:33","title":"A vacsoraidő felében a mobilunkat nyomkodjuk, ahelyett, hogy ennénk vagy beszélgetnénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindezt egy sárvári gazdafórumon adta elő Győrffy Balázs kamarai elnök. A térség fideszes országgyűlési képviselője annyit tett hozzá, hogy mi magunk akarunk dönteni a saját sorsunkról.\r

","shortLead":"Mindezt egy sárvári gazdafórumon adta elő Győrffy Balázs kamarai elnök. A térség fideszes országgyűlési képviselője...","id":"20190403_Agrarkamara_Nem_az_aszaly_vagy_a_klimavaltozas_a_mezogazdasagunk_legnagyobb_kihivasa_hanem_az_EU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c30ad0-d2a9-4a93-aa57-28625127ce52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Agrarkamara_Nem_az_aszaly_vagy_a_klimavaltozas_a_mezogazdasagunk_legnagyobb_kihivasa_hanem_az_EU","timestamp":"2019. április. 03. 21:05","title":"Agrárkamara: Nem az aszály vagy a klímaváltozás a mezőgazdaságunk legnagyobb kihívása, hanem az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087be1c0-398e-4aaf-b862-6954ba3f75d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Konténervárosban fognak lakni.","shortLead":"Konténervárosban fognak lakni.","id":"20190403_Vendegmunkasok_ezrei_huzzak_fel_a_Mol_uj_uzemet_Tiszaujvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=087be1c0-398e-4aaf-b862-6954ba3f75d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2742490d-4a39-47ad-867c-f651db01cc01","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Vendegmunkasok_ezrei_huzzak_fel_a_Mol_uj_uzemet_Tiszaujvarosban","timestamp":"2019. április. 03. 15:48","title":"Vendégmunkások ezrei húzzák fel a Mol új üzemét Tiszaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98efd7ab-a83d-41a6-a551-527a6585bca7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 43 éves asszony szerint egy pillanatra azt hitte, hogy az egykori alelnök szájon fogja csókolni. ","shortLead":"Egy 43 éves asszony szerint egy pillanatra azt hitte, hogy az egykori alelnök szájon fogja csókolni. ","id":"20190402_Mar_ket_no_is_azzal_vadolta_meg_Joe_Bident_hogy_illetlenul_viselkedett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98efd7ab-a83d-41a6-a551-527a6585bca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977a436c-0dd4-46a0-b9db-d8ccdb8131ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_Mar_ket_no_is_azzal_vadolta_meg_Joe_Bident_hogy_illetlenul_viselkedett","timestamp":"2019. április. 02. 17:38","title":"Már két nő is azzal vádolta meg Joe Bident, hogy illetlenül viselkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abe4918-96d4-4fda-83ef-0874ac239028","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Három teherautó ütközött Nagytéténynél, de baleset volt az M0-s és az M51-es csomópontjánál is, ezért az M1-es felé haladó oldalon több mint másfél órás a dugó. A csepeli II. Rákóczi Ferenc úton is komoly torlódás van.","shortLead":"Három teherautó ütközött Nagytéténynél, de baleset volt az M0-s és az M51-es csomópontjánál is, ezért az M1-es felé...","id":"20190403_8_kilometeres_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2abe4918-96d4-4fda-83ef-0874ac239028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314a8818-8821-4950-a506-64697196f556","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190403_8_kilometeres_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","timestamp":"2019. április. 03. 12:56","title":"12 kilométeres a dugó az M0-s déli szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]