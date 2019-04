Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghallgatásokat tartanának a Sargentini-jelentésben leírt problémákról az Általános Ügyek Tanácsában. ","shortLead":"Meghallgatásokat tartanának a Sargentini-jelentésben leírt problémákról az Általános Ügyek Tanácsában. ","id":"20190404_A_legnagyobb_jogvedo_szervezetek_surgetik_az_Europai_Uniot_hogy_vizsgalja_tovabb_a_magyar_jogallamisagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e156aa8-ab6d-4aef-9d79-ca542b82cdc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_A_legnagyobb_jogvedo_szervezetek_surgetik_az_Europai_Uniot_hogy_vizsgalja_tovabb_a_magyar_jogallamisagot","timestamp":"2019. április. 04. 17:38","title":"A legnagyobb jogvédő szervezetek sürgetik az EU-t, hogy vizsgálja tovább a magyar jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdf8ccf-347c-4d9c-a636-a08476c8b9a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszelnek üzent, vegyen példát a \"versenyképes\" magyar adórendszerről. ","shortLead":"Brüsszelnek üzent, vegyen példát a \"versenyképes\" magyar adórendszerről. ","id":"20190404_Arnyekra_vetodott_Tallai_Andras_a_magyar_adorendszer_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efdf8ccf-347c-4d9c-a636-a08476c8b9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169c12b4-fcb4-4e59-9ae1-e687fb2d6f16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Arnyekra_vetodott_Tallai_Andras_a_magyar_adorendszer_ugyeben","timestamp":"2019. április. 04. 12:56","title":"Árnyékra vetődött Tállai András a magyar adórendszer ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lime rollerei több amerikai városban már beváltak, a cég ezért új piacok felé fordul. Nálunk is megvetnék a lábukat. ","shortLead":"A Lime rollerei több amerikai városban már beváltak, a cég ezért új piacok felé fordul. Nálunk is megvetnék a lábukat. ","id":"20190403_budapest_lime_roller_kolcsonzes_kozbringarendszer_mol_bubi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b63550-653c-4e58-9151-0a478e613559","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_budapest_lime_roller_kolcsonzes_kozbringarendszer_mol_bubi","timestamp":"2019. április. 03. 14:33","title":"Budapestre is elhozzák a kölcsönözhető e-rollereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d597cea8-735e-4be1-9bf1-4dd89197afcc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Sokakat az sem állított meg, hogy a rendőrség 24 órás traffipaxakciót tartott.","shortLead":"Sokakat az sem állított meg, hogy a rendőrség 24 órás traffipaxakciót tartott.","id":"20190404_5700_autos_akkor_is_gyorsan_hajtott_ha_tudta_hogy_merik_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d597cea8-735e-4be1-9bf1-4dd89197afcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb9aae4d-47ac-4fe7-a033-3eaffb6d7c42","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_5700_autos_akkor_is_gyorsan_hajtott_ha_tudta_hogy_merik_a_rendorok","timestamp":"2019. április. 04. 18:34","title":"5700 autós akkor is gyorsan hajtott, ha tudhatta, hogy mérik a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hollandiából üzentek a Fidesznek menekültügyben. \"Nem helyett igent kell mondani.\" Egy holland és három magyar politikus vitázott a migrációról – fókuszban a progresszív-liberális megközelítés.","shortLead":"Hollandiából üzentek a Fidesznek menekültügyben. \"Nem helyett igent kell mondani.\" Egy holland és három magyar...","id":"20190403_A_FIdesz_mindenre_nemet_mondo_politikaja_zsakutca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff2e2665-8a63-4f8b-84de-382994f9ec30","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_A_FIdesz_mindenre_nemet_mondo_politikaja_zsakutca","timestamp":"2019. április. 03. 17:10","title":"„A Fidesz mindenre nemet mondó politikája zsákutca”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abe4918-96d4-4fda-83ef-0874ac239028","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Három teherautó ütközött Nagytéténynél, de baleset volt az M0-s és az M51-es csomópontjánál is, ezért az M1-es felé haladó oldalon több mint másfél órás a dugó. A csepeli II. Rákóczi Ferenc úton is komoly torlódás van.","shortLead":"Három teherautó ütközött Nagytéténynél, de baleset volt az M0-s és az M51-es csomópontjánál is, ezért az M1-es felé...","id":"20190403_8_kilometeres_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2abe4918-96d4-4fda-83ef-0874ac239028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314a8818-8821-4950-a506-64697196f556","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190403_8_kilometeres_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","timestamp":"2019. április. 03. 12:56","title":"12 kilométeres a dugó az M0-s déli szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed7c7e2-cf85-48b2-9d8e-1b9df8c43889","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lángok a város külterületén, az M7-estől északra csaptak föl.","shortLead":"A lángok a város külterületén, az M7-estől északra csaptak föl.","id":"20190404_Masfel_kilometer_hosszan_eg_a_nadas_Fonyodon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bed7c7e2-cf85-48b2-9d8e-1b9df8c43889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669133d3-cab9-4a98-ba99-9e3f27651dcb","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Masfel_kilometer_hosszan_eg_a_nadas_Fonyodon","timestamp":"2019. április. 04. 15:45","title":"Másfél kilométer hosszan ég a nádas Fonyódon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyengébb karácsonyi szezon után most nagy növekedést mértek a kereskedelemben.","shortLead":"A gyengébb karácsonyi szezon után most nagy növekedést mértek a kereskedelemben.","id":"20190403_Reg_nem_volt_ennyire_jo_honapjuk_a_boltosoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c758a8ea-9273-46f6-93f7-ddbc373d20cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Reg_nem_volt_ennyire_jo_honapjuk_a_boltosoknak","timestamp":"2019. április. 03. 09:06","title":"Rég nem volt ennyire jó hónapjuk a boltosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]