[{"available":true,"c_guid":"c9511ddc-8d03-4979-81b6-dbb65a1183a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő azt mondja, a zaklatási ügy, amely miatt a szeretteit és magát is nagyon féltette, csak megerősítette őt.","shortLead":"Az énekesnő azt mondja, a zaklatási ügy, amely miatt a szeretteit és magát is nagyon féltette, csak megerősítette őt.","id":"20190405_Pasztor_Anna_pokoli_idoszakon_van_tul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9511ddc-8d03-4979-81b6-dbb65a1183a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2793192f-fcab-4459-bb36-ed11de503097","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Pasztor_Anna_pokoli_idoszakon_van_tul","timestamp":"2019. április. 05. 09:19","title":"Pásztor Anna pokoli időszakon van túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395d1114-95cb-4aac-8002-380ca783740c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ervina, a szalagos varánusz feltehetően szűznemzéssel, azaz hím varánusz \"segítsége\" nélkül adott életet négy egészséges kis gyíknak. Ennél a fajnál a pécsi állatkert szerint még sosem dokumentálták ezt a jelenséget. ","shortLead":"Ervina, a szalagos varánusz feltehetően szűznemzéssel, azaz hím varánusz \"segítsége\" nélkül adott életet négy...","id":"20190404_pecsi_allatkert_varanusz_szuznemzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=395d1114-95cb-4aac-8002-380ca783740c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20899b80-bc34-463c-9474-ccc047cf55dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_pecsi_allatkert_varanusz_szuznemzes","timestamp":"2019. április. 04. 20:31","title":"Hihetetlenül ritkán történik olyasmi, ami a pécsi varánusszal esett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Válsággazdálkodás van a Szegedi Tudományegyetem karain, úgynevezett gazdasági referenseket ültettek az egyetemi egységekhez. Mindez nem volt akadálya annak, hogy az oktatói bértábla csúcsát is meghaladó fizetéssel felvegyék a Habony Árpád köréhez tartozó Kobza Miklóst, aki „házon kívül” a Fidesznek dolgozik.","shortLead":"Válsággazdálkodás van a Szegedi Tudományegyetem karain, úgynevezett gazdasági referenseket ültettek az egyetemi...","id":"20190404_kobza_miklos_szegedi_tudomanyegyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f124b902-545c-4129-97d4-fa954026bdbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_kobza_miklos_szegedi_tudomanyegyetem","timestamp":"2019. április. 04. 11:10","title":"A megszorítások ellenére alkalmazza kiemelt pénzért Habony emberét a szegedi egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1774ba-6d63-4502-a3a2-aec10f598184","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem akartak senkit megbántani a könyvégetéssel.","shortLead":"Nem akartak senkit megbántani a könyvégetéssel.","id":"20190404_Bocsanatot_kert_a_Harry_Potteregeto_pap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1774ba-6d63-4502-a3a2-aec10f598184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce11819-139e-41cb-b4ab-a182e3193711","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Bocsanatot_kert_a_Harry_Potteregeto_pap","timestamp":"2019. április. 04. 10:39","title":"Bocsánatot kért a Harry Potter-égető pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c85f79ac-e6fa-498c-9f7c-8e10e695086c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Florin Morariu pék 2017-ben szállt szembe egy terroristával.","shortLead":"Florin Morariu pék 2017-ben szállt szembe egy terroristával.","id":"20190404_Roman_vendegmunkast_tuntet_ki_II_Erzsebet_kiralyno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c85f79ac-e6fa-498c-9f7c-8e10e695086c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af18ca7-50f6-4b37-b817-a44c15bc1bf5","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Roman_vendegmunkast_tuntet_ki_II_Erzsebet_kiralyno","timestamp":"2019. április. 04. 09:08","title":"Román vendégmunkást tüntet ki II. Erzsébet királynő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely és Hollik István számolt be csütörtökön a kormány terveiről, céljairól, elképzeléseiről, tetteiről, cselekedeteiről. 132. alkalommal.","shortLead":"Gulyás Gergely és Hollik István számolt be csütörtökön a kormány terveiről, céljairól, elképzeléseiről, tetteiről...","id":"20190404_Kormanyinfo_A_szorakoztatoiparhoz_hasonlit_amit_a_Neppart_a_Fidesszel_csinalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907eb343-7030-40b5-8747-8a91b4f22a0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Kormanyinfo_A_szorakoztatoiparhoz_hasonlit_amit_a_Neppart_a_Fidesszel_csinalt","timestamp":"2019. április. 04. 11:13","title":"Kormányinfó: Ha a Néppárt engedményeket tesz a bevándorláspárti erőknek, nem tudunk együttműködni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Brüsszel szerint az új reformok fokozzák a bírák feletti politikai ellenőrzést. ","shortLead":"Brüsszel szerint az új reformok fokozzák a bírák feletti politikai ellenőrzést. ","id":"20190403_Unios_eljaras_indult_Lengyelorszag_ellen_az_uj_biroi_fegyelmi_kamarak_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4918c608-88f5-4936-9c2b-ef1b9dbbe5f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190403_Unios_eljaras_indult_Lengyelorszag_ellen_az_uj_biroi_fegyelmi_kamarak_miatt","timestamp":"2019. április. 03. 13:57","title":"Uniós eljárás indult Lengyelország ellen az új bírói fegyelmi kamarák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9032ee20-cfd5-4a34-b81c-df7bd510e5c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Összeomlott a markoló alatt a józsefvárosi pince, a képek alapján alig hihető, de nem sérült meg senki.","shortLead":"Összeomlott a markoló alatt a józsefvárosi pince, a képek alapján alig hihető, de nem sérült meg senki.","id":"20190404_Beszakadt_egy_pince_egy_markolo_alatt__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9032ee20-cfd5-4a34-b81c-df7bd510e5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55977774-ee01-47b1-8f66-a8745265e4b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Beszakadt_egy_pince_egy_markolo_alatt__fotok","timestamp":"2019. április. 04. 19:28","title":"Beszakadt egy pince egy markoló alatt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]