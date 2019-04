Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba2384f0-f6c4-4a38-b6eb-c3f61ca5b8bd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Győzött a Fradi és a Debrecen is az eheti fordulóban.","shortLead":"Győzött a Fradi és a Debrecen is az eheti fordulóban.","id":"20190406_NB_I_MeszarosSesztak_04","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba2384f0-f6c4-4a38-b6eb-c3f61ca5b8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce362e38-fe0a-4a32-bada-68e9d7e7003a","keywords":null,"link":"/sport/20190406_NB_I_MeszarosSesztak_04","timestamp":"2019. április. 06. 20:34","title":"NB I: Mészáros-Seszták 0-4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d295141-a712-4580-b4d7-defd3eefe0c8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nagyközönség is nyomon követheti az interneten az Európai Űrügynökség (ESA) oktatási-képzési céllal épített diákműholdjának, az ESEO-nak (European Student Earth Orbiter) az útját, amelynek fedélzetén magyar fejlesztésű műszerek is helyet kaptak.","shortLead":"A nagyközönség is nyomon követheti az interneten az Európai Űrügynökség (ESA) oktatási-képzési céllal épített...","id":"20190407_eseo_diakmuhold_kovetese_terkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d295141-a712-4580-b4d7-defd3eefe0c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbc1e26-a389-4753-9778-1faa4f9d6d19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190407_eseo_diakmuhold_kovetese_terkep","timestamp":"2019. április. 07. 10:03","title":"Ezen az oldalon megnézheti, éppen merre jár a diákműhold, amin magyar műszerek is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa09ad28-e1e8-4160-a63d-7562119568d3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kedvező körülmények és nagy szerencse kombinációjának hála egy brit kutatócsoport korábban nem tapasztalt pontossággal határozta meg a napkitörés mágneses mezejének erejét. A tudósok szerint felfedezésük megváltoztathatja a Nap közvetlen légkörében történő folyamatokról alkotott elképzeléseket.","shortLead":"A kedvező körülmények és nagy szerencse kombinációjának hála egy brit kutatócsoport korábban nem tapasztalt...","id":"20190407_nap_magneses_mezo_erosseg_napkitores_fler","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa09ad28-e1e8-4160-a63d-7562119568d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f92313-3465-465e-92d1-a2d7e3cef0bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190407_nap_magneses_mezo_erosseg_napkitores_fler","timestamp":"2019. április. 07. 08:03","title":"Megdőlt egy tévhit: 10x erősebb a Nap mágneses mezeje, mint azt eddig számították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint háromszáz rendőr, csendőr, búvár, 14 motorcsónak, és két helikopter kereste szombaton a román tengerparton egy rejtélyes kokainszállítmány csomagjait. ","shortLead":"Több mint háromszáz rendőr, csendőr, búvár, 14 motorcsónak, és két helikopter kereste szombaton a román tengerparton...","id":"20190406_Kokaint_mos_partra_Romaniaban_a_tenger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8986a2ef-ac0e-4a06-85ec-a1116056c761","keywords":null,"link":"/elet/20190406_Kokaint_mos_partra_Romaniaban_a_tenger","timestamp":"2019. április. 06. 18:43","title":"Kokaint mos partra Romániában a tenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt orvvadász akart orrszarvút lőni a Kruger Nemzeti Parkban, de végül csak négyen jöttek ki onnan élve.","shortLead":"Öt orvvadász akart orrszarvút lőni a Kruger Nemzeti Parkban, de végül csak négyen jöttek ki onnan élve.","id":"20190408_elefant_orrszarvu_elefant_orvvadasz_del_afrika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e8824f-44a2-4300-aad1-99770a2e2a1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_elefant_orrszarvu_elefant_orvvadasz_del_afrika","timestamp":"2019. április. 08. 08:33","title":"Elefánt taposta halálra, az oroszlánok felfalták az orvvadászt Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34c48ee-c3f0-4642-993d-eb72651e89c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újra alkotott a Hegyvidéki Manufaktúra.","shortLead":"Újra alkotott a Hegyvidéki Manufaktúra.","id":"20190407_Az_Orbangyertya_es_a_Meszarospersely_utan_itt_a_Nemeth_Szilardsoszoro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a34c48ee-c3f0-4642-993d-eb72651e89c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2705ce19-3393-4fd1-9f51-03a2883a1ca2","keywords":null,"link":"/kkv/20190407_Az_Orbangyertya_es_a_Meszarospersely_utan_itt_a_Nemeth_Szilardsoszoro","timestamp":"2019. április. 07. 21:44","title":"Az Orbán-gyertya és a Mészáros-persely után itt a Németh Szilárd-sószóró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34cfd3e5-8b95-4448-9502-dbb9c54c88c5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"George F. Hemingway tulajdonos eladta a Budapest Honvéd labdarúgócsapatát a Metalcom-csoporthoz tartozó Reditus Equity Zrt.-nek.","shortLead":"George F. Hemingway tulajdonos eladta a Budapest Honvéd labdarúgócsapatát a Metalcom-csoporthoz tartozó Reditus Equity...","id":"20190408_Hivatalos_eladtak_a_Budapest_Honved_focicsapatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34cfd3e5-8b95-4448-9502-dbb9c54c88c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb052ad-9084-4463-ab53-87f69c542f0a","keywords":null,"link":"/kkv/20190408_Hivatalos_eladtak_a_Budapest_Honved_focicsapatot","timestamp":"2019. április. 08. 09:22","title":"Hivatalos: eladták a Budapest Honvéd focicsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622ab89b-5105-47ff-af67-6d13beb47c8b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A férfi tenisz-világranglista 37. helyezettje az MTK színeiben folytatja pályafutását.","shortLead":"A férfi tenisz-világranglista 37. helyezettje az MTK színeiben folytatja pályafutását.","id":"20190408_fucsovics_marton_tenisz_klubvaltas_mtk_deutsch_tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=622ab89b-5105-47ff-af67-6d13beb47c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4841d78-ebf5-46d2-97b2-6028e4b2d771","keywords":null,"link":"/sport/20190408_fucsovics_marton_tenisz_klubvaltas_mtk_deutsch_tamas","timestamp":"2019. április. 08. 17:10","title":"Fucsovics eligazolt, csatlakozott Baboshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]