[{"available":true,"c_guid":"6fa68a14-bfc5-48d9-bbf9-962a49570e8d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tavaly nyáron Közép-Európában 2,5 Celsius-fokkal magasabb volt a hőmérséklet az átlagnál. ","shortLead":"Tavaly nyáron Közép-Európában 2,5 Celsius-fokkal magasabb volt a hőmérséklet az átlagnál. ","id":"20190409_Soha_olyan_meleg_nyar_nem_volt_meg_mint_tavaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fa68a14-bfc5-48d9-bbf9-962a49570e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beed56b4-2b6b-4f65-a58d-3592c3ffb79d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_Soha_olyan_meleg_nyar_nem_volt_meg_mint_tavaly","timestamp":"2019. április. 09. 21:33","title":"Soha olyan meleg nyár nem volt még, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f770d9-a04e-4046-b4f8-64ce73f11c99","c_author":"K.G.","category":"elet","description":"Mondhatnánk, bármi lehet az, ami ez idő tájt sörisszának jólesik. De azért adjuk meg a módját. \r

","shortLead":"Mondhatnánk, bármi lehet az, ami ez idő tájt sörisszának jólesik. De azért adjuk meg a módját. \r

","id":"20190408_Mi_az_a_tavaszi_sor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07f770d9-a04e-4046-b4f8-64ce73f11c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a29964-fb52-4a68-bdcb-6fbb91e3d923","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Mi_az_a_tavaszi_sor","timestamp":"2019. április. 08. 19:38","title":"Mi az a tavaszi sör?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46879ac-fac1-4f92-99fd-6e68e6f9db48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi pletykák még csak kétféle Note10-ről szóltak, most úgy tűnik, kétszer ennyi jöhet.","shortLead":"A korábbi pletykák még csak kétféle Note10-ről szóltak, most úgy tűnik, kétszer ennyi jöhet.","id":"20190409_samsung_galaxy_note10_verzioi_androidos_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f46879ac-fac1-4f92-99fd-6e68e6f9db48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734746df-a398-47be-b953-6066043cbf27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_samsung_galaxy_note10_verzioi_androidos_telefon","timestamp":"2019. április. 09. 09:33","title":"Bedurrantja a rakétákat a Samsung: négyféle Note10 érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI","category":"sport","description":"René Toft Hansen olimpiai, világ- és Európa-bajnok dán beálló az idény végén távozik a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatától.","shortLead":"René Toft Hansen olimpiai, világ- és Európa-bajnok dán beálló az idény végén távozik a Telekom Veszprém férfi...","id":"20190409_rene_toft_hansen_veszprem_kezilabda_atigazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1ffdec-1948-49f8-8894-3a51b38cd025","keywords":null,"link":"/sport/20190409_rene_toft_hansen_veszprem_kezilabda_atigazolas","timestamp":"2019. április. 09. 08:21","title":"Olimpiai, világ- és Európa-bajnok kézilabdázó távozik Veszprémből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672a615d-331e-41af-b6b2-d801eb40fd33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb tenger alatti adatkábel lefektetésén gondolkodik a Facebook – értesült a Wall Street Journal. A célpont ezúttal Afrika.","shortLead":"Újabb tenger alatti adatkábel lefektetésén gondolkodik a Facebook – értesült a Wall Street Journal. A célpont ezúttal...","id":"20190410_facebook_tenger_alatti_adatkabel_afrika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=672a615d-331e-41af-b6b2-d801eb40fd33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f318b72-408e-4b04-a140-c76a444a2cf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_facebook_tenger_alatti_adatkabel_afrika","timestamp":"2019. április. 10. 10:33","title":"Egy kábelt húzhat ki Afrika körül a Facebook, és jó oka van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97aba04-4287-4a7a-ab3a-a8b680f61487","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hogy a Symfonisk elnevezés nem csak egy hangszórós polcot takar az IKEA kínálatában: további érdekes darabokat küld piacra a svéd gyártó.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy a Symfonisk elnevezés nem csak egy hangszórós polcot takar az IKEA kínálatában: további érdekes...","id":"20190409_ikea_symfonisk_okos_hangszoros_lampa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b97aba04-4287-4a7a-ab3a-a8b680f61487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e384ce6f-0bc0-4f8a-a549-8b3ee8e3a18a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_ikea_symfonisk_okos_hangszoros_lampa","timestamp":"2019. április. 09. 18:33","title":"Különleges lámpát ad ki az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d796f4ab-173a-49a9-ab6a-89ba38d80d57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a közel 30 éves Mercedes-Benznek mind a mai napig komoly tekintélye van. És most bárki megveheti az arab előéletű, patika állapotú járgányt. ","shortLead":"Ennek a közel 30 éves Mercedes-Benznek mind a mai napig komoly tekintélye van. És most bárki megveheti az arab...","id":"20190410_diktatormercit_venne_most_10_milliobol_kaphat_egy_bejaratosan_ujat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d796f4ab-173a-49a9-ab6a-89ba38d80d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e82c8d8-c995-4297-af38-4be46266923c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_diktatormercit_venne_most_10_milliobol_kaphat_egy_bejaratosan_ujat","timestamp":"2019. április. 10. 06:41","title":"Diktátor-Mercit venne? Most 10 millióból kaphat egy bejáratósan újat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rábólintottak, hogy May kezdeményezze a szerdai EU-csúcson a Brexit elhalasztását. ","shortLead":"Rábólintottak, hogy May kezdeményezze a szerdai EU-csúcson a Brexit elhalasztását. ","id":"20190409_A_brit_parlament_megszavazta_az_ujabb_Brexithalasztasi_kerelmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9458c4ca-ae3e-47d4-8492-dc42250d7f2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_A_brit_parlament_megszavazta_az_ujabb_Brexithalasztasi_kerelmet","timestamp":"2019. április. 09. 19:03","title":"A brit parlament megszavazta az újabb Brexit-halasztási kérelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]