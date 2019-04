Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Együttesen 91,5 százalékuk van.","shortLead":"Együttesen 91,5 százalékuk van.","id":"20190409_Az_MKB_tobb_mint_90_szazaleka_Meszaros_Lorince_es_Szijj_Laszloe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b14afad-dc37-4402-82c8-98d7b882ddf1","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Az_MKB_tobb_mint_90_szazaleka_Meszaros_Lorince_es_Szijj_Laszloe","timestamp":"2019. április. 09. 14:10","title":"Az MKB több mint 90 százaléka Mészáros Lőrincé és Szíjj Lászlóé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rádiós egy étteremben vacsorázott, mialatt kocsijának többször is nekihajtott egy feldúlt sofőr. Az ismeretlen valamilyen folyadékkal is eláztatta az autót. ","shortLead":"A rádiós egy étteremben vacsorázott, mialatt kocsijának többször is nekihajtott egy feldúlt sofőr. Az ismeretlen...","id":"20190410_Duhongo_sofor_ment_neki_tobbszor_Sebestyen_Balazs_autojanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84fb8e48-2173-493f-8042-334a16bb3e52","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_Duhongo_sofor_ment_neki_tobbszor_Sebestyen_Balazs_autojanak","timestamp":"2019. április. 10. 07:17","title":"Dühöngő sofőr ment neki többször Sebestyén Balázs autójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc078f3e-fc15-485f-8228-acd978409edd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kiszivárogtatott dokumentumból az derül ki, hogy a tagországok egyike sem utasítja el a kilépés elhalasztását.","shortLead":"Egy kiszivárogtatott dokumentumból az derül ki, hogy a tagországok egyike sem utasítja el a kilépés elhalasztását.","id":"20190409_Guardian_az_ev_vegeig_kaphat_haladekot_London_a_Brexitre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc078f3e-fc15-485f-8228-acd978409edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc192ed-4966-4346-8df0-3f1b2123715e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Guardian_az_ev_vegeig_kaphat_haladekot_London_a_Brexitre","timestamp":"2019. április. 09. 15:59","title":"Guardian: Az év végéig kaphat haladékot London a Brexitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bfe4b7-8968-40e6-949c-7a4b8827109a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg személycserék lesznek, ezért ítélte el saját pártjának elitjét az észak-koreai vezető visszaélések, bürokratizmus és önzés miatt.\r

\r

","shortLead":"Valószínűleg személycserék lesznek, ezért ítélte el saját pártjának elitjét az észak-koreai vezető visszaélések...","id":"20190410_Ki_kell_gyomlalni__Kim_Dzsong_Un_szetcsapott_a_partelit_kozt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30bfe4b7-8968-40e6-949c-7a4b8827109a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6649aa44-9015-41aa-9683-27877e561706","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Ki_kell_gyomlalni__Kim_Dzsong_Un_szetcsapott_a_partelit_kozt","timestamp":"2019. április. 10. 15:04","title":"\"Ki kell gyomlálni\" – Kim Dzsong Un szétcsapott a pártelit közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddaa8d89-76af-4d5c-b580-b1742390b8e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190409_Penztarcat_lopott_egy_terezvarosi_bevasarlokozpontban__keresi_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddaa8d89-76af-4d5c-b580-b1742390b8e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca9f2d0-22b6-4723-8611-75b24d8cb015","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Penztarcat_lopott_egy_terezvarosi_bevasarlokozpontban__keresi_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 09. 11:34","title":"Pénztárcát lopott egy terézvárosi bevásárlóközpontban – keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Itt az új inflációs adat.","shortLead":"Itt az új inflációs adat.","id":"20190409_Tobb_mint_hat_eve_nem_volt_ilyen_dragulas_elszalltak_a_zoldsegarak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087b9940-2d2b-4e79-866a-0d9aa87d04bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Tobb_mint_hat_eve_nem_volt_ilyen_dragulas_elszalltak_a_zoldsegarak","timestamp":"2019. április. 09. 09:36","title":"Több mint hat éve nem volt ilyen drágulás, elszálltak a zöldségárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ea8609-0357-45ac-bdd5-958c37d3918e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Oroszországban ez az első eset, amikor egy transznemű személy pert nyert az őt ért diszkrimináció miatt.","shortLead":"Oroszországban ez az első eset, amikor egy transznemű személy pert nyert az őt ért diszkrimináció miatt.","id":"20190410_Orosz_attores_pert_nyert_a_nemvalto_muteten_atesett_nyomdai_gepmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2ea8609-0357-45ac-bdd5-958c37d3918e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c17c316-772b-4780-9af4-fc452bd7da14","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Orosz_attores_pert_nyert_a_nemvalto_muteten_atesett_nyomdai_gepmester","timestamp":"2019. április. 10. 12:21","title":"Orosz áttörés: pert nyert a nemváltó műtéten átesett nyomdai gépmester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf07f606-8852-4e71-8c06-a90c6c78465d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy korábbi elemzés szerint az Apple még az idei évben piacra dobja az új, hatalmas MacBook Prót és a kisebb, bivalyerős változatot, de a jelek szerint ez nem jön össze.","shortLead":"Egy korábbi elemzés szerint az Apple még az idei évben piacra dobja az új, hatalmas MacBook Prót és a kisebb...","id":"20190409_apple_macbook_pro_elorejelzes_ming_chi_kuo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf07f606-8852-4e71-8c06-a90c6c78465d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d99f3e0-8fa9-456c-b496-f9861b64df3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_apple_macbook_pro_elorejelzes_ming_chi_kuo","timestamp":"2019. április. 09. 08:33","title":"Gond van az Apple-nél: csak a jövő évtizedben jön az új MacBook Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]