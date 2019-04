Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás miatt az Alpok gleccserei el fogják veszíteni tömegük felét 2017 és 2050 között, 2100-ra pedig az Alpok legnagyobb része jégmentes lehet, csak egy-két magasan fekvő elszigetelt jégfolt marad – ismertették kedden svájci kutatók legfrissebb tanulmányukat a hegylánc gleccsereinek állapotáról az Európai Földtudományi Egyesület Bécsben zajló tanácskozásán.","shortLead":"A klímaváltozás miatt az Alpok gleccserei el fogják veszíteni tömegük felét 2017 és 2050 között, 2100-ra pedig az Alpok...","id":"20190409_alpok_gleccser_globalis_felmelegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9d5ab0-4a3b-4e3b-abd7-91e912db6d9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_alpok_gleccser_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. április. 09. 19:03","title":"Az Alpok gleccsereinek fele eltűnik 2050-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pintér Sándor és a BM kapja meg a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárságot az Emmitől, jelentette be a belügyminiszter, mert sok terv nem jutott el a megcélzott társadalmi rétegekhez - azaz a kormány is belátta, hogy vannak problémák a hatékonysággal.\r

\r

","shortLead":"Pintér Sándor és a BM kapja meg a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárságot az Emmitől, jelentette...","id":"20190410_Szetforgacsolodott_sok_terv__elveszik_az_Emmitol_a_tarsadalmi_felzarkoztatasi_allamtitkarsagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a60711-92fd-4b78-8398-e886e0653e08","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Szetforgacsolodott_sok_terv__elveszik_az_Emmitol_a_tarsadalmi_felzarkoztatasi_allamtitkarsagot","timestamp":"2019. április. 10. 17:55","title":"\"Szétforgácsolódott sok terv\" - elveszik az Emmitől a társadalmi felzárkóztatási államtitkárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A török kormánypárt (AKP) elbukta Isztambult az önkormányzati választáson, újraszámlálást szeretett volna, most már új választást követel.","shortLead":"A török kormánypárt (AKP) elbukta Isztambult az önkormányzati választáson, újraszámlálást szeretett volna, most már új...","id":"20190409_Nem_lehetett_ujraszamlalas_Isztambulban_uj_valasztast_kezdemenyez_Erdogan_partja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86dcc338-9109-419f-b9db-4c290f0f801c","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Nem_lehetett_ujraszamlalas_Isztambulban_uj_valasztast_kezdemenyez_Erdogan_partja","timestamp":"2019. április. 09. 13:25","title":"Nem lehetett újraszámlálás Isztambulban, új választást kezdeményez Erdogan pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80b25d5-5c21-415a-9f7c-e340b1795b02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ember súlyosan megsérült a balesetben. ","shortLead":"Két ember súlyosan megsérült a balesetben. ","id":"20190409_Fotok_erkeztek_a_Vaci_uti_sulyos_balesetrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a80b25d5-5c21-415a-9f7c-e340b1795b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3c30dd-71bb-4f68-8fdb-60c013878ba0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Fotok_erkeztek_a_Vaci_uti_sulyos_balesetrol","timestamp":"2019. április. 09. 22:01","title":"Fotók érkeztek a Váci úti súlyos balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt 300 ezer forint sérelemdíjat köteles fizetni Vona Gábornak, akitől nyilvánosan bocsánatot is kell kérnie – döntött a Kúria a két fél személyiségi jog megsértése miatt indult ügyében. A bíróság szerint ugyanis a közbeszédnek az a szintje, amelynek során valaki gecinek és szarnak nevez valakit, példátlan.","shortLead":"Bayer Zsolt 300 ezer forint sérelemdíjat köteles fizetni Vona Gábornak, akitől nyilvánosan bocsánatot is kell kérnie –...","id":"20190410_bayer_zsolt_vona_gabor_per_kuria_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f87faed-63a3-465c-8deb-41ec7257be72","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_bayer_zsolt_vona_gabor_per_kuria_itelet","timestamp":"2019. április. 10. 17:35","title":"Pert vesztett Bayer Zsolt: bocsánatot kell kérnie Vona Gábortól, sérelemdíjat is fizethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d760b9f0-1e96-4c35-9b18-34c5a932b92c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rövid időre a 20 évesekére jellemző munkamemóriával rendelkeztek 60-70 éves páciensek, miután bostoni kutatók kicsit stimulálták az agyuk egy bizonyos helyét. ","shortLead":"Rövid időre a 20 évesekére jellemző munkamemóriával rendelkeztek 60-70 éves páciensek, miután bostoni kutatók kicsit...","id":"20190409_agyi_stimulacio_agykutatas_memoria_megfiatalitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d760b9f0-1e96-4c35-9b18-34c5a932b92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55d9faf-e65d-4c24-862d-0f477490ef02","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_agyi_stimulacio_agykutatas_memoria_megfiatalitasa","timestamp":"2019. április. 09. 15:33","title":"Agyi stimulációval sikerült megfiatalítaniuk a memóriát amerikai tudósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22ac81f-594e-479a-9a0e-efcc92815eb0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a világhírű francia filozófus hétfőn Orbán Viktorral kávézott, kedden Konrád Györggyel találkozott. Lévy elmondta, miről beszélt a miniszterelnökkel, illetve azt is, mennyire nagyra tartja Iványi Gábort.","shortLead":"Miután a világhírű francia filozófus hétfőn Orbán Viktorral kávézott, kedden Konrád Györggyel találkozott. Lévy...","id":"20190409_BernardHenri_Levy_A_harcosan_liberalis_Orban_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c22ac81f-594e-479a-9a0e-efcc92815eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c5e851-8e9a-4c34-96dc-1847607100ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_BernardHenri_Levy_A_harcosan_liberalis_Orban_halott","timestamp":"2019. április. 09. 16:22","title":"Bernard-Henri Lévy: A harcosan liberális Orbán halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Igazságügyi Bizottság meghallgatása közben névtelen hozzászólók árasztották el az élő közvetítést.","shortLead":"Az amerikai Igazságügyi Bizottság meghallgatása közben névtelen hozzászólók árasztották el az élő közvetítést.","id":"20190410_komment_youtube_gyuloletbeszed_meghallgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bafa843-a7c9-4daa-a755-ccc5775d873f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_komment_youtube_gyuloletbeszed_meghallgatas","timestamp":"2019. április. 10. 18:03","title":"A gyűlöletbeszédről tartott meghallgatást közvetítettk a YouTube-on, rögtön jöttek a gyűlölködő kommentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]