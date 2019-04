Jókora bravúrt ért el a Szentesi Kinizsi a hétvégi bajnoki fordulóban: idegenben játszott döntetlent a bajnoki listavezető Tiszasziget ellen, így tartja a 6. helyet a Csongrád megyei első osztályban. A dél-alföldi kisváros egykori fideszes polgármesterjelöltje ennél magasabbra tör: Bozó Zoltán cége megvásárolta a Budapest Honvédot.

Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy mennyi volt a vételár, és a fizetési feltételeket sem ismerjük. A legutóbbi, 2017-es beszámoló szerint a Honvéd FC Kft. egymilliárd forintos árbevétel mellett 939 millió forint egyéb bevételt szerzett - a magyar fociban gyakran nem részletezik, hogy miből áll össze - azaz a közepes költségvetésű klubok közé tartozik.

Honnan lett pénz a vásárlásra?

A sajtóban a MetAlcom Zrt. szerepel vásárlóként – de ha teljesen pontosak akarunk lenni, az új vevő a Metalcom cégcsoporthoz tartozó Reditus Equity Zrt. A cég nevével eddig nem sokan találkozhattak. 2017-ben alapították, az Opten szerint a főtevékenysége üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, de vagyonkezeléssel, konferenciaszervezéssel is foglalkozik. Az eddigi egyetlen olyan üzleti évében, amelyről már elkészült a beszámoló, 2017-ben, 446 ezer forint veszteséget termelt a cég, de mivel az alapítás évéről beszélünk, ebből érdemi következtetéseket nem lehet levonni.

Annyi biztos, hogy a cégnek tavaly december óta tulajdonrésze van a Metalcom Sport Kft.-ben. Metalcom néven – a kis- és nagybetűkkel játszva több különböző írásmódban - több cég is létezik, a cégcsoport központi szereplője a metALCOM Zrt. Ez a vállalkozás már termelt nyereséget, de a 2017-es 2,8 millió forint is aprópénz ahhoz, amennyire egy klub működtetéséhez vagy megvásárlásához szükség van, a 2018-as adatot viszont még nem ismerjük.

Egy polgármesterjelölt, egy utazó nagykövet

Ha nem vagyok képes beleélni magam egy szituációba, akkor borítékolom a bukást, és ha csak lehet, elkerülöm.

Ezt Bozó Zoltán, a metALCOM társtulajdonosa nyilatkozta a SzegedMának még 2014-ben, amikor épp a Fidesz jelöltjeként próbálta megszerezni Szentes polgármesteri cégét. Nem sikerült neki, a szavazatok 43 százalékát gyűjtötte be, így kikapott a baloldali összefogásban induló polgármestertől. Az egyébként igencsak kampányszagú interjúból az is kiderült: még 1999-ben alapította meg a cégcsoport első vállalatát, a MetalCom-R Kft.-t. A távközlési technikával foglalkozó cég mindegyik Magyarországon működő mobilszolgáltatónak biztosította a távközlési rendszerek működtetésének tervezését, kivitelezését és karbantartását, de a MÁV-nak és a Katasztrófavédelemnek is dolgozott. Aztán az elvesztett polgármester-választás után egy évvel nagy üzlethez jutott Bozó cége: a déli határkerítés építői közé kerültek, ezért a munkáért 17 milliárd forint járt. Tavaly pedig 6,5 milliárd forintért szerződött a cég az ORFK-val a szerb határon felhúzott okoskerítés öt évig tartó működtetésére.

Ugyan a Kispest megvásárlásánál elsősorban Bozót emlegeti a média, ott van a tulajdonosi körben még egy érdekes név: Mendelényi Dánielé. Róla még 2014-ben írtunk részletesen, amikor Áder János kinevezte a magyar gazdaság fejlesztésével megbízott, rendkívüli és meghatalmazott utazó nagykövetnek. Az akkor megszólaló szakértők arról beszéltek: bár az utazó nagykövetek kaphatnak állami költségtérítést és diplomata útlevelet, átláthatatlan, hogy a kiküldetéseiken kit képviselnek, ki felügyeli a munkájukat, és mennyire keverik a saját cégeik vezetését az utazó nagyköveti munkájukkal. Mendelényi az egyik vállalkozását egy kínai óriáscéggel közösen alapította, miután 2011-ben a magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásáért felelős kormánybiztosság titkárságvezetőjeként dolgozott. Ő akkor azt válaszolta nekünk, hogy a két ténynek nincs köze egymáshoz - ami történt, az még a hvg.hu-nak akkor nyilatkozó kritikus megszólalók szerint is minden elemében teljesen legális volt.

A külügyes szál azért is érdekes, mert a Kispestnél évek óta rendszeresen előkerült a pletyka, hogy Szijjártó Péter köréből kerülhet ki a vásárló. Igaz, Mendelényi az állami megbízásait még Martonyi Jánostól, illetve korábban Fellegi Tamástól kapta.

Polt magyarázta, miért szüntették meg a nyomozást

A MetAlcom neve egy költségvetési csalási ügyben is felbukkant. Amint azt az Átlátszó megírta, a vád szerint 2005 és 2009 között 262 millió forint EU-s és állami pénzt vett fel négy, fiktív számlákkal állami és uniós támogatásokat lehívó vádlott. Az ország elmaradottabb részein építettek ki szélessávú hálózatot, de kiderült, jelentősen túlszámlázva, részben valótlan tartalmú számlákkal. Két pályázatnál a Metalcom-R Kft. (amely 2007-től már MetalCom Zrt.-ként folytatta) volt a generálkivitelező, a harmadikban pedig alvállalkozóként volt jelen. A négy vádlott közül egy meghalt még az ítélethirdetés előtt, hármat viszont jogerősen is elítéltek.

Csakhogy egyik vádlottnak sem volt köze a MetalComhoz.

A DK-s Vadai Ágnes meg is kérdezte Polt Pétert, hogy ha egy ilyen ügyben felbukkan a cég neve, akkor miért nem folyik eljárás ellene. A legfőbb ügyész azt válaszolta: a MetalCom egyik vezető tisztségviselőjével szemben nyomozás indult, de azt „a büntetőjogi felelősségre vonást megakadályozó körülmény miatt” megszüntette a főügyészség. Az ügynek jogi következménye annyi lett, hogy Bozó jó hírnév megsértése miatt beperelte Vadait, és meg is nyerte a pert.

Így lett a NER-é a magyar futball Amikor bejelentették a vásárlást, átnéztük, mennyire lett NER-közeli a magyar NB I. A bajnokság 12 csapata közül a Kispest átadása után tíznél egyértelmű a Fidesz-közeli kapcsolat (kilencnél, ha nem számítjuk ide a Paks önkormányzati vezetését). A kivétel a Haladás, ahol a Mészáros Lőrinc veje által vezetett sportegyesületnek és az önkormányzatnak együtt is csak kisebbségi tulajdona van a futballklubban, valamint az Újpest, ahol egyelőre egyáltalán nincs NER-befolyás.

A Kispest új tulajdonosai együtt üzletelnek Rogán Antal feltalálótársával is. Szinte napra pontosan egy éve hozták létre az ingatlanok bérbeadásával és üzemeltetésével foglalkozó HRZN Kft.-t, amelynek tulajdonosa mások mellett Bozó cége, a BAM Investor, Mendelényi, valamint feleségének vállalkozása, a DGM Capital Partners, és az elektronikus aláírási rendszert Rogánnal közösen szabadalmaztató Csík Balázs is.

Megkerestük a Kispest új tulajdonosait, hogy megkérdezzük, miért döntöttek egy NB I-es klub megvásárlása mellett, és miért pont a Honvéd lett a befutó. Arra is kíváncsiak voltunk, miből fizetik ki a klub vételárát, és hogyan tervezik a finanszírozást a jövőben. Választ eddig nem kaptunk, csak egy ígéretet arra, hogy csütörtökön sajtótájékoztatót tartanak. Makra Zsolt, a Reditus Equity vezérigazgatója annyit mondott el a vásárláskor az anyagiakról: fontosnak tartják "a klub anyagi stabilitásának megőrzését, piaci bevételeinek erősítését". Természetesen amint válasz érkezik, frissítjük a cikket.