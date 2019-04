Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe89247e-92e0-4fd9-b9bb-a031f9445afa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De pokollá teszik a kormánypárt életét ellenzékből is, ígérik.","shortLead":"De pokollá teszik a kormánypárt életét ellenzékből is, ígérik.","id":"20190410_Beni_Ganc_partja_elismerte_Netanjahuek_gyozelmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe89247e-92e0-4fd9-b9bb-a031f9445afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c03f0c-0d79-476c-b49e-2e22f7a064a9","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Beni_Ganc_partja_elismerte_Netanjahuek_gyozelmet","timestamp":"2019. április. 10. 19:35","title":"Izrael: Beni Ganc pártja elismerte vereségét, Netanjahu nyerte a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c51701-0553-4ef7-8d0f-6ca1c0894fa6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen komoly összejövetelnek ígérkezik a nyár elején a Balaton partján megrendezendő motoros találkozó. Itt az első hivatalos kedvcsináló videó.","shortLead":"Igen komoly összejövetelnek ígérkezik a nyár elején a Balaton partján megrendezendő motoros találkozó. Itt az első...","id":"20190410_robogjunk_gianni_olaszul_invital_a_hazai_vespa_vilagtalalkozora__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40c51701-0553-4ef7-8d0f-6ca1c0894fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd957604-5ff1-4f53-ade6-b4539c3d2613","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_robogjunk_gianni_olaszul_invital_a_hazai_vespa_vilagtalalkozora__video","timestamp":"2019. április. 10. 15:11","title":"Robogjunk: Gianni olaszul invitálja hazánkba a világot a nagy Vespa-találkozóra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76aef6c0-c6d0-45df-9dc0-5f46a48f0db2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak ügyeskedés árán lehetett az Office dokumentumaival dolgozni a Google Dokumentumokban, hamarosan azonban ez másként lesz.","shortLead":"Eddig csak ügyeskedés árán lehetett az Office dokumentumaival dolgozni a Google Dokumentumokban, hamarosan azonban...","id":"20190411_google_dokumentumok_google_docs_microsoft_office_word_excel_powerpoint_fajlok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76aef6c0-c6d0-45df-9dc0-5f46a48f0db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1ec2ed-59e8-4e5e-b630-45f4f1df5bde","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_google_dokumentumok_google_docs_microsoft_office_word_excel_powerpoint_fajlok","timestamp":"2019. április. 11. 15:33","title":"Olyan frissítést kap a Google Dokumentumok, amire mindenki régóta várt már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf71768-23f6-43e5-b88e-7072f49b9091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eseménytelen estének indult, de éjfélre a 23 éves férfi nagyjából mindent elkövetett, amit lehet.\r

