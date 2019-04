Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15736cc5-4ae3-4ccd-a90b-6666b83fd2a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mentőpatkó, mentőgyűrű jöhet.","shortLead":"Mentőpatkó, mentőgyűrű jöhet.","id":"20190413_Mentofelszerelest_tennenek_a_vizibiciklikre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15736cc5-4ae3-4ccd-a90b-6666b83fd2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0debab-ecaa-435b-a776-1ff872ca9096","keywords":null,"link":"/kkv/20190413_Mentofelszerelest_tennenek_a_vizibiciklikre","timestamp":"2019. április. 13. 15:03","title":"Mentőfelszerelést tennének a vízibiciklikre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16706acf-b4b3-43be-94c3-653d1a436a14","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Humanitárius szempontból védhetetlen a magyar kormány ösztönös félelmekre alapozott, indulatkeltő, általánosító kampánya a migráció ellen. Ezzel a nemzet nagy többségére kirekesztő, tudatlan és manipulálható masszaként tekint. ","shortLead":"Humanitárius szempontból védhetetlen a magyar kormány ösztönös félelmekre alapozott, indulatkeltő, általánosító...","id":"201915__sokarcu_migracio__gazdasagi_elonyok__krealt_felelmek__nyomas_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16706acf-b4b3-43be-94c3-653d1a436a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb14a6c-7e03-4ac2-b684-2bf7e7239458","keywords":null,"link":"/itthon/201915__sokarcu_migracio__gazdasagi_elonyok__krealt_felelmek__nyomas_alatt","timestamp":"2019. április. 14. 20:00","title":"Sikerült a kormány terve, három év alatt teljesen kiirtotta a menekültekről szóló értelmes beszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e356db-db62-4f08-ad5a-c2ed628fa293","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégek komoly kihívásokkal küzdenek, új technológiák alkalmazásával próbálják könnyíteni a munkavállalók helyzetét, azonban ennek ellenére az alkalmazottak keményebben dolgoznak, mint valaha. Mégis hogy lehet ez? Erre keresi a választ Josh Bersin, a világ egyik legelismertebb ipari elemzője.\r

\r

","shortLead":"A cégek komoly kihívásokkal küzdenek, új technológiák alkalmazásával próbálják könnyíteni a munkavállalók helyzetét...","id":"20190414_Egyre_tulterheltebbek_az_alkalmazottak_egyre_tobb_profitra_hajtanak_a_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5e356db-db62-4f08-ad5a-c2ed628fa293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30cd81d-7818-461d-bc1e-5b8bb3ceb4d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Egyre_tulterheltebbek_az_alkalmazottak_egyre_tobb_profitra_hajtanak_a_cegek","timestamp":"2019. április. 14. 11:45","title":"Egyre túlterheltebbek az alkalmazottak, egyre több profitra hajtanak a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec09449-a60d-4575-b437-7cf82dcd93ac","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A másodosztályban játszó Recee Thompson különböző brutális módszerekkel kínozta barátnőjét.","shortLead":"A másodosztályban játszó Recee Thompson különböző brutális módszerekkel kínozta barátnőjét.","id":"20190414_40_honap_bortont_kapott_a_baratnojet_vasruddal_vero_angol_focista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dec09449-a60d-4575-b437-7cf82dcd93ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75a1bbd-2481-4f3d-bb10-156b29e269b9","keywords":null,"link":"/sport/20190414_40_honap_bortont_kapott_a_baratnojet_vasruddal_vero_angol_focista","timestamp":"2019. április. 14. 15:20","title":"40 hónap börtönt kapott a barátnőjét vasrúddal verő angol focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb292a4c-05df-4d31-bd68-a2caf77c6cdb","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ez több mint 5,4 milliárd forint. ","shortLead":"Ez több mint 5,4 milliárd forint. ","id":"20190413_20_millio_dollarjaba_kerult_a_Facebooknak_hogy_Zuckerberg_biztonsagban_legyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb292a4c-05df-4d31-bd68-a2caf77c6cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ca18d09-2919-40e0-81aa-a3b5a9a3cb3c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190413_20_millio_dollarjaba_kerult_a_Facebooknak_hogy_Zuckerberg_biztonsagban_legyen","timestamp":"2019. április. 13. 12:58","title":"20 millió dollárjába került a Facebooknak, hogy Zuckerberg biztonságban legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti Fészek Kulturális Központról több bejelentés is érkezett a rendőrséghez kábítószerrel kapcsolatos rosszullét miatt az elmúlt hetekben, a rendőrség megerősítette, hogy vasárnap délután nagy erőkkel razziáztak.","shortLead":"A budapesti Fészek Kulturális Központról több bejelentés is érkezett a rendőrséghez kábítószerrel kapcsolatos...","id":"20190414_Olyan_jo_volt_a_szombati_buli_hogy_meg_vasarnap_delutan_is_tiz_rendorauto_all_a_hely_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35db99e-135d-461a-ab0c-9e85debccd79","keywords":null,"link":"/elet/20190414_Olyan_jo_volt_a_szombati_buli_hogy_meg_vasarnap_delutan_is_tiz_rendorauto_all_a_hely_elott","timestamp":"2019. április. 14. 16:23","title":"Tíz rendőrautó áll egy budapesti szórakozóhely előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3de57c8-15a8-4ac5-be5c-8e8daae0a978","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OTP-vezér azt mondta, Orbán többször is utazott a bank magángépén, de sohasem vendégként. Arra, hogy Mészáros Lőrinc gazdagabb lett nála, csak annyit reagált: más listákon pedig őt nevezik vagyonosabbnak.","shortLead":"Az OTP-vezér azt mondta, Orbán többször is utazott a bank magángépén, de sohasem vendégként. Arra, hogy Mészáros Lőrinc...","id":"20190412_Csanyi_Sandor_Orban_mindig_kifizette_amikor_az_OTP_magangepen_utazott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3de57c8-15a8-4ac5-be5c-8e8daae0a978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3cd2a45-0957-47f8-9fa9-711d13783457","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Csanyi_Sandor_Orban_mindig_kifizette_amikor_az_OTP_magangepen_utazott","timestamp":"2019. április. 12. 21:22","title":"Csányi Sándor: Orbán mindig kifizette, amikor az OTP magángépén utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lengyelországban is nagy vitákat szül a vasárnapi zárva tartás. Úgy tűnik, az intézkedés a kisboltoknak sem kedvezett igazán, de a kormány még tovább vizsgálná.","shortLead":"Lengyelországban is nagy vitákat szül a vasárnapi zárva tartás. Úgy tűnik, az intézkedés a kisboltoknak sem kedvezett...","id":"20190414_A_lengyeleknek_sem_tetszik_a_boltzar_ujabb_tanulmannyal_vizsgalnak_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce7dc4c-c0a3-4284-86e3-41c2608e7d72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_A_lengyeleknek_sem_tetszik_a_boltzar_ujabb_tanulmannyal_vizsgalnak_meg","timestamp":"2019. április. 14. 20:37","title":"A lengyeleknek sem tetszik a boltzár, újabb tanulmánnyal vizsgálnák meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]