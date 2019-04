Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fc340fa-0321-4b71-a141-e65602ea7286","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forgalomkorlátozásra kell számítani.\r

\r

","shortLead":"Forgalomkorlátozásra kell számítani.\r

\r

","id":"20190421_Tobb_szaz_negyzetmeteren_eg_az_aljnovenyzet_a_Hatar_utnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fc340fa-0321-4b71-a141-e65602ea7286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583ed235-ae04-40d7-a1fa-48e382c43e0c","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Tobb_szaz_negyzetmeteren_eg_az_aljnovenyzet_a_Hatar_utnal","timestamp":"2019. április. 21. 18:17","title":"Több száz négyzetméteren ég az aljnövényzet a Határ útnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411198f4-618e-49e3-aeca-9f8053047993","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég azonnal szakértőket küldött Sanghajba, hogy megállapítsa, mi történt. ","shortLead":"A cég azonnal szakértőket küldött Sanghajba, hogy megállapítsa, mi történt. ","id":"20190422_Video_parkolas_kozben_gyulladt_ki_es_robbant_fel_egy_Tesla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=411198f4-618e-49e3-aeca-9f8053047993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8915a0c8-132c-4c90-a99c-ca68144c7660","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_Video_parkolas_kozben_gyulladt_ki_es_robbant_fel_egy_Tesla","timestamp":"2019. április. 22. 10:28","title":"Videó: parkolás közben robbanhatott fel egy Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyanú szerint megölte feleségét, majd öngyilkos lett egy forráskúti férfi szombaton - közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.","shortLead":"A gyanú szerint megölte feleségét, majd öngyilkos lett egy forráskúti férfi szombaton - közölte a Csongrád Megyei...","id":"20190420_Csaladi_drama_Forraskuton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52249100-8814-4211-a3be-e72ded4772e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_Csaladi_drama_Forraskuton","timestamp":"2019. április. 20. 16:21","title":"Családi dráma Forráskúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde10baf-c49e-41f0-aacf-82061ef05307","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajnában az elnökválasztás második fordulóját tartják meg, míg a balkáni országban az első kört rendezik meg.","shortLead":"Ukrajnában az elnökválasztás második fordulóját tartják meg, míg a balkáni országban az első kört rendezik meg.","id":"20190421_Elnokvalasztas_Ukrajnaban_es_EszakMacedoniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cde10baf-c49e-41f0-aacf-82061ef05307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf347a2-4813-449d-aba6-e67307b1d964","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Elnokvalasztas_Ukrajnaban_es_EszakMacedoniaban","timestamp":"2019. április. 21. 08:37","title":"Elnökválasztás Ukrajnában és Észak-Macedóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"78 évesen elhunyt az Antall-kormány egykori privatizációval is foglalkozó államtikára.\r

\r

","shortLead":"78 évesen elhunyt az Antall-kormány egykori privatizációval is foglalkozó államtikára.\r

\r

","id":"20190421_Elhunyt_Pongracz_Tibor_egykori_allamtitkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fac660-5605-4667-993c-ad23bf1e5662","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Elhunyt_Pongracz_Tibor_egykori_allamtitkar","timestamp":"2019. április. 21. 16:49","title":"Elhunyt Pongrácz Tibor egykori államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kérdésnek a Euronews járt utána. A helyzet bonyolultabb, mint elsőre tűnik.","shortLead":"A kérdésnek a Euronews járt utána. A helyzet bonyolultabb, mint elsőre tűnik.","id":"20190422_Miert_nem_a_katolikus_egyhaz_fizeti_a_NotreDame_felujitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fa1d8b-7c73-4f88-8a45-13521a2ed245","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Miert_nem_a_katolikus_egyhaz_fizeti_a_NotreDame_felujitasat","timestamp":"2019. április. 22. 08:00","title":"Miért nem a katolikus egyház fizeti a Notre-Dame felújítását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f1d5ff-a167-4b9b-aab6-3dafce7a4dfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a kocsi nem egyszerűen csak egy nyitható tetejű német autó, hanem egyben egy időgép is, amely visszarepít bennünket a 60-as évekbe. ","shortLead":"Ez a kocsi nem egyszerűen csak egy nyitható tetejű német autó, hanem egyben egy időgép is, amely visszarepít bennünket...","id":"20190422_elado_az_egyik_legszebb_regi_hazai_mercedes_amit_reszben_egy_magyar_tervezett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61f1d5ff-a167-4b9b-aab6-3dafce7a4dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee68a5f-8d3e-48db-969e-c33f9ba8d6af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_elado_az_egyik_legszebb_regi_hazai_mercedes_amit_reszben_egy_magyar_tervezett","timestamp":"2019. április. 22. 06:41","title":"Eladó az egyik legszebb régi hazai Mercedes, amit részben egy magyar tervezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d940b0-f043-466b-a05e-08924ab6217d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idei évtől a General Motors igazgatóságában többségben lesznek már a nők, miután két férfi igazgató visszavonul.","shortLead":"Az idei évtől a General Motors igazgatóságában többségben lesznek már a nők, miután két férfi igazgató visszavonul.","id":"20190421_A_vilag_egyik_legnagyobb_autogyartojanal_a_csucsvezetok_tobbsege_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d940b0-f043-466b-a05e-08924ab6217d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e230beb3-14f5-4cbc-96ce-f410bb5ccde7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_A_vilag_egyik_legnagyobb_autogyartojanal_a_csucsvezetok_tobbsege_no","timestamp":"2019. április. 21. 16:05","title":"A világ egyik legnagyobb autógyártójánál a csúcsvezetők többsége nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]