[{"available":true,"c_guid":"d16b1658-b489-4d99-997e-09b6e511048e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung vadonatúj telefonjai csak nemrég váltak előrendelhetővé, a kínai piacon pedig máris hasítani kezdtek. Rossz jel ez az Apple számára, amely tavaly szinte azonnal csökkenteni kényszerült egyik új mobilja árát, mert annyira nem érdekelte a vásárlókat. ","shortLead":"A Samsung vadonatúj telefonjai csak nemrég váltak előrendelhetővé, a kínai piacon pedig máris hasítani kezdtek. Rossz...","id":"20190304_samsung_galaxy_s10_s10_plus_elorendeles_kina_iphone_xs_xs_max_xr_mobilpiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d16b1658-b489-4d99-997e-09b6e511048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd4573f-bb16-4bf0-84f5-52f6fe97096a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_samsung_galaxy_s10_s10_plus_elorendeles_kina_iphone_xs_xs_max_xr_mobilpiac","timestamp":"2019. március. 04. 17:33","title":"Úgy tűnik, egy dologban már jobbak az új Galaxy S10-ek, mint a tavalyi iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c1a28b-4980-40e6-83f4-7bdc280c0ff9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vezető német politikusok Orbán Viktor miniszterelnökkel szembeni elnéző magatartását kifogásolta a Demokratikus Koalíció elnöke a Frankfurter Allgemeine Zeitungban (FAZ) kedden megjelent írásában.","shortLead":"A vezető német politikusok Orbán Viktor miniszterelnökkel szembeni elnéző magatartását kifogásolta a Demokratikus...","id":"20190305_Gyurcsany_egy_nemet_ujsagban_szolt_be_a_nemet_politikusoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46c1a28b-4980-40e6-83f4-7bdc280c0ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f75da04-ab9c-4b47-911a-112528c5b6c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Gyurcsany_egy_nemet_ujsagban_szolt_be_a_nemet_politikusoknak","timestamp":"2019. március. 05. 11:52","title":"Gyurcsány egy német újságban szólt be a német politikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy-egy darab krumplit vagy hagymát is lehet rendelni több áruház webshopjában. ","shortLead":"Egy-egy darab krumplit vagy hagymát is lehet rendelni több áruház webshopjában. ","id":"20190305_Darabaron_kinalja_a_krumplit_az_Auchan_webshopja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25796a6-f0ff-4add-b9fc-5e32beaf74da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Darabaron_kinalja_a_krumplit_az_Auchan_webshopja","timestamp":"2019. március. 05. 11:21","title":"Tudta, hogy darabáron is vehet krumplit online?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b028791-ca27-485e-b1d8-7932f555a8e3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mint a lottónyeremény, úgy halmozódik a Vodafone megújított feltöltőkártyás adattarifáiban az el nem használt adatmennyiség. A Telekom dominós ügyfelei pedig a megszokott 30 nap sokszorosán át oszthatják be keretüket.","shortLead":"Mint a lottónyeremény, úgy halmozódik a Vodafone megújított feltöltőkártyás adattarifáiban az el nem használt...","id":"20190304_vodafone_tuti_net_ujratoltheto_adatkeret_telekom_domino_maraton_telenor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b028791-ca27-485e-b1d8-7932f555a8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d60fbdb-8299-4727-aa23-598c1baa9d45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_vodafone_tuti_net_ujratoltheto_adatkeret_telekom_domino_maraton_telenor","timestamp":"2019. március. 04. 16:03","title":"Halmozható mobilnettel újít a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Indian Wellsben folytathatja jó sorozatát, Dubajban csak Federer tudta megállítani.\r

