Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 16. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 16. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20190421_Szombaton_elvittek_a_nagy_penzt_az_otoson_ezt_tortent_a_hatoslotto_sorsolasan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0359524-dd7f-48c8-8d2e-b19c8d3095d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190421_Szombaton_elvittek_a_nagy_penzt_az_otoson_ezt_tortent_a_hatoslotto_sorsolasan","timestamp":"2019. április. 21. 17:56","title":"Szombaton elvitték a nagy pénzt az ötösön, ez történt a hatoslottó sorsolásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c15a3e-784c-4751-95a0-a0c374d8780c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismeretlen tettes horogkereszteket és sértő feliratokat rajzolt a belgrádi magyar nagykövetség címtáblájára.","shortLead":"Ismeretlen tettes horogkereszteket és sértő feliratokat rajzolt a belgrádi magyar nagykövetség címtáblájára.","id":"20190423_Horogkereszt_a_belgradi_magyar_nagykovetseg_bejaratanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90c15a3e-784c-4751-95a0-a0c374d8780c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91ed467-8161-42e6-b91d-04eac5f9c00b","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Horogkereszt_a_belgradi_magyar_nagykovetseg_bejaratanal","timestamp":"2019. április. 23. 13:05","title":"Horogkereszt a belgrádi magyar nagykövetség bejáratánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a818299-6b76-4d4c-99e3-9a47d7dd38ed","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Legalább, de inkább többet, erre jutottak ausztrál kutatók, egy nem kicsi felmérés alapján: 150 ezer 45 évesnél idősebb embert vizsgáltak 9 éven át. 20-40 perc séta vagy lépcsőzés már sokat jelenthet.","shortLead":"Legalább, de inkább többet, erre jutottak ausztrál kutatók, egy nem kicsi felmérés alapján: 150 ezer 45 évesnél idősebb...","id":"20190423_Ulomunkat_vegez_Napi_30_percet_kene_mozognia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a818299-6b76-4d4c-99e3-9a47d7dd38ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846b7eb0-eb3a-4a87-8f44-562873fde2ea","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Ulomunkat_vegez_Napi_30_percet_kene_mozognia","timestamp":"2019. április. 23. 11:21","title":"Ülőmunkát végez? Napi 30 percet kéne mozognia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da4799a0-4506-41a1-b5ed-d787a380e5a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Önmagában még semmi jót nem jelent, ha egyedi vagy – ezt bizonyítja az e-papír-képernyős telefonokat gyártó YotaPhone példája. A vállalatba még az orosz kormány is beszállt, néha nem túl sportszerű eszközökkel támogatva a marketinget. De hiába.","shortLead":"Önmagában még semmi jót nem jelent, ha egyedi vagy – ezt bizonyítja az e-papír-képernyős telefonokat gyártó YotaPhone...","id":"20190423_yotaphone_yota_devices_csod_hi_p_electronics","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da4799a0-4506-41a1-b5ed-d787a380e5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc89079-d863-4fbc-97b3-7631646b814c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_yotaphone_yota_devices_csod_hi_p_electronics","timestamp":"2019. április. 23. 08:03","title":"Csődbe ment az egyik mobilgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0e6591-28a7-47c9-a01d-ea41df71d54d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hatóságok eddig mintegy 2 millió utas arcát szkennelték be az ország 15 repülőterén, hogy kiszűrjék a vízumproblémás utasokat.","shortLead":"Az amerikai hatóságok eddig mintegy 2 millió utas arcát szkennelték be az ország 15 repülőterén, hogy kiszűrjék...","id":"20190423_egyesult_allaom_arcszkenneles_vizumproblema","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef0e6591-28a7-47c9-a01d-ea41df71d54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7b199a-3812-4bc9-96f9-2ede637fc2c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_egyesult_allaom_arcszkenneles_vizumproblema","timestamp":"2019. április. 23. 09:37","title":"Arcszkennerrel szerelnének fel minden amerikai repülőteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808811f9-acaa-4995-8448-32d29a8abc9e","c_author":"hvg.hu/Medián","category":"itthon","description":"A teljes LMP-vezérkar bezuhant a hosszú ideig sereghajtó Gyurcsány Ferenc alá.","shortLead":"A teljes LMP-vezérkar bezuhant a hosszú ideig sereghajtó Gyurcsány Ferenc alá.","id":"20190423_Median_esik_a_politikusok_nepszerusege_Puzser_negativ_rekordot_dontott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=808811f9-acaa-4995-8448-32d29a8abc9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3efcf6-b58f-433c-ba4b-b16b3f00061b","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Median_esik_a_politikusok_nepszerusege_Puzser_negativ_rekordot_dontott","timestamp":"2019. április. 23. 14:40","title":"Medián: Esik a politikusok népszerűsége, Puzsér negatív rekordot döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5aedc4-653a-491e-8239-b237f7c8c1b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Renault belépett az A-szegmensű, vagyis a kis méretű SUV-k piacára, egy teljesen elektromos autóval, amelyet Sanghajban mutattak be.\r

\r

","shortLead":"A Renault belépett az A-szegmensű, vagyis a kis méretű SUV-k piacára, egy teljesen elektromos autóval, amelyet...","id":"20190423_Full_elektromos_a_Renault_Twingo_meretu_szabadidoautoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da5aedc4-653a-491e-8239-b237f7c8c1b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02cc6475-c400-41c8-8304-38836009af87","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_Full_elektromos_a_Renault_Twingo_meretu_szabadidoautoja","timestamp":"2019. április. 23. 09:37","title":"Full elektromos a Renault új, Twingo méretű szabadidő-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190423_A_DK_feljelenti_Orbant_az_egyeni_nyugdijszamlak_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5bd4ae-b2cc-4e59-9b39-0c8e1cb0478e","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_A_DK_feljelenti_Orbant_az_egyeni_nyugdijszamlak_miatt","timestamp":"2019. április. 23. 14:44","title":"A DK feljelenti Orbánt az egyéni nyugdíjszámlák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]