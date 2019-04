Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1180ecf7-8dcb-41dc-a79b-90a3793d1c15","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az indoklás: ne okozzon kárt a pártjának.","shortLead":"Az indoklás: ne okozzon kárt a pártjának.","id":"20190423_Lemondott_Hitler_szulovarosanak_alpolgarmestere_mert_patkanyhoz_hasonlitotta_a_bevandorlokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1180ecf7-8dcb-41dc-a79b-90a3793d1c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0270ca6-2e11-4276-89d8-72b0e8513966","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Lemondott_Hitler_szulovarosanak_alpolgarmestere_mert_patkanyhoz_hasonlitotta_a_bevandorlokat","timestamp":"2019. április. 23. 15:50","title":"Lemondott Hitler szülővárosának alpolgármestere, mert patkányhoz hasonlította a bevándorlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus azt mondta, az életet kockáztatja, aki bemegy az intézménybe. A kijelentés miatt 800 ezer forintot kell fizetnie és nyilvánosan elégtételt adnia. ","shortLead":"A politikus azt mondta, az életet kockáztatja, aki bemegy az intézménybe. A kijelentés miatt 800 ezer forintot kell...","id":"20190423_Jogerosen_elmarasztalta_a_birosag_MarkiZay_Petert_amiert_megsertette_a_hodmezovasarhelyi_korhaz_hirnevet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d04ca3e-7e57-4e40-9d3c-52df4918ab09","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Jogerosen_elmarasztalta_a_birosag_MarkiZay_Petert_amiert_megsertette_a_hodmezovasarhelyi_korhaz_hirnevet","timestamp":"2019. április. 23. 19:03","title":"Jogerősen elmarasztalta a bíróság Márki-Zay Pétert, amiért megsértette a hódmezővásárhelyi kórház hírnevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"939f6cac-0e0b-4543-ae38-75209339b939","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mondhatni varázslatos lesz.","shortLead":"Mondhatni varázslatos lesz.","id":"20190423_Harry_Potter_kollekcio_Vans","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=939f6cac-0e0b-4543-ae38-75209339b939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ccffca-a7f2-4f99-b13b-2cee8a134c6f","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Harry_Potter_kollekcio_Vans","timestamp":"2019. április. 23. 10:48","title":"Harry Potter-kollekciót dob piacra a Vans","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a szabadban is tudnak sétálni korábban otthonukhoz kötött Parkinson-kóros páciensek kanadai kutatók egy új kezelésének köszönhetően. A szakértők szerint az eredmények nagy reményekre adnak okot. ","shortLead":"Már a szabadban is tudnak sétálni korábban otthonukhoz kötött Parkinson-kóros páciensek kanadai kutatók egy új...","id":"20190423_parkinson_kor_kezeles_setalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02598b9-a55d-40f5-a166-eb923f59737f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_parkinson_kor_kezeles_setalas","timestamp":"2019. április. 23. 18:03","title":"Áttörést értek el kanadai kutatók a Parkinson-kóros betegek kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d875d0c-e0d6-4743-93f4-b99ccd4612f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nicola Sturgeon még az idén be akar nyújtani egy törvényt, amely lehetővé tenné az új népszavazást 2021-ig. ","shortLead":"Nicola Sturgeon még az idén be akar nyújtani egy törvényt, amely lehetővé tenné az új népszavazást 2021-ig. ","id":"20190424_Uj_skot_fuggetlensegi_nepszavazast_akar_a_miniszterlenok_2021ig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d875d0c-e0d6-4743-93f4-b99ccd4612f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99964c2d-ea9e-41f3-89c1-e9a5801ad175","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Uj_skot_fuggetlensegi_nepszavazast_akar_a_miniszterlenok_2021ig","timestamp":"2019. április. 24. 16:34","title":"Új skót függetlenségi népszavazást akar a miniszterelnök 2021-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2aba97-0cb3-4381-8ad5-9d0eb2a2a5d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magas vízállás a ludas, de a viharos szél is közrejátszott benne.","shortLead":"A magas vízállás a ludas, de a viharos szél is közrejátszott benne.","id":"20190423_Kiontott_a_Balaton_Keszthelynel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc2aba97-0cb3-4381-8ad5-9d0eb2a2a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efca885b-4516-4ba9-baa2-74f401b9fe15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Kiontott_a_Balaton_Keszthelynel","timestamp":"2019. április. 23. 21:54","title":"Kiöntött a Balaton Keszthelynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4092e617-0ff6-4740-af8b-eeaf32f91686","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maga az Apple figyelmeztette az iPad Pro felhasználókat arra, hogy gond lehet akkor, ha kulcs nélkül eszközzel nyitnák az autójukat, miközben a tabletjük épp a digitális ceruzát tölti.","shortLead":"Maga az Apple figyelmeztette az iPad Pro felhasználókat arra, hogy gond lehet akkor, ha kulcs nélkül eszközzel nyitnák...","id":"20190423_apple_pencil_2_toltes_kozbeni_interferencia_a_kulcs_nelkuli_autonyito_eszkozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4092e617-0ff6-4740-af8b-eeaf32f91686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"509449ee-9f3d-42aa-b29a-e16558686d7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_apple_pencil_2_toltes_kozbeni_interferencia_a_kulcs_nelkuli_autonyito_eszkozok","timestamp":"2019. április. 23. 17:03","title":"Nem nyílik az autója? Lehet, hogy az Apple Pencil az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A terrorszervezet jelentkezett elkövetőként. ","shortLead":"A terrorszervezet jelentkezett elkövetőként. ","id":"20190423_Az_Iszlam_Allam_vallalta_magara_a_Sri_Lankai_merenyleteket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45cb89fd-eb81-4fc9-95a7-821dad51f0fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Az_Iszlam_Allam_vallalta_magara_a_Sri_Lankai_merenyleteket","timestamp":"2019. április. 23. 13:05","title":"Az Iszlám Állam vállalta magára a Srí Lanka-i merényleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]