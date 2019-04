Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"736f094f-dc07-499f-a8ca-4e8bcf8d3c23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Videót tett közzé a japán űrügynökség arról a pillanatról, mielőtt a Hajabusza-2 krátert robbantott a Ryugun. ","shortLead":"Videót tett közzé a japán űrügynökség arról a pillanatról, mielőtt a Hajabusza-2 krátert robbantott a Ryugun. ","id":"20190424_ryugu_hajabusza_2_aszteroida_bomba_detonacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=736f094f-dc07-499f-a8ca-4e8bcf8d3c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1df738-8354-4fbb-9cc2-d6e6745564be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_ryugu_hajabusza_2_aszteroida_bomba_detonacio","timestamp":"2019. április. 24. 10:33","title":"Itt a videó, ahogy a japánok \"lebombáznak\" egy aszteroidát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea8ead9f-055c-4924-a0a7-a846f776fded","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy kamerával és kijelző alá rejtett ujjlenyomat-olvasóval is felszerelte a Lenovo a kedden bemutatott új csúcsmobilját.","shortLead":"Négy kamerával és kijelző alá rejtett ujjlenyomat-olvasóval is felszerelte a Lenovo a kedden bemutatott új...","id":"20190423_lenovo_z6_pro_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea8ead9f-055c-4924-a0a7-a846f776fded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d2e08b-3689-44a5-976e-5c485f949db5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_lenovo_z6_pro_okostelefon","timestamp":"2019. április. 23. 14:03","title":"Olcsó, de erős: itt a Lenovo új csúcsmobilja, a Z6 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai járványügyi hivatal (CDC) adatai szerint 2000 óta – amikor pedig már megszűntnek nyilvánították a betegséget – nem diagnosztizáltak ennyi megbetegedést.","shortLead":"Az amerikai járványügyi hivatal (CDC) adatai szerint 2000 óta – amikor pedig már megszűntnek nyilvánították...","id":"20190425_huszonket_amerikai_allamban_terjed_a_kanyaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6154c9e-bfb7-4080-929f-b019f649ad0e","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_huszonket_amerikai_allamban_terjed_a_kanyaro","timestamp":"2019. április. 25. 05:43","title":"Huszonkét amerikai államban terjed a kanyaró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Emlékszik még a Facebookra bejött színes posztokra? Egy közelgő fejlesztés ezt igyekszik még hivalkodóbbá tenni, igaz, többeket valószínűleg idegesíteni fog. ","shortLead":"Emlékszik még a Facebookra bejött színes posztokra? Egy közelgő fejlesztés ezt igyekszik még hivalkodóbbá tenni, igaz...","id":"20190424_facebook_bejegyzes_irasa_betutipus_szines_hatteru_poszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf445dfa-7aa8-40f2-aa02-5817abc6c0fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_facebook_bejegyzes_irasa_betutipus_szines_hatteru_poszt","timestamp":"2019. április. 24. 14:03","title":"Az őrületbe kergetheti a Facebook egy közelgő újítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b232b31e-f418-425b-8d73-deb04b4fb9d1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csütörtökön kezdődik a 26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál: író-olvasó találkozók lesznek orrvérzésig. ","shortLead":"Csütörtökön kezdődik a 26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál: író-olvasó találkozók lesznek orrvérzésig. ","id":"20190424_Itt_a_lehetoseg_hogy_talalkozzon_Karl_Ove_Knausgrddal_Bodor_Adammal_vagy_Vamos_Miklossal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b232b31e-f418-425b-8d73-deb04b4fb9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfebb933-4d0c-4b6e-ad6a-626ad285fcaa","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Itt_a_lehetoseg_hogy_talalkozzon_Karl_Ove_Knausgrddal_Bodor_Adammal_vagy_Vamos_Miklossal","timestamp":"2019. április. 24. 11:15","title":"Itt a lehetőség, hogy találkozzon Karl Ove Knausgårddal, Bodor Ádámmal vagy Vámos Miklóssal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miközben azt a pénzt az éhező gyerekeknek is adhatnák – mondja a színésznő.","shortLead":"Miközben azt a pénzt az éhező gyerekeknek is adhatnák – mondja a színésznő.","id":"20190424_Pamela_Anderson_kiborult_a_gazdagokon_akik_milliardokat_adomanyoznak_a_NotreDame_ujjaepitesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf6186e-8805-4d45-81a7-06d40450cf53","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Pamela_Anderson_kiborult_a_gazdagokon_akik_milliardokat_adomanyoznak_a_NotreDame_ujjaepitesere","timestamp":"2019. április. 24. 14:33","title":"Pamela Anderson kiborult a gazdagokon, akik milliárdokat adományoznak a Notre-Dame újjáépítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eee1515-ce23-4316-970d-97bf4ba96059","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy online petícióban már 36 ezren kérik vissza az évszázadok alatt lebomló műanyag szívószálakat. ","shortLead":"Egy online petícióban már 36 ezren kérik vissza az évszázadok alatt lebomló műanyag szívószálakat. ","id":"20190424_Visszakovetelik_a_muanyag_szivoszalakat_a_brit_McDonaldsokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eee1515-ce23-4316-970d-97bf4ba96059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff5670a-867e-49c8-a38e-f42f1bb41373","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Visszakovetelik_a_muanyag_szivoszalakat_a_brit_McDonaldsokban","timestamp":"2019. április. 24. 20:40","title":"Visszakövetelik a műanyag szívószálakat a brit McDonald's-okban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84a6e30-dda3-4208-8ab0-a26c1f003cfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Eurostat szerint a kormányzati felügyelet alatt működő gáz- és kőolajtároló-szövetséget is bele kellene számítani az államadósságba. Ha ezt Magyarország megtenné, akkor 2018-ra 71 százalék fölötti GDP-arányos államadósság jönne ki.","shortLead":"Az Eurostat szerint a kormányzati felügyelet alatt működő gáz- és kőolajtároló-szövetséget is bele kellene számítani...","id":"20190423_Kifogas_erkezett_az_EUbol_a_magyar_allamadossag_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f84a6e30-dda3-4208-8ab0-a26c1f003cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349202ac-377d-4e0a-b5ee-8d210d7bed94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Kifogas_erkezett_az_EUbol_a_magyar_allamadossag_miatt","timestamp":"2019. április. 23. 15:26","title":"Megint baja van az EU-nak azzal, ahogy a kormány az államadósságot számolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]