Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Sándor meghívására jön, Orbán Viktorral is találkozik. ","shortLead":"Pintér Sándor meghívására jön, Orbán Viktorral is találkozik. ","id":"20190426_Majus_2an_erkezik_Budapestre_Matteo_Salvini","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0245f40d-f87e-4f4f-9dc5-530dcccbba44","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Majus_2an_erkezik_Budapestre_Matteo_Salvini","timestamp":"2019. április. 26. 05:16","title":"Május 2-án érkezik Budapestre Matteo Salvini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e13359-f158-4951-9f17-104c149ba0ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Szergej Pogorelov 44 éves volt.","shortLead":"Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Szergej Pogorelov 44 éves volt.","id":"20190424_szergej_pogorelov_orosz_kezilabdazo_gyasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39e13359-f158-4951-9f17-104c149ba0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b8a5fd-e1a6-470e-a9c1-62c7d00df815","keywords":null,"link":"/sport/20190424_szergej_pogorelov_orosz_kezilabdazo_gyasz","timestamp":"2019. április. 24. 19:13","title":"Meghalt a legendás orosz kézilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42246452-fafb-45af-b88c-a547d7284491","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök a Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel folytatott csütörtöki tárgyalásai után arról beszélt: megvalósítható a Koreai-félsziget atomfegyver-mentesítése.","shortLead":"Az orosz elnök a Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel folytatott csütörtöki tárgyalásai után arról beszélt...","id":"20190425_vlagyimir_putyin_kim_dzsong_un_targyalas_vlagyivosztok_koreai_felsziget_atomfegyever_mentesites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42246452-fafb-45af-b88c-a547d7284491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a451b077-c01d-42ae-86d5-74eca26b6d3a","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_vlagyimir_putyin_kim_dzsong_un_targyalas_vlagyivosztok_koreai_felsziget_atomfegyever_mentesites","timestamp":"2019. április. 25. 12:32","title":"Putyin: Lehet atomfegyver-mentes a Koreai-félsziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube szeretné elejét venni annak, hogy a platformon keresztül terjedjenek az álhírek.","shortLead":"A YouTube szeretné elejét venni annak, hogy a platformon keresztül terjedjenek az álhírek.","id":"20190424_youtube_alhir_fake_news_cimke_propaganda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a02143-c13a-4173-a9c5-8ec3069ec0a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_youtube_alhir_fake_news_cimke_propaganda","timestamp":"2019. április. 24. 19:03","title":"Felcímkézi a videóit a YouTube, hogy felismerje, ha álhírt lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af87828b-a9f5-4736-b330-7d219269370d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két kora nyarat idéző nap után péntek este hidegfront érkezik, és jelentősen csökken a hőmérséklet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.\r

\r

","shortLead":"Két kora nyarat idéző nap után péntek este hidegfront érkezik, és jelentősen csökken a hőmérséklet az Országos...","id":"20190426_zapor_zivatar_vihar_hidegfront_meteorologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af87828b-a9f5-4736-b330-7d219269370d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e847354-987c-4e44-9d37-668d4f44bcc6","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_zapor_zivatar_vihar_hidegfront_meteorologia","timestamp":"2019. április. 26. 08:03","title":"Viharokkal tör be este a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1374025-27de-491e-b71f-fdcc49bc4b6c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Soha nem volt még annyira költői egy ugróasztal, mint Yoann Bourgeois akrobata teste alatt, és ritkán kap újcirkuszi előadás olyan mély filozofikus jelentést, mint amilyennel az Éjféltájt című előadását Bourgeois felruházta. A művész a napokban Budapesten lépett fel, és megmutatta nekünk világhírűvé vált trambulinos, lépcsős trükkjét. ","shortLead":"Soha nem volt még annyira költői egy ugróasztal, mint Yoann Bourgeois akrobata teste alatt, és ritkán kap újcirkuszi...","id":"20190426_A_francia_akrobata_aki_megtalalta_a_sulytalansagban_az_orokkevalosagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1374025-27de-491e-b71f-fdcc49bc4b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4ec765-4b63-4bfb-8ec2-265aa0d48f21","keywords":null,"link":"/kultura/20190426_A_francia_akrobata_aki_megtalalta_a_sulytalansagban_az_orokkevalosagot","timestamp":"2019. április. 26. 11:00","title":"A francia akrobata, aki megtalálta a súlytalanságban az örökkévalóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de3bc35-cf54-4550-bc8f-8b2e511ab7a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG régi vágású, de nemrégiben teljesen megújult terepjárójában találtak még néhány extra lóerőt.","shortLead":"A Mercedes-AMG régi vágású, de nemrégiben teljesen megújult terepjárójában találtak még néhány extra lóerőt.","id":"20190426_nem_udvariaskodik_ez_a_6_kipufogos_6_fenyszoros_uj_mercedes_g63","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8de3bc35-cf54-4550-bc8f-8b2e511ab7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f830ae20-0301-4f34-b431-d71f783dd749","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_nem_udvariaskodik_ez_a_6_kipufogos_6_fenyszoros_uj_mercedes_g63","timestamp":"2019. április. 26. 15:21","title":"Nem udvariaskodik ez a 6 kipufogós, 6 fényszórós új Mercedes G63","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03085515-95e6-4bfc-ab62-19286dd928a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HVG címlapjai, illetve a címlapokból készült utcai plakátjai évtizedek óta csipkedik, kritizálják a közélet visszásságait, s ezzel közvetve a mindenkori politikai hatalmat is. Számtalan olyan címlap futott ki a szerkesztőségből, mely bosszanthatta az éppen regnáló kormányt, vagy annak tagjait. A mostani politikai hatalom eljutott odáig, hogy ezt megelégelve, piaci intézkedésnek álcázott cenzúrával eltakaríttatta a HVG címlapjait a hirdetőoszlopokról. Ahogy a lap aktuális címlapja fogalmaz: Berágtak. Az biztosnak tűnik, hogy nem a Rogán Cecíliát pénzből hajlított hajcsavarókban ábrázoló múlt heti plakát volt az egyedüli ok, mely miatt a HVG nemkívánatos lett a közterületen. De vajon melyik címlapja miatt rágott be leginkább a Fidesz a HVG-re? Ön szerint? Mutatjuk az esélyeseket. Szavazzon! ","shortLead":"A HVG címlapjai, illetve a címlapokból készült utcai plakátjai évtizedek óta csipkedik, kritizálják a közélet...","id":"20190425_HVG_cimlap_szavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03085515-95e6-4bfc-ab62-19286dd928a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b7d9f0-2b79-4a32-bc68-060c0be932eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_HVG_cimlap_szavazas","timestamp":"2019. április. 25. 10:35","title":"Melyik címlapon rágott be leginkább a Fidesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]