[{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Emmi tett végül feljelentést, miután videófelvételeken az látszott, hogy dolgozók bántalmazzák az ellátottakat. ","shortLead":"Az Emmi tett végül feljelentést, miután videófelvételeken az látszott, hogy dolgozók bántalmazzák az ellátottakat. ","id":"20190424_Nyomoz_a_rendorseg_a_mozsgoi_szocialis_otthonban_tortent_bantalmazas_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4473c3b5-ec35-4363-b00b-11d1ebfc086b","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Nyomoz_a_rendorseg_a_mozsgoi_szocialis_otthonban_tortent_bantalmazas_miatt","timestamp":"2019. április. 24. 15:52","title":"Nyomoz a rendőrség a mozsgói szociális otthonban történt bántalmazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f105aab-7e0a-4b43-bfc3-ff647b62dbbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A technológia úttörőinek mindig számolniuk kell azzal, hogy valami félresikerülhet. A Galaxy Folddal, a Samsung összehajtható telefonjával is valami ilyesmi történt. Kapóra jött ez a Huaweinek.","shortLead":"A technológia úttörőinek mindig számolniuk kell azzal, hogy valami félresikerülhet. A Galaxy Folddal, a Samsung...","id":"20190425_samsung_galaxy_fold_csuszas_huawei_mate_x_reakcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f105aab-7e0a-4b43-bfc3-ff647b62dbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8ef728-02aa-4018-b762-419d7e0073ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_samsung_galaxy_fold_csuszas_huawei_mate_x_reakcio","timestamp":"2019. április. 25. 11:03","title":"Mi nem toljuk el – reagált a Huawei a Samsung-fiaskóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21085b77-0522-4dee-8809-0c70b2965773","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy jó közös képviselő jó kapcsolatot ápol, ugye az önkormányzattal... főleg, ha kormánypárti vezetésű a kerület.","shortLead":"Egy jó közös képviselő jó kapcsolatot ápol, ugye az önkormányzattal... főleg, ha kormánypárti vezetésű a kerület.","id":"20190424_Kubatovlistat_iratott_ala_a_kozos_kepviselo_egy_8_keruleti_lakogyulesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21085b77-0522-4dee-8809-0c70b2965773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0f1911-c67c-4c9c-a368-7b1cf700465d","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Kubatovlistat_iratott_ala_a_kozos_kepviselo_egy_8_keruleti_lakogyulesen","timestamp":"2019. április. 24. 13:39","title":"Kubatov-listát akart aláíratni a közös képviselő egy VIII. kerületi lakógyűlésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e17f0ae6-b52d-4048-8484-d28110ca9884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház orvosa szerint a férfi és a nő is biztosan meggyógyul. ","shortLead":"A kórház orvosa szerint a férfi és a nő is biztosan meggyógyul. ","id":"20190425_Jobban_van_a_lepfenevel_fertozott_Bekes_megyei_hazaspar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e17f0ae6-b52d-4048-8484-d28110ca9884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7456968-5cdc-405f-9b56-2d1fc4f2bcce","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Jobban_van_a_lepfenevel_fertozott_Bekes_megyei_hazaspar","timestamp":"2019. április. 25. 09:06","title":"Jobban van a lépfenével fertőzött Békés megyei házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április 30-án egy konferenciával egybekötött bemutatót szervez a Magyar Honvédség Modernizációs Intézete, ahol a magyar hadseregben használt csúcstechnológiák vonulnak fel.","shortLead":"Április 30-án egy konferenciával egybekötött bemutatót szervez a Magyar Honvédség Modernizációs Intézete, ahol a magyar...","id":"20190425_haditechnika_digital_soldiers_20_katonai_konferencia_fegyver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b9fd3f-4c67-4b5a-a7b8-a4a198eba269","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_haditechnika_digital_soldiers_20_katonai_konferencia_fegyver","timestamp":"2019. április. 25. 18:03","title":"Kiállításon nézhetjük meg, milyen csúcstechnológiát használnak a magyar katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652a9003-aa69-4982-b981-a026e0b4a060","c_author":"","category":"kultura","description":"Június 14-én jelenik meg a Western Stars.\r

\r

","shortLead":"Június 14-én jelenik meg a Western Stars.\r

\r

","id":"20190426_Erkezik_az_uj_Bruce_Springsteenlemez_es_itt_egy_jo_kis_dal_rola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=652a9003-aa69-4982-b981-a026e0b4a060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fa538b-aca1-418a-99c1-b7b2f7c7b879","keywords":null,"link":"/kultura/20190426_Erkezik_az_uj_Bruce_Springsteenlemez_es_itt_egy_jo_kis_dal_rola","timestamp":"2019. április. 26. 09:43","title":"Érkezik az új Bruce Springsteen-lemez, és itt egy jó kis dal róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25738574-0f73-4aad-8db3-32385095513b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két videó is megörökítette, ahogy egy felhőkarcoló tetejéről ömlik a víz az utcára.","shortLead":"Két videó is megörökítette, ahogy egy felhőkarcoló tetejéről ömlik a víz az utcára.","id":"20190425_fulop_szigetek_manila_felhokarcolo_viz_foldrenges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25738574-0f73-4aad-8db3-32385095513b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633294f0-f1a8-4ef7-ba4a-9c689471a5a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_fulop_szigetek_manila_felhokarcolo_viz_foldrenges","timestamp":"2019. április. 25. 12:03","title":"Videó: a földrengés miatt úgy zúdult le a víz a felhőkarcolóról, mintha vízesés lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legalábbis egy sor afrikai országot találunk a legtöbbet panaszkodók, és egy sor latin-amerikait a legvidámabbak között az úgynevezett Gallup-felmérés szerint. Az is tanulságos, hogy 2006 óta, amióta a kutatást csinálják, a tavalyi évben mérték a legpesszimistább világlátást, az az előttit pedig tavalyelőtt.","shortLead":"Legalábbis egy sor afrikai országot találunk a legtöbbet panaszkodók, és egy sor latin-amerikait a legvidámabbak között...","id":"20190425_Az_afrikaiak_a_legszomorubbak_a_latinamerikaiak_a_legboldogabbak_a_legujabb_kutatas_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b63ff3b-e9b1-45d2-8937-d752557eab41","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_Az_afrikaiak_a_legszomorubbak_a_latinamerikaiak_a_legboldogabbak_a_legujabb_kutatas_szerint","timestamp":"2019. április. 25. 21:52","title":"Az afrikaiak a legszomorúbbak, a latin-amerikaiak a legboldogabbak egy új kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]