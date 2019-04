Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6737e6b-87e2-496c-aa4b-1d37dc12ee0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ugyanis a megengedett beépíthetőséget, azaz az épületek arányát és magasságát már korábban megemelték. Hiába lépett tehát vissza a városvezetés a múlt héten, aki építkezne, így is jól járt.","shortLead":"Ugyanis a megengedett beépíthetőséget, azaz az épületek arányát és magasságát már korábban megemelték. Hiába lépett...","id":"20190430_Keszthely_Balatonpart_nepszavazas_beepithetoseg_kiemelt_beruhazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6737e6b-87e2-496c-aa4b-1d37dc12ee0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9696c1b8-8a9c-442e-94f2-d96e2a86beda","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190430_Keszthely_Balatonpart_nepszavazas_beepithetoseg_kiemelt_beruhazas","timestamp":"2019. április. 30. 11:45","title":"Bár visszavonták a keszthelyi Balaton-part kiemelt státuszát, így is Tiborczék örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42af6149-c616-4254-aab7-d33ab2b85766","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 100 000 dolláros járművekkel úgy gondolják, még így is spórolni fognak.","shortLead":"A 100 000 dolláros járművekkel úgy gondolják, még így is spórolni fognak.","id":"20190429_telsa_model_x_rendorautok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42af6149-c616-4254-aab7-d33ab2b85766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3342732-eb0b-4177-be71-14db707dc07d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_telsa_model_x_rendorautok","timestamp":"2019. április. 29. 12:24","title":"Szolgálatba állt a legnagyobb Tesla rendőrautó-flotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2fc98e-da94-4490-85ec-b4beb44e92f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem először kérte a politikusokat a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány arra, hogy ne használjanak gyerekeket kampánycélokra. Felhívásukra, amelyet 18 párthoz juttattak el, egyetlen helyről érkezett visszajelzés.","shortLead":"Nem először kérte a politikusokat a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány arra, hogy ne használjanak gyerekeket...","id":"20190429_gyerekjogok_kampany_politikusok_hintalovon_gyermekjogi_alapitvany_ombudsman_biodiszlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca2fc98e-da94-4490-85ec-b4beb44e92f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55c8f48-12f8-459c-8d7b-1fad4a4128a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_gyerekjogok_kampany_politikusok_hintalovon_gyermekjogi_alapitvany_ombudsman_biodiszlet","timestamp":"2019. április. 29. 16:05","title":"Tizennyolcból egy: ennyire törődnek a pártok a gyerekjogokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A több mint 250 áldozatot követelő merényletek után hozott rendelkezés a kendőre, a burkára, valamint a nikábra is vonatkozik. ","shortLead":"A több mint 250 áldozatot követelő merényletek után hozott rendelkezés a kendőre, a burkára, valamint a nikábra is...","id":"20190429_Matol_tilos_arcot_eltakaro_ruhat_hordani_Sri_Lankan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000db905-4d2e-41ee-a7e3-4ae793198a0a","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Matol_tilos_arcot_eltakaro_ruhat_hordani_Sri_Lankan","timestamp":"2019. április. 29. 07:21","title":"Mától tilos arcot eltakaró ruhát hordani Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A feltételezett merénylő apja és testvére is meghalt, amikor a biztonsági erők rajtaütöttek a búvóhelyükön.","shortLead":"A feltételezett merénylő apja és testvére is meghalt, amikor a biztonsági erők rajtaütöttek a búvóhelyükön.","id":"20190428_Megoltek_a_Sri_Lankairobbantasok_kitervelojenek_hozzatartozoit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3a1591-8568-4594-8965-924fb7fac095","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_Megoltek_a_Sri_Lankairobbantasok_kitervelojenek_hozzatartozoit","timestamp":"2019. április. 28. 20:47","title":"Megölték a Srí Lanka-i robbantások kitervelőjének hozzátartozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már az 50 milliárd forintot közelíti a költségvetési intézmények lejárt adóssága.","shortLead":"Már az 50 milliárd forintot közelíti a költségvetési intézmények lejárt adóssága.","id":"20190430_Majdnem_duplajara_nott_az_ev_eleje_ota_a_kozintezmenyek_eladosodottsaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e323506c-ed6d-442b-9e63-f1b8e6d44c58","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Majdnem_duplajara_nott_az_ev_eleje_ota_a_kozintezmenyek_eladosodottsaga","timestamp":"2019. április. 30. 07:59","title":"Majdnem duplájára nőtt az év eleje óta a közintézmények eladósodottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363911c3-8c35-4837-bdea-63f0a7367391","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha most tippelni kellene, akkor nem túl hosszú karrierre tennénk, mindamellett, hogy másban ne tegyen kárt.","shortLead":"Ha most tippelni kellene, akkor nem túl hosszú karrierre tennénk, mindamellett, hogy másban ne tegyen kárt.","id":"20190429_motoros_video_sao_paolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=363911c3-8c35-4837-bdea-63f0a7367391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e52b36-6dfd-4cd2-a164-6a48a89f37cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_motoros_video_sao_paolo","timestamp":"2019. április. 29. 18:19","title":"Kiváló, de nem normális ez a motoros – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d605dbe-3408-4f29-b3a9-aeb80c3be0dd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Adorjányi Máriusz közgazdászból lett barbecue-guru és szmókerkészítő. Nemcsak megél abból, hogy az evés, étkeztetés határterületein dolgozik, hanem kifejezetten boldog is vele. ","shortLead":"Adorjányi Máriusz közgazdászból lett barbecue-guru és szmókerkészítő. Nemcsak megél abból, hogy az evés, étkeztetés...","id":"20190428_Akinek_a_barbecue_a_legfontosabb_a_vilagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d605dbe-3408-4f29-b3a9-aeb80c3be0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e641b852-5b28-491a-836a-4780e6f9ecf0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190428_Akinek_a_barbecue_a_legfontosabb_a_vilagon","timestamp":"2019. április. 28. 19:00","title":"Akinek a barbecue a legfontosabb a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]