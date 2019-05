Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"306a50e5-15ad-4c62-83a6-04b77e47b171","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy holland kutatás egy bizonyos szempont alapján vizsgált.","shortLead":"Egy holland kutatás egy bizonyos szempont alapján vizsgált.","id":"20190507_On_is_aldozat_a_parkapcsolatban_Ez_lehet_a_nyitja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=306a50e5-15ad-4c62-83a6-04b77e47b171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43efb83f-57d0-454d-a012-13fc0bdabc7a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190507_On_is_aldozat_a_parkapcsolatban_Ez_lehet_a_nyitja","timestamp":"2019. május. 07. 12:15","title":"Ön is áldozat a párkapcsolatában? Ez lehet a nyitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e53d86-536f-4d44-915e-5d1426a7e9c2","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"A prosztatagyulladás igencsak kellemetlen, nehezen múló betegség, mely a komoly „alsó fertályi” fájdalmaktól a vizelési nehézségekig változatos tünetekkel járhat. Ugyanakkor a prosztatagyulladás kellő odafigyeléssel, és már néhány egyszerű, ám kevésbé ismert hétköznapi trükkel megelőzhető. Mutatjuk, melyek ezek.","shortLead":"A prosztatagyulladás igencsak kellemetlen, nehezen múló betegség, mely a komoly „alsó fertályi” fájdalmaktól a vizelési...","id":"proxelan_20190507_prosztatagyulladas_tunetek_trukkok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5e53d86-536f-4d44-915e-5d1426a7e9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d9afdd-bd10-4b02-bb47-6ef44bb1317e","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20190507_prosztatagyulladas_tunetek_trukkok","timestamp":"2019. május. 07. 17:30","title":"5 tény a férfibetegségről, amitől a rendszeres szex is megvédhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"3e2632bb-443e-4b4f-a237-dd335adf7280","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy hónapja ígérte meg, hogy jön az időzített levélküldés lehetősége a Gmailbe. Mutatjuk, hova kell kattintani, hogy működjön a dolog.","shortLead":"A Google egy hónapja ígérte meg, hogy jön az időzített levélküldés lehetősége a Gmailbe. Mutatjuk, hova kell...","id":"20190506_gmail_idozitett_level_kuldese_idozitett_email","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbd6ca6-1080-409c-85f2-75473dbcbcd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_gmail_idozitett_level_kuldese_idozitett_email","timestamp":"2019. május. 06. 20:03","title":"Mostantól időzítve is lehet e-mailt küldeni a Gmailben – mutatjuk, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac9213e0-769a-43b8-92e2-8aec01ee540e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elképesztően bizarr volt az idei felhozatal a Met-gálán: ezeket a ruhakölteményeket nagyon nehéz lesz a következő években lekörözni. Nézegessen fotókat a túlzásba esett sztárokról. ","shortLead":"Elképesztően bizarr volt az idei felhozatal a Met-gálán: ezeket a ruhakölteményeket nagyon nehéz lesz a következő...","id":"20190507_Szurrealis_poffeszkedes_Jared_Leto_ket_fejjel_Katy_Perry_csillarkent_jelent_meg_az_idei_Metgalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac9213e0-769a-43b8-92e2-8aec01ee540e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25cacf0-84b2-469b-8800-7616a17b7c75","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Szurrealis_poffeszkedes_Jared_Leto_ket_fejjel_Katy_Perry_csillarkent_jelent_meg_az_idei_Metgalan","timestamp":"2019. május. 07. 10:31","title":"Szürreális pöffeszkedés: Jared Leto két fejjel, Katy Perry csillárként jelent meg az idei Met-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05675d5a-05b9-4a67-baf7-f1b5f716cef4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez a keddi megpróbáltatás hosszabb, második fele.","shortLead":"Ez a keddi megpróbáltatás hosszabb, második fele.","id":"20190507_Kiderult_milyen_feladatokat_kell_megoldani_a_matekerettsegi_masodik_reszeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05675d5a-05b9-4a67-baf7-f1b5f716cef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8ba198-2cca-418d-b08f-2da93119b1e7","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Kiderult_milyen_feladatokat_kell_megoldani_a_matekerettsegi_masodik_reszeben","timestamp":"2019. május. 07. 09:26","title":"Kiderült, milyen feladatokat kell megoldani a matekérettségi második részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Samsung nem állna meg a lyukasztott kijelzőnél, egy ennél sokkal látványosabb megoldást találtak ki.","shortLead":"A jelek szerint a Samsung nem állna meg a lyukasztott kijelzőnél, egy ennél sokkal látványosabb megoldást találtak ki.","id":"20190506_samsung_kijelzo_ala_tett_szelfikamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89e7352-5292-43cd-a42c-283f3b7a3312","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_samsung_kijelzo_ala_tett_szelfikamera","timestamp":"2019. május. 06. 14:33","title":"Különleges kijelzőn dolgozik a Samsung, \"eltűnhet\" a szelfikamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem akarunk ujjal mutogatni senkire sem – hangsúlyozta Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter, aki a Le Monde-nak nyilatkozott abból az alkalomból, hogy kedden a Párizsi klub összeült a hihetetlen tempóban növekvő eladósodás vizsgálatára. ","shortLead":"Nem akarunk ujjal mutogatni senkire sem – hangsúlyozta Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter, aki a Le Monde-nak...","id":"20190507_Into_jelek_Kina_adossagcsapdaba_csalogatja_a_penzugyileg_sebezheto_orszagokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a06d97a-d7ab-40ff-bee5-9241ecb58a06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Into_jelek_Kina_adossagcsapdaba_csalogatja_a_penzugyileg_sebezheto_orszagokat","timestamp":"2019. május. 07. 12:47","title":"Intő jelek: Kína adósságcsapdába csalogatja a pénzügyileg sebezhető országokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdce033-f215-43a5-995d-c89c43d4bc14","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pápára viszik őket, itt a megszokottnál nagyobb hanghatásra lehet számítani. ","shortLead":"Pápára viszik őket, itt a megszokottnál nagyobb hanghatásra lehet számítani. ","id":"20190506_Elkoltoznek_Kecskemetrol_a_Gripenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cdce033-f215-43a5-995d-c89c43d4bc14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e59ba77-3133-461e-bf92-3550e8ee1d86","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Elkoltoznek_Kecskemetrol_a_Gripenek","timestamp":"2019. május. 06. 16:19","title":"Elköltöznek Kecskemétről a Gripenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]