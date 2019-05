Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60dca184-cdaa-4f56-90a1-77bd1214b897","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városban éjfél után is teljes volt a hangzavar az utcákon.","shortLead":"A városban éjfél után is teljes volt a hangzavar az utcákon.","id":"20190507_Zajongassal_tiltakoztak_az_isztambuliak_Erdogan_szavazatujraszamlaltatasa_ellen__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60dca184-cdaa-4f56-90a1-77bd1214b897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7016147-4eb6-41fe-976c-9dc6de159778","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_Zajongassal_tiltakoztak_az_isztambuliak_Erdogan_szavazatujraszamlaltatasa_ellen__video","timestamp":"2019. május. 07. 10:23","title":"Zajongással tiltakoztak az isztambuliak Erdogan szavazat-újraszámláltatása ellen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Buckingham-palota megerősítette, hogy a sussexi hercegné vajúdik.","shortLead":"A Buckingham-palota megerősítette, hogy a sussexi hercegné vajúdik.","id":"20190506_meghan_markel_harry_herceg_royal_baby_gyerek_szuletes_vajudas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4632711c-0aa8-415f-ab07-99caca109734","keywords":null,"link":"/elet/20190506_meghan_markel_harry_herceg_royal_baby_gyerek_szuletes_vajudas","timestamp":"2019. május. 06. 15:09","title":"Órákon belül megszületik Meghan Markle és Harry herceg gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lett meg a kétharmad, ezért nem függesztette fel Czeglédy Csaba mentelmi jogát az NVB.\r

\r

","shortLead":"Nem lett meg a kétharmad, ezért nem függesztette fel Czeglédy Csaba mentelmi jogát az NVB.\r

\r

","id":"20190507_Nem_fuggesztette_fel_Czegledy_Csaba_mntelmi_jogat_az_NVB","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30aebd3-5e5e-4106-9c60-18051e0d3594","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Nem_fuggesztette_fel_Czegledy_Csaba_mntelmi_jogat_az_NVB","timestamp":"2019. május. 07. 17:33","title":"Nem függesztette fel Czeglédy Csaba mentelmi jogát az NVB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf24771-ddc9-493f-ada1-d49f008329ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még csak nem is szavazott a hétfői akadémiai közgyűlés a három lehetséges elképzelés közül arról a kettőről, amely nem az MTA álláspontja: információink szerint csak arról szavaztak, hogy a kutatóintézetek maradjanak az MTA-n belül.","shortLead":"Még csak nem is szavazott a hétfői akadémiai közgyűlés a három lehetséges elképzelés közül arról a kettőről, amely nem...","id":"20190506_Lesoporte_a_kormany_koncepciojat_az_MTA_kozgyulese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcf24771-ddc9-493f-ada1-d49f008329ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f06cb31-e7d9-4a5e-b03a-7d679cd47e56","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Lesoporte_a_kormany_koncepciojat_az_MTA_kozgyulese","timestamp":"2019. május. 06. 15:26","title":"Teljesen elutasította a kormány koncepcióját az MTA közgyűlése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4909ff13-2b9a-433c-8f2c-cd8eb580652e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Persze minden szabályosan történt, amúgy is invazív fajokról volt szó, és úgyis megsérült volna a gyökerük. ","shortLead":"Persze minden szabályosan történt, amúgy is invazív fajokról volt szó, és úgyis megsérült volna a gyökerük. ","id":"20190506_Magyarazza_a_IX_kerulet_hogy_miert_vagtak_ki_egeszseges_fakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4909ff13-2b9a-433c-8f2c-cd8eb580652e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2410306e-a0f0-43c2-9e3e-8ac21f11ef30","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Magyarazza_a_IX_kerulet_hogy_miert_vagtak_ki_egeszseges_fakat","timestamp":"2019. május. 06. 20:08","title":"Magyarázza a IX. kerület, hogy miért vágtak ki egészséges fákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak az új Firefoxhoz készített el biztonsági javítást a Mozilla, de a hétvégén beütött hiba nemcsak őket érintette. Most előálltak egy új frissítéssel.","shortLead":"Eddig csak az új Firefoxhoz készített el biztonsági javítást a Mozilla, de a hétvégén beütött hiba nemcsak őket...","id":"20190506_mozilla_firefox_bongeszo_frissites_regi_verzio_bovitmeny_kiegeszito_biztonsagi_tanusitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5766a3a-b553-4ae6-b9a4-932b3b4f270f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_mozilla_firefox_bongeszo_frissites_regi_verzio_bovitmeny_kiegeszito_biztonsagi_tanusitvany","timestamp":"2019. május. 06. 15:33","title":"Újabb frissítést adott ki a Mozilla a Firefox \"tönkretett bővítményei\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország nem teljesíti a 2015-ös atomalku keretében vállalt egyes kötelezettségeit.","shortLead":"Az ország nem teljesíti a 2015-ös atomalku keretében vállalt egyes kötelezettségeit.","id":"20190508_reszben_felmondta_az_atomalkut_iran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4842b86-ccc1-42aa-8b4e-b8aacdb4cc19","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_reszben_felmondta_az_atomalkut_iran","timestamp":"2019. május. 08. 07:54","title":"Részben felmondta az atomalkut Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436f65fe-3e27-441c-a914-0d7d2e56dc22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonságosabbak lehetnek a jövőben a közúti ellenőrzések, állítja az SRI International, amely igazoltatáshoz fejlesztett több mint nagy segítségnek tűnő robotot. ","shortLead":"Biztonságosabbak lehetnek a jövőben a közúti ellenőrzések, állítja az SRI International, amely igazoltatáshoz...","id":"20190506_robotzsaru_robot_igazoltatas_rendor_kozuti_ellenorzes_sri_international","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=436f65fe-3e27-441c-a914-0d7d2e56dc22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d6527a-a928-48bc-8296-eb837a10e374","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_robotzsaru_robot_igazoltatas_rendor_kozuti_ellenorzes_sri_international","timestamp":"2019. május. 06. 16:33","title":"Jön a robotzsaruk kora? Egy már munkába is állt, egészen jónak tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]