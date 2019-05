Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt modell maga alá került, miután lakását és stúdióját is elárverezték. Azt mondta, nincs hova mennie, ráadásul többször elájult, és a szíve is rossz.","shortLead":"A volt modell maga alá került, miután lakását és stúdióját is elárverezték. Azt mondta, nincs hova mennie, ráadásul...","id":"20190509_Biro_Ica_neha_arra_gondolok_jobb_lenne_vegleg_elaludni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc2acc2-bc45-4dd6-b2a0-fda5e7552605","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Biro_Ica_neha_arra_gondolok_jobb_lenne_vegleg_elaludni","timestamp":"2019. május. 09. 11:42","title":"Bíró Ica: \"Néha arra gondolok, jobb lenne végleg elaludni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a786aa-96e2-4c3a-a34d-280a7bcf96bf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bizakodva várja az Eurovíziós Dalfesztiválon a hétfői főpróbát Pápai Joci, aki Az én apám című dallal képviseli Magyarországot Tel-Avivban.\r

\r

","shortLead":"Bizakodva várja az Eurovíziós Dalfesztiválon a hétfői főpróbát Pápai Joci, aki Az én apám című dallal képviseli...","id":"20190510_Papai_Joci_bizakodva_varja_a_hetfoi_foprobat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5a786aa-96e2-4c3a-a34d-280a7bcf96bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a2107d-b89d-42da-8cda-0fcc3ebdc88c","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Papai_Joci_bizakodva_varja_a_hetfoi_foprobat","timestamp":"2019. május. 10. 08:48","title":"Pápai Joci bizakodva várja a hétfői főpróbát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf64878-06b7-41ac-b731-dd71d3f8e0be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A diákok ma angolból érettségiztek. ","shortLead":"A diákok ma angolból érettségiztek. ","id":"20190509_Itt_vannak_az_angolerettsegi_megoldasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf64878-06b7-41ac-b731-dd71d3f8e0be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f61d05-ad05-4a75-a559-51b17a027a3f","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_Itt_vannak_az_angolerettsegi_megoldasai","timestamp":"2019. május. 09. 13:51","title":"Itt vannak az angolérettségi megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fea7e3f-32b3-4d64-8352-3e67d5005e82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak a tavalyi évben 21-en haltak meg vonatátkelőnél, szinte kivétel nélkül saját hibájukból.","shortLead":"Csak a tavalyi évben 21-en haltak meg vonatátkelőnél, szinte kivétel nélkül saját hibájukból.","id":"20190509_sorompo_vasutiatjaro_mezotur","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fea7e3f-32b3-4d64-8352-3e67d5005e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e078d83-cb40-4fbb-a595-d336eae10b62","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_sorompo_vasutiatjaro_mezotur","timestamp":"2019. május. 09. 08:58","title":"Nem bírt várni a robogós a vasúti átjárónál, de kétszer is fennakad a sorompón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0adc358-e7ed-46ec-998d-eea7eb1fd29b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A végzős középiskolások elsőként angolból tesznek emelt és középszinten írásbeli érettségit országszerte.","shortLead":"A végzős középiskolások elsőként angolból tesznek emelt és középszinten írásbeli érettségit országszerte.","id":"20190509_kezdodnek_az_idegen_nyelvi_erettsegi_vizsgak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0adc358-e7ed-46ec-998d-eea7eb1fd29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a7ccdb-8360-4cbf-b62b-962e21a9fed1","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_kezdodnek_az_idegen_nyelvi_erettsegi_vizsgak","timestamp":"2019. május. 09. 05:50","title":"Ma kezdődnek az idegen nyelvi érettségi vizsgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdfba924-20bc-4bb8-9bb3-a587e9c4b58e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár van egy másik lift, az egy másik utcában lévő épületszárnyban található – tudósított az RTL Híradó. A lifttel állítólag hónapok óta gond van. ","shortLead":"Bár van egy másik lift, az egy másik utcában lévő épületszárnyban található – tudósított az RTL Híradó. A lifttel...","id":"20190510_Nem_mukodik_a_lift_a_Honvedkorhazban_a_kemoterapiara_erkezo_betegeknek_is_lepcsozniuk_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdfba924-20bc-4bb8-9bb3-a587e9c4b58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f83bfc6-9570-44a9-b11c-99fdff4b1af2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Nem_mukodik_a_lift_a_Honvedkorhazban_a_kemoterapiara_erkezo_betegeknek_is_lepcsozniuk_kell","timestamp":"2019. május. 10. 12:51","title":"Nem jó a lift a Honvédkórház egyik épületében, a kemoterápiára érkező betegek is lépcsőznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cec4c4-fc81-4049-943c-928a81aff35b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A polgármester szerint a csontkukacok nem az iskolában kerültek a gyerekek ebédjébe. ","shortLead":"A polgármester szerint a csontkukacok nem az iskolában kerültek a gyerekek ebédjébe. ","id":"20190509_Kukacok_voltak_a_kerepesi_iskolasok_ebedjeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65cec4c4-fc81-4049-943c-928a81aff35b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc05f16-a988-4f11-8092-09485a47b0c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Kukacok_voltak_a_kerepesi_iskolasok_ebedjeben","timestamp":"2019. május. 09. 20:55","title":"Kukacok voltak a kerepesi iskolások ebédjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miután a részvénypiacot nem képes fellendíteni a tőzsdetulajdonos MNB, most a vállalati kötvényekkel próbálkozik.","shortLead":"Miután a részvénypiacot nem képes fellendíteni a tőzsdetulajdonos MNB, most a vállalati kötvényekkel próbálkozik.","id":"20190509_Nem_annyira_a_cegeknek_mint_inkabb_a_jegybanknak_fontos_a_kotvenyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6124c26-a11e-41b0-9033-f31283bfff9a","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Nem_annyira_a_cegeknek_mint_inkabb_a_jegybanknak_fontos_a_kotvenyezes","timestamp":"2019. május. 09. 15:08","title":"Nem annyira a cégeknek, mint inkább a jegybanknak fontos a kötvényezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]