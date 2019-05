Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rosszul határozta meg az Emmi meg az otthongondozási díj pontrendszerét, az autista gyerekek szempontjait nem vette figyelembe – az LMP szerint ezt ismerte el az Emmi egy egyeztetéssorozat végén.

\r

","shortLead":"Rosszul határozta meg az Emmi meg az otthongondozási díj pontrendszerét, az autista gyerekek szempontjait nem vette...","id":"20190509_LMP_Az_Emmi_is_elismerte_hibazott_az_autistak_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17315b9-2414-4504-9a09-14d8aabc187c","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_LMP_Az_Emmi_is_elismerte_hibazott_az_autistak_ugyeben","timestamp":"2019. május. 09. 13:28","title":"LMP: Az Emmi is elismerte, hibázott az autisták ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf64878-06b7-41ac-b731-dd71d3f8e0be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A diákok ma angolból érettségiztek. ","shortLead":"A diákok ma angolból érettségiztek. ","id":"20190509_Itt_vannak_az_angolerettsegi_megoldasai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcf64878-06b7-41ac-b731-dd71d3f8e0be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f61d05-ad05-4a75-a559-51b17a027a3f","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_Itt_vannak_az_angolerettsegi_megoldasai","timestamp":"2019. május. 09. 13:51","title":"Itt vannak az angolérettségi megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többkutyás családokban általában megjelenik az állatok között egy hierarchia, ám ilyen az ember-kutya viszonylatban nem elképzelhető. Ha a kutya nem engedelmeskedik a gazdájának, annak csak annyi az oka, hogy a kutyus neveletlen.

\r

","shortLead":"Többkutyás családokban általában megjelenik az állatok között egy hierarchia, ám ilyen az ember-kutya viszonylatban nem...","id":"20190510_Soha_nem_lehet_a_kutya_a_gazda_fonoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f36612-3753-4950-bae6-4a7b9c20fdc0","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Soha_nem_lehet_a_kutya_a_gazda_fonoke","timestamp":"2019. május. 10. 07:45","title":"Soha nem lehet a kutya a gazda főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fefbb143-8890-4619-81da-cc48e1c8955e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Iroda 21-szer fizettetné meg a párttal a névjegyzék árát, mert ennyi képviselőt küldünk az EP-be. ","shortLead":"A Nemzeti Választási Iroda 21-szer fizettetné meg a párttal a névjegyzék árát, mert ennyi képviselőt küldünk az EP-be. ","shortLead":"A Nemzeti Választási Iroda 21-szer fizettetné meg a párttal a névjegyzék árát, mert ennyi képviselőt küldünk az EP-be. ","id":"20190509_Tobb_penzt_kernek_az_MSZPtol_a_nevjegyzekert_mint_a_part_szerint_kellene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fefbb143-8890-4619-81da-cc48e1c8955e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d82753-8351-4ec9-92ae-6bc3a2830a6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Tobb_penzt_kernek_az_MSZPtol_a_nevjegyzekert_mint_a_part_szerint_kellene","timestamp":"2019. május. 09. 07:32","title":"Több pénzt kérnek az MSZP-től a névjegyzékért, mint a párt szerint kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280a2c3b-ed2d-4480-a063-0610850ada89","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Korábban az Emberi Jogok Bírósága ezt részben megakadályozta, de kiderült, hogy a Frontex légi kitoloncolási műveletében, több európai országgal közösen végül 22 társával együtt az afgánokat is kiutasították az unióból.","shortLead":"Korábban az Emberi Jogok Bírósága ezt részben megakadályozta, de kiderült, hogy a Frontex légi kitoloncolási...","id":"20190508_Tizenhet_afgan_allampolgart_toloncoltak_ki_Magyarorszagrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=280a2c3b-ed2d-4480-a063-0610850ada89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea784f7-9c8b-407f-8cc5-724ab94ee977","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Tizenhet_afgan_allampolgart_toloncoltak_ki_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. május. 08. 16:18","title":"Csak kitoloncolták Magyarországról a tizenhét afgán állampolgárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gépi algoritmus segítségével fogja szűrni azokat a kulcsszavakat az Instagram, melyeket hamis információk terjesztése miatt publikáltak készítőik. ","shortLead":"Gépi algoritmus segítségével fogja szűrni azokat a kulcsszavakat az Instagram, melyeket hamis információk terjesztése...","id":"20190510_instagram_oltasellenesseg_kampany_propaganda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69747a96-5c60-43eb-9849-88a4da8265a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_instagram_oltasellenesseg_kampany_propaganda","timestamp":"2019. május. 10. 12:33","title":"Az Instagram is nekimegy az oltásellenesek propagandájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d679c4e0-e754-4b96-b8b8-e1f2cbb77ec6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először használtak genetikailag módosított bakteriofágokat, vagyis baktériumokat fertőzni képes vírusokat egy szuperbaktériummal fertőzött páciens kezelésében. A cisztás fibrózissal született Isabelle Carnell-Holdaway szervezetét a tuberkulózis kórokozójával egy nemzetségbe tartozó Mycobacterium abscessus fertőzte meg.","shortLead":"Először használtak genetikailag módosított bakteriofágokat, vagyis baktériumokat fertőzni képes vírusokat...","id":"20190509_genetikailag_modositott_virus_bakterium_bakteriofag_szuperbakterium_kezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d679c4e0-e754-4b96-b8b8-e1f2cbb77ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dadf0b-cca7-44ab-9047-770f2d2ad661","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_genetikailag_modositott_virus_bakterium_bakteriofag_szuperbakterium_kezeles","timestamp":"2019. május. 09. 18:03","title":"Génmódosított vírusokkal mentették meg egy nagyon beteg kislány életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa428e3-46bb-4a7a-99e4-c5e7e29680b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sok vér, lufik és para néni is került a háromperces trailerbe. ","shortLead":"Sok vér, lufik és para néni is került a háromperces trailerbe. ","id":"20190510_Ha_eddig_nem_felt_a_bohocoktol_most_majd_fog__itt_az_Az_2_elozetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caa428e3-46bb-4a7a-99e4-c5e7e29680b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498d1c95-b2ed-46b5-b3b0-ec8d6925ee58","keywords":null,"link":"/kultura/20190510_Ha_eddig_nem_felt_a_bohocoktol_most_majd_fog__itt_az_Az_2_elozetese","timestamp":"2019. május. 10. 05:50","title":"Ha eddig nem félt a bohócoktól, most majd fog – itt az Az 2 előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]