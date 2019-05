Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"952e5f3a-6964-4469-aace-e1598db77862","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színfalak mögött ki is próbálták a zenész hangszerét. ","shortLead":"A színfalak mögött ki is próbálták a zenész hangszerét. ","id":"20190514_Vilaghiru_szineszek_is_beugrottak_Al_Di_Meola_budapesti_koncertjere__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=952e5f3a-6964-4469-aace-e1598db77862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45339c84-c001-4268-8430-5a8018f2d7c4","keywords":null,"link":"/kultura/20190514_Vilaghiru_szineszek_is_beugrottak_Al_Di_Meola_budapesti_koncertjere__video","timestamp":"2019. május. 14. 19:58","title":"Világhírű színészek is beugrottak Al Di Meola budapesti koncertjére – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32dc1362-767e-44fd-a5dd-fbe145365b8e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem 100 millió éves borostyánkövet azonosított egy nemzetközi kutatócsoport, a kő más élőlények mellett egy rég kihalt tengeri puhatestű maradványait őrizte meg.","shortLead":"Csaknem 100 millió éves borostyánkövet azonosított egy nemzetközi kutatócsoport, a kő más élőlények mellett egy rég...","id":"20190515_99_millio_eves_puhatestu_borostyanko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32dc1362-767e-44fd-a5dd-fbe145365b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ada6863-5bf1-4259-b0cc-7c23ef0d7a6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_99_millio_eves_puhatestu_borostyanko","timestamp":"2019. május. 15. 11:03","title":"Találtak egy 99 millió éves borostyánkövet, ami több tucat állat maradványait zárta magába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae22d74-b599-48e7-a699-762c22ef5fac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig is meglehetősen szűkszavú volt az amerikai kormány ufós ügyekben, a jövőben pedig még kevesebbet mondanak majd az azonosítatlan repülő tárgyak észleléséről.","shortLead":"Eddig is meglehetősen szűkszavú volt az amerikai kormány ufós ügyekben, a jövőben pedig még kevesebbet mondanak majd...","id":"20190514_egyesult_allamok_ufo_azonositatlan_repulo_targy_eszlelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ae22d74-b599-48e7-a699-762c22ef5fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1f26d8-0244-4053-bbec-747dc6f4d811","keywords":null,"link":"/tudomany/20190514_egyesult_allamok_ufo_azonositatlan_repulo_targy_eszlelese","timestamp":"2019. május. 14. 17:03","title":"Ne csodálkozzon, ha mostantól jóval kevesebb ufóészlelős videó kerül ki a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388b6c1c-2777-4431-a5e2-543c6bb83a05","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A város levegője a bozóttüzek miatt annyira szennyezett, hogy még járdát söpörni sem szabad. De az autóforgalmat nem korlátozzák.","shortLead":"A város levegője a bozóttüzek miatt annyira szennyezett, hogy még járdát söpörni sem szabad. De az autóforgalmat nem...","id":"20190515_Zero_tolerancia_Mexikovarosban_a_por_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=388b6c1c-2777-4431-a5e2-543c6bb83a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699907ec-6736-487c-bd35-091244134a2c","keywords":null,"link":"/vilag/20190515_Zero_tolerancia_Mexikovarosban_a_por_ellen","timestamp":"2019. május. 15. 08:59","title":"Mexikóvárosban betiltották a járdasöprést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31bb671d-ac39-4b87-9797-3c442bbdf5f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemrég volt egy szívműtétje is a 85 éves Moldova Györgynek.","shortLead":"Nemrég volt egy szívműtétje is a 85 éves Moldova Györgynek.","id":"20190516_Moldova_Gyorgy_Vannak_depresszios_idoszakaim","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31bb671d-ac39-4b87-9797-3c442bbdf5f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe74a6f9-808a-464d-b026-5437136d230e","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Moldova_Gyorgy_Vannak_depresszios_idoszakaim","timestamp":"2019. május. 16. 06:28","title":"Moldova György: Vannak depressziós időszakaim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bd82ab-3ffa-453a-9256-f87019df2874","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétvégén már jóval kevesebb lesz belőle, és melegebb idő várható. ","shortLead":"A hétvégén már jóval kevesebb lesz belőle, és melegebb idő várható. ","id":"20190516_idojaras_jelentes_magyarorszag_majus_16_hany_fok_lesz_ma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4bd82ab-3ffa-453a-9256-f87019df2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d298532-592e-412a-a388-932a6ad43bb8","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_idojaras_jelentes_magyarorszag_majus_16_hany_fok_lesz_ma","timestamp":"2019. május. 16. 05:10","title":"Ha unja már az esőt és a hideget, van egy nagyon jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Balog egy olyan konferencián vett részt, amelyen az erős, autoriter vezetőkről volt szó, és elhangzott, Trump, Orbán vagy Putyin nem erős, és nem is vezető.\r

\r

","shortLead":"Balog egy olyan konferencián vett részt, amelyen az erős, autoriter vezetőkről volt szó, és elhangzott, Trump, Orbán...","id":"20190514_Balog_Zoltan_A_nyugateuropai_elitnek_kell_egy_ellensegkep_amelytol_meg_lehet_menteni_Europat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5681e5-271c-4cc8-9c87-f43d0f8a2f76","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_Balog_Zoltan_A_nyugateuropai_elitnek_kell_egy_ellensegkep_amelytol_meg_lehet_menteni_Europat","timestamp":"2019. május. 14. 16:25","title":"Balog Zoltán: \"A nyugat-európai elitnek kell egy ellenségkép, amelytől meg lehet menteni Európát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ea0abd-7309-4141-9350-60a919a4683f","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Hiába pereltek az adatokért, mire kiadták, már rég elavultak.","shortLead":"Hiába pereltek az adatokért, mire kiadták, már rég elavultak.","id":"20190515_Suttyomban_emeltek_meg_a_kozmedia_vezetojenek_a_fizeteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7ea0abd-7309-4141-9350-60a919a4683f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0218f39b-228b-4c89-b2ee-feae85520dd5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_Suttyomban_emeltek_meg_a_kozmedia_vezetojenek_a_fizeteset","timestamp":"2019. május. 15. 15:55","title":"Suttyomban emelték meg a közmédia vezetőjének a fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]