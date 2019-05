Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy pontosan mivel készülnek, még nem ismert, de biztos, hogy a Netflix is ott lesz a júniusi Los Angeles-i E3, azaz a legnagyobb videojátékos show résztvevői között. ","shortLead":"Hogy pontosan mivel készülnek, még nem ismert, de biztos, hogy a Netflix is ott lesz a júniusi Los Angeles-i E3, azaz...","id":"20190515_netflix_stranger_things_e3_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8216de8c-bcd6-47f8-bf60-c6cda3ad06b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_netflix_stranger_things_e3_2019","timestamp":"2019. május. 15. 12:03","title":"Nagy dobásra készülhet a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk Mozgalom által alapított szervezet \"a Magyar Gárda eszmeiségének és szellemiségének örököse\" lesz Toroczkai László szerint.","shortLead":"A Mi Hazánk Mozgalom által alapított szervezet \"a Magyar Gárda eszmeiségének és szellemiségének örököse\" lesz Toroczkai...","id":"20190514_nemzeti_legio_magyar_garda_mi_hazank_mozgalom_toroczkai_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8dfb03d-893a-42db-83ee-a0be3b7d52e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_nemzeti_legio_magyar_garda_mi_hazank_mozgalom_toroczkai_laszlo","timestamp":"2019. május. 14. 15:42","title":"Toroczkaiék létrehozták a Magyar Gárda örökébe lépő Nemzeti Légiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41d16dc-0e27-41a8-bc38-567a6ec8c40f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy a készülődés a budaörsi repülőtéren, ahol a hétvégén haditechnikai bemutatót rendeznek. A múlt és a jelen harci eszközei közül már több is megérkezett a helyszínre. Mutatjuk. ","shortLead":"Nagy a készülődés a budaörsi repülőtéren, ahol a hétvégén haditechnikai bemutatót rendeznek. A múlt és a jelen harci...","id":"20190516_harckocsi_budaorsi_repuloter_hadibemutato_leopard_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a41d16dc-0e27-41a8-bc38-567a6ec8c40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e7bc84-0d29-441d-a52b-1739f762ab1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_harckocsi_budaorsi_repuloter_hadibemutato_leopard_2","timestamp":"2019. május. 16. 09:46","title":"Igazi fenevadak parkoltak be a budaörsi repülőtérre: kezdődik a hadibemutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9c9f6d-3777-4a61-9a13-d6ecef925221","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden rántotta le a leplet a OnePlus a legújabb csúcsmobiljáról, a OnePlus 7 Próról, ami nemcsak izmosabb, de drágább is lett az elődöknél. A gyártó olcsóbb és szerényebb kiadást is bejelentett.","shortLead":"Kedden rántotta le a leplet a OnePlus a legújabb csúcsmobiljáról, a OnePlus 7 Próról, ami nemcsak izmosabb, de drágább...","id":"20190514_oneplus_7_oneplus_7_pro_okostelefon_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd9c9f6d-3777-4a61-9a13-d6ecef925221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feaf39ad-03ee-43b3-b1b9-c3383d27b27b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190514_oneplus_7_oneplus_7_pro_okostelefon_specifikacio","timestamp":"2019. május. 14. 20:03","title":"Itt a OnePlus új telefonja, elég sok krafttal és trükkösen előugró kamerával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"Hercsel Adél","category":"velemeny","description":"A napokban kezdte meg tízéves börtönbüntetését az a fiatal nő, aki az éveken át elszenvedett módszeres bántalmazást követően késsel életveszélyesen megsebesítette a férjét. Az esetet természetesen mindketten máshogy mesélik, ám a bírósági ítélet alapján csak a nő bűnhődik, míg hat és fél éves kislányuk az apához kerül.","shortLead":"A napokban kezdte meg tízéves börtönbüntetését az a fiatal nő, aki az éveken át elszenvedett módszeres bántalmazást...","id":"20190513_kertesz_agnes_ugye_ferj_eroszak_borton_gyerek_gyilkossag_csalad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b334cfa0-c181-4882-9062-f488f7a35e8e","keywords":null,"link":"/velemeny/20190513_kertesz_agnes_ugye_ferj_eroszak_borton_gyerek_gyilkossag_csalad","timestamp":"2019. május. 14. 15:40","title":"Néha csak a véletlenen múlik, hogy ki marad életben egy bántalmazó kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67d0212-a278-40cc-9b46-7617c43609ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az agy gyakori részgráfjait azonosították az ELTE matematikus kutatói; a lista azért különösen fontos, mert a funkcionális agyi áramkörök összetevőinek felismerésével érthető csak meg pontosabban az agy működése. ","shortLead":"Az agy gyakori részgráfjait azonosították az ELTE matematikus kutatói; a lista azért különösen fontos, mert...","id":"20190515_elte_pit_matematikusai_agy_reszgrafok_azonositasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c67d0212-a278-40cc-9b46-7617c43609ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991a4737-6081-4bc6-a192-158af5451f66","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_elte_pit_matematikusai_agy_reszgrafok_azonositasa","timestamp":"2019. május. 15. 17:03","title":"Érdekes dolgokat azonosítottak az agyban a ELTE matematikusai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 16 éves lány életéről a saját Insta-követői döntöttek.","shortLead":"A 16 éves lány életéről a saját Insta-követői döntöttek.","id":"20190515_Ongyilkos_lett_egy_malaj_tini_miutan_Instagramon_megszavaztatta_a_sajat_halalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e508f20a-3a8a-43a2-a1be-fc1d9755c48a","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Ongyilkos_lett_egy_malaj_tini_miutan_Instagramon_megszavaztatta_a_sajat_halalat","timestamp":"2019. május. 15. 13:58","title":"Öngyilkos lett egy malajziai tinédzser, miután az Instagramon megszavaztatta a saját halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f21f5-f369-46bb-83f5-af4c60c16c04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hoppál Péter nemrég még kulturális államtitkár volt. ","shortLead":"Hoppál Péter nemrég még kulturális államtitkár volt. ","id":"20190515_hoppal_peter_fidesz_washington_marki_zay_peter_kesz_zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d94f21f5-f369-46bb-83f5-af4c60c16c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8078262c-c682-4130-a77c-f53a43cd4e96","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_hoppal_peter_fidesz_washington_marki_zay_peter_kesz_zoltan","timestamp":"2019. május. 15. 08:14","title":"Hoppál Péter egy kommentelő troll szintjén gúnyolódott a Washingtonba hívott ellenzékieken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]