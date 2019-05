Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf4a4992-0905-4eb6-ba4e-239f1a5c520d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Privátbankár.hu megnézte, mennyivel nőtt egy év alatt az Országgyűlési Hivatal, a Köztársasági Elnöki Hivatal és az Országgyűlési Őrség alá tartozó rendvédelmi szerveknél a dolgozók fizetése.","shortLead":"A Privátbankár.hu megnézte, mennyivel nőtt egy év alatt az Országgyűlési Hivatal, a Köztársasági Elnöki Hivatal és...","id":"20190515_Ennyit_visznek_haza_havonta_akik_Ader_Janosnal_es_Kover_Laszlonal_dolgoznak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf4a4992-0905-4eb6-ba4e-239f1a5c520d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3451a43-17e3-478b-9605-04db91b7224d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_Ennyit_visznek_haza_havonta_akik_Ader_Janosnal_es_Kover_Laszlonal_dolgoznak","timestamp":"2019. május. 15. 16:02","title":"Ennyit visznek haza havonta az Áder Jánosnál és Kövér Lászlónál dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f0032d-03e3-4471-90aa-488f2a6884fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A World of Warcraft minden idők egyik legsikeresebb internetes játéka, számos kiegészítő készült hozzá. A Blizzard, hallgatva a rajongói kérésekre, újra játszhatóvá teszi a legelső kiadást. ","shortLead":"A World of Warcraft minden idők egyik legsikeresebb internetes játéka, számos kiegészítő készült hozzá. A Blizzard...","id":"20190515_world_of_warcraft_classic_blizzard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74f0032d-03e3-4471-90aa-488f2a6884fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd5f22a-494c-4320-a09a-fd3677eacd58","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_world_of_warcraft_classic_blizzard","timestamp":"2019. május. 15. 20:03","title":"Visszatér a Blizzard legendás játéka, a legelső World of Warcraft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d834bcb-b126-4718-8347-3364cd8dfe7c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes azt mondja, nagyon jól van, és minden erejével küzdött Magyarországért. ","shortLead":"Az énekes azt mondja, nagyon jól van, és minden erejével küzdött Magyarországért. ","id":"20190515_Papai_Joci_Facebook_Eurovizios_Dalfesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d834bcb-b126-4718-8347-3364cd8dfe7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6e4ac1-033d-4227-abdd-173168683613","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Papai_Joci_Facebook_Eurovizios_Dalfesztival","timestamp":"2019. május. 15. 12:18","title":"Pápai Joci a Facebookon üzent a rajongóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"99 évet is kaphat Alabama államban az az orvos, aki magzatelhajtást hajt végre. Ez a terhesség bármely szakaszára vonatkozik. ","shortLead":"99 évet is kaphat Alabama államban az az orvos, aki magzatelhajtást hajt végre. Ez a terhesség bármely szakaszára...","id":"20190515_alabama_szenatus_abortusztilalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41dbe73-6f4f-4ecf-bee6-59c6c4a7410a","keywords":null,"link":"/elet/20190515_alabama_szenatus_abortusztilalom","timestamp":"2019. május. 15. 07:16","title":"Nagyon szigorú abortusztilalmat szavaztak meg Alabamában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0716d3c5-c350-4c8b-8df1-75480da3c705","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen friss videó, ma délelőtt ilyenek történtek az a körgyűrűn. ","shortLead":"Egészen friss videó, ma délelőtt ilyenek történtek az a körgyűrűn. ","id":"20190515_M0s_autout_autos_video_treler_utanfut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0716d3c5-c350-4c8b-8df1-75480da3c705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71683452-57b7-41da-a39e-587c5a4dd5d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_M0s_autout_autos_video_treler_utanfut","timestamp":"2019. május. 15. 16:38","title":"Videó: utánfutóról elszabadult kukák repkedtek az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba5b171-6c31-4af9-a645-534a07a5b44b","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az északiak ismét példát mutatnak őszinteségből. A dán-svéd Szívek királynője véletlenül sem attól lesz szélsőségesen megrendítő, felkavaró film, hogy a főszereplő nő lefekszik benne a férje kamasz fiával, és ezt esetenként pornográf részletességgel mutatja a kamera. Kritika.","shortLead":"Az északiak ismét példát mutatnak őszinteségből. A dán-svéd Szívek királynője véletlenül sem attól lesz szélsőségesen...","id":"20190515_Nem_a_legyozhetetlen_vagyainktol_valunk_bunosse","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cba5b171-6c31-4af9-a645-534a07a5b44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf91e47e-3415-4b33-b98a-5ed40b7fb0a8","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Nem_a_legyozhetetlen_vagyainktol_valunk_bunosse","timestamp":"2019. május. 15. 20:00","title":"Nem a legyőzhetetlen vágyainktól válunk bűnössé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6ccf06-dc9d-43ab-92b1-cd8add8685ac","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"5G-teszthálózatot indított Győrben a Telenor. A Széchenyi István Egyetemmel közösen végzett tesztek során Magyarországon először mutattak be a nyilvánosság számára okostelefonon 5G-s videohívást.","shortLead":"5G-teszthálózatot indított Győrben a Telenor. A Széchenyi István Egyetemmel közösen végzett tesztek során...","id":"20190515_5Gvel_mukodo_videohivast_teszteltek_Gyorben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6ccf06-dc9d-43ab-92b1-cd8add8685ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c4ff30-746d-44ed-896f-cbc6273438cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_5Gvel_mukodo_videohivast_teszteltek_Gyorben","timestamp":"2019. május. 15. 16:40","title":"5G-vel működő videohívást teszteltek Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c727a1b7-ffde-4b7e-a48d-b5aabd9683e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb mobillal rukkolt elő a kínai Realme, ami az olcsó telefonok piacán igyekszik nagyot villantani a készülékével.","shortLead":"Újabb mobillal rukkolt elő a kínai Realme, ami az olcsó telefonok piacán igyekszik nagyot villantani a készülékével.","id":"20190515_realme_x_okostelefon_androd_androidos_okostelefon_popup_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c727a1b7-ffde-4b7e-a48d-b5aabd9683e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6be46cc-0962-403f-84fd-2738dc24862e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_realme_x_okostelefon_androd_androidos_okostelefon_popup_kamera","timestamp":"2019. május. 15. 18:33","title":"Trükkös szelfikamerával és megfizethető árral itt a Realme új csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]