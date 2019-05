Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Donald Trump, Facebook, egészségügy – ezek a témák is előkerültek a Kormányinfón, ahol Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Hollik István kormányszóvivő válaszol a sajtó kérdéseire. Előtte elmondták, mit miért tesz a kormány.","shortLead":"Donald Trump, Facebook, egészségügy – ezek a témák is előkerültek a Kormányinfón, ahol Gulyás Gergely...","id":"20190516_A_sajto_faggatja_a_kormanyt_kovesse_velunk_a_Kormaninyfot__ELO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83cf317d-a248-46aa-8dc7-32dcced6f1b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_A_sajto_faggatja_a_kormanyt_kovesse_velunk_a_Kormaninyfot__ELO","timestamp":"2019. május. 16. 10:28","title":"Gulyás: Nem tartjuk helyesnek, ha egy gyereknek két apával kell felnőnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a386f15-ca40-456d-b906-8ea77b286e12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem is valami \"egyszer kibírja\" tuningot kapott ez az Audi, hanem olyat, amelyre garanciát vállal a fejlesztőcég.","shortLead":"Nem is valami \"egyszer kibírja\" tuningot kapott ez az Audi, hanem olyat, amelyre garanciát vállal a fejlesztőcég.","id":"20190515_audi_RS3_video_sebesseg_HGP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a386f15-ca40-456d-b906-8ea77b286e12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f003fa-5b01-482e-be1d-64a49f1c04c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_audi_RS3_video_sebesseg_HGP","timestamp":"2019. május. 15. 11:40","title":"Simán megy az Autobahnon 300 felett a legkisebb RS Audi, amit megpiszkáltak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921ee14-7100-4f0a-a0ae-fd834c36bd88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesebb mint egy hét múlva lejár a személyi jövedelemadó bevallásának határideje. A NAV idén is elkészítette a tervezeteket, ezeket mindenkinek érdemes ellenőrizni, és ha kell, módosítani, különben a javaslat válik hivatalossá. De más dolgokra sem árt odafigyelni, ha nem akar pénzt veszíteni vagy bajba kerülni az adóhatóságnál.","shortLead":"Kevesebb mint egy hét múlva lejár a személyi jövedelemadó bevallásának határideje. A NAV idén is elkészítette...","id":"20190515_adobevallas_tervezet_szja_hatarido_nav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5921ee14-7100-4f0a-a0ae-fd834c36bd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf418f3-3d33-48ef-b8ef-8ccd7b5f82a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_adobevallas_tervezet_szja_hatarido_nav","timestamp":"2019. május. 15. 14:35","title":"13+1 pont, amelyen elcsúszhat az adóbevallásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump amerikai elnök szükségállapotot rendelt el annak érdekében, hogy megvédje az amerikai számítógépes hálózatokat a külföldi ellenségektől. Bár az elnöki határozatban nem neveznek meg egyes cégeket, a döntés egyértelműen a kínai Huawei-re vonatkozik.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szükségállapotot rendelt el annak érdekében, hogy megvédje az amerikai számítógépes...","id":"20190515_Trump_szuksegallapotot_rendelt_el_a_kulfoldi_ITfenyegetes_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ea48bb-5830-4580-85bf-6132711c9f6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_Trump_szuksegallapotot_rendelt_el_a_kulfoldi_ITfenyegetes_miatt","timestamp":"2019. május. 15. 23:13","title":"Trump szükségállapotot rendelt el, hogy betilthassa a Huawei-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4df71c0-02d1-4400-b97a-8ff457f2c409","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél hét múlva dönthetünk arról, mely pártok képviselőit szeretnénk bejuttatni az új Európai Parlamentbe. Ilyen nagy még sosem volt a választás tétje, annál is inkább, mivel a magyar kormányfő főszereplésével komoly politikai meccsé vált a kampány. Ön mit gondol erről? Hogyan viszonyul a voksoláshoz? Kérjük, ossza meg velünk válaszát!","shortLead":"Másfél hét múlva dönthetünk arról, mely pártok képviselőit szeretnénk bejuttatni az új Európai Parlamentbe. Ilyen nagy...","id":"20190515_EP_kutatas_2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4df71c0-02d1-4400-b97a-8ff457f2c409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cda898-bc2b-4268-899a-d91f140d1d0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_EP_kutatas_2","timestamp":"2019. május. 15. 13:06","title":"Elmegy szavazni a jövő héten? Miért teszi? Most elmondhatja a véleményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dca86096-787a-43cf-bdf6-9942979f6187","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Twike márka hamarosan piacra dobja új fejlesztésű hibrid tricikli járművét. A hibridhajtás alatt ezúttal a kerépározó ember és a villanymotor párosát kell értenünk.","shortLead":"A Twike márka hamarosan piacra dobja új fejlesztésű hibrid tricikli járművét. A hibridhajtás alatt ezúttal a kerépározó...","id":"20190514_twike_fitnesz_auto_hibrid_kerekpar_auto_egyben_villanymotor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dca86096-787a-43cf-bdf6-9942979f6187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c5733f-222a-4abe-9493-50b6b1de0619","keywords":null,"link":"/cegauto/20190514_twike_fitnesz_auto_hibrid_kerekpar_auto_egyben_villanymotor","timestamp":"2019. május. 14. 15:48","title":"Maga a megtestesült fitneszautó: villanymotor is van benne, de lábbal is lehet hajtani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72b28a3-5c6f-44ff-a840-ef2c00c41915","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sem a tudósoknak, sem a sportfunkcionáriusoknak nincs megnyugtató válaszuk arra, ki mitől tekintendő igazi nőnek vagy férfinak a stadionokban – írja az e heti HVG.","shortLead":"Sem a tudósoknak, sem a sportfunkcionáriusoknak nincs megnyugtató válaszuk arra, ki mitől tekintendő igazi nőnek vagy...","id":"20190516_Honnan_ferfi_es_meddig_no_egy_elsportolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a72b28a3-5c6f-44ff-a840-ef2c00c41915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc24fbdb-c644-4d23-85b9-b3b7e72dd6ef","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Honnan_ferfi_es_meddig_no_egy_elsportolo","timestamp":"2019. május. 16. 12:38","title":"Honnan férfi és meddig nő egy élsportoló?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f2c55e-abc1-4fe7-8581-72398545818b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Spekulációikkal befolyásolták a devizapiacot, egyeztették a kereskedelmi stratégiáikat. ","shortLead":"Spekulációikkal befolyásolták a devizapiacot, egyeztették a kereskedelmi stratégiáikat. ","id":"20190516_Spekulaciok_es_kartellezes_miatt_buntetett_meg_ot_nagybankot_az_EU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0f2c55e-abc1-4fe7-8581-72398545818b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63da021e-f5f9-45f7-8447-b1a026332dbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_Spekulaciok_es_kartellezes_miatt_buntetett_meg_ot_nagybankot_az_EU","timestamp":"2019. május. 16. 14:28","title":"Spekulációk és kartellezés miatt büntetett meg öt nagybankot az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]