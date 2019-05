Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e73d58ac-08e8-4e84-afce-08fd749a2919","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma formálisan is megtiltotta amerikai termékek eladását a Huawei-nek. ","shortLead":"Az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma formálisan is megtiltotta amerikai termékek eladását a Huawei-nek. ","id":"20190517_Huawei_tovabb_szigorit_az_USA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e73d58ac-08e8-4e84-afce-08fd749a2919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaaaf17b-29fd-4439-bbcb-427dcd44d710","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_Huawei_tovabb_szigorit_az_USA","timestamp":"2019. május. 17. 06:37","title":"Huawei: tovább szigorít az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492f4ef1-53fd-45a5-af75-bb970659c2d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zsűri egy novelláskötetet, míg a közönség egy regényt díjazott.","shortLead":"A zsűri egy novelláskötetet, míg a közönség egy regényt díjazott.","id":"20190515_Atadtak_a_Libri_irodalmi_dijakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=492f4ef1-53fd-45a5-af75-bb970659c2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c64cacd-0626-456b-992e-9b8c418a3b38","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Atadtak_a_Libri_irodalmi_dijakat","timestamp":"2019. május. 15. 21:00","title":"Megvannak a Libri irodalmi díj idei nyertesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 5,5 millió forintra büntetett a jegybank egy menedzsert. Bennfentes kereskedelem gyanújával kezdtek el vizsgálódni, de egész mást találtak.","shortLead":"Összesen 5,5 millió forintra büntetett a jegybank egy menedzsert. Bennfentes kereskedelem gyanújával kezdtek el...","id":"20190517_MNB_birsag_menedzser_akko_invest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b99ce16-a82e-4ee8-8996-8f16f9e2d8cf","keywords":null,"link":"/kkv/20190517_MNB_birsag_menedzser_akko_invest","timestamp":"2019. május. 17. 10:59","title":"Először büntetett meg az MNB egy cégvezetőt a menedzserekről szóló szabályok megsértéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85dc052-36cc-4602-bbf2-86983362c40d","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Online piacteret épített egy magyar vállalkozás, hogy kézműves termelők menő séfeknek adhassák el áruikat. Kapirgáló csirkéktől kezdve a fenyőrügyön át a fekete jávai csirkéig kapva kapnak mindenen az ötcsillagos szállodákban és a divatos éttermekben. A cég Közép-Európát, majd az egész kontinenst meghódítaná. ","shortLead":"Online piacteret épített egy magyar vállalkozás, hogy kézműves termelők menő séfeknek adhassák el áruikat. Kapirgáló...","id":"20190517_Suppli_startup_elelmiszer_beszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b85dc052-36cc-4602-bbf2-86983362c40d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e51cb9b-26ce-42fc-b95b-70dc1859f862","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190517_Suppli_startup_elelmiszer_beszerzes","timestamp":"2019. május. 17. 13:35","title":"Michelin-csillagos éttermek hoznak tízmilliókat egy magyar startupnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az EP-szavazást megkönnyítő alkalmazást fejlesztettek magyar programozók, amely abban nyújt segítséget, hogy megmutatja, a választók által fontosnak tartott értékek alapján melyik párt áll hozzá közelebb. ","shortLead":"Az EP-szavazást megkönnyítő alkalmazást fejlesztettek magyar programozók, amely abban nyújt segítséget...","id":"20190516_szavazapp_europai_parlamenti_valasztasok_2019_voksolas_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e5ca41-8533-4aa3-b1f1-84bfed870596","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_szavazapp_europai_parlamenti_valasztasok_2019_voksolas_alkalmazas","timestamp":"2019. május. 16. 08:33","title":"Nem tudja, kire voksoljon az EP-választáson? Ez a magyar alkalmazás segíthet a döntésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4200c444-c194-40f2-aff0-33202887bd52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honor a jövő heti bemutató előtt közzétett három fotót, amit elvileg a cég érkező új csúcsmobiljával, a Honor 20 Próval készítettek.","shortLead":"A Honor a jövő heti bemutató előtt közzétett három fotót, amit elvileg a cég érkező új csúcsmobiljával, a Honor 20...","id":"20190517_honor_20_pro_okostelefon_android_androidos_okostelefon_tesztkepek_ejszakai_fotozas_ais_super","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4200c444-c194-40f2-aff0-33202887bd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07a3fc0-ade0-4c3c-9fc5-bfc2db07bc0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_honor_20_pro_okostelefon_android_androidos_okostelefon_tesztkepek_ejszakai_fotozas_ais_super","timestamp":"2019. május. 17. 11:03","title":"Megmutatták, milyen fotókat készít az érkező Honor 20 Pro – és az eredmény lenyűgöző lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A család most kártérítésért pereli a kórházat, amely szerint azonban nem hibáztak. ","shortLead":"A család most kártérítésért pereli a kórházat, amely szerint azonban nem hibáztak. ","id":"20190516_Rossz_diagnozis_miatt_halt_bele_az_agyhartyagyulladasba_egy_keteves_kisfiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab20a84-2a46-4949-ad23-25fca8c384bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Rossz_diagnozis_miatt_halt_bele_az_agyhartyagyulladasba_egy_keteves_kisfiu","timestamp":"2019. május. 16. 07:37","title":"Rossz diagnózis miatt halt bele az agyhártyagyulladásba egy kétéves kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Látványosan nő a vásárlóerő Magyarországon, de még így is rosszul állunk európai összehasonlításban.","shortLead":"Látványosan nő a vásárlóerő Magyarországon, de még így is rosszul állunk európai összehasonlításban.","id":"20190516_vasarloero_magyarorszag_europai_unio_elkoltheto_jovedelem_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee95f514-0e7a-4469-bc9c-3461280ff98a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_vasarloero_magyarorszag_europai_unio_elkoltheto_jovedelem_","timestamp":"2019. május. 16. 18:52","title":"Feleannyi pénzt sem tud költeni egy magyar, mint az átlagos európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]