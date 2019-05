Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1544521c-9acd-45ef-bb46-71fd7b43618d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új könyvvel jelentkezett az a Ben Mezirch, akinek korábbi könyve alapján A közösségi háló című filmet is leforgatták.","shortLead":"Új könyvvel jelentkezett az a Ben Mezirch, akinek korábbi könyve alapján A közösségi háló című filmet is leforgatták.","id":"20190523_mark_zuckerberg_cameron_winklewoss_connectu_harvardconnection_konyv_ben_mezirch","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1544521c-9acd-45ef-bb46-71fd7b43618d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e60975-0c74-4e54-9b85-718fd3e74023","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_mark_zuckerberg_cameron_winklewoss_connectu_harvardconnection_konyv_ben_mezirch","timestamp":"2019. május. 23. 15:33","title":"A fiatal Zuckerberg csinálhatott egy rasszista-szexista kamu profilt, hogy lejárassa ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143a0841-acca-4d22-a01c-ddb685af9f37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP az ELMŰ álláspontjára hivatkozva úgy véli, a kalózplakátok műszakilag is veszélyeztethetik az áramszolgáltatást.","shortLead":"Az MSZP az ELMŰ álláspontjára hivatkozva úgy véli, a kalózplakátok műszakilag is veszélyeztethetik az áramszolgáltatást.","id":"20190522_Feljelentettek_a_Fideszt_a_villanyoszlopra_helyezett_plakatok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=143a0841-acca-4d22-a01c-ddb685af9f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf25d1ff-51e2-473c-8527-fb2be8d1f399","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Feljelentettek_a_Fideszt_a_villanyoszlopra_helyezett_plakatok_miatt","timestamp":"2019. május. 22. 14:00","title":"Feljelentették a Fideszt a villanyoszlopra helyezett plakátok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0436df-2fac-443c-a79c-9fc4fd831238","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt évek fejlesztései után mára eljutottunk oda, hogy olyan feladatokat is képes elvégezni egy robot, amire korábban nem gondoltunk volna.","shortLead":"Az elmúlt évek fejlesztései után mára eljutottunk oda, hogy olyan feladatokat is képes elvégezni egy robot, amire...","id":"20190523_robotkutya_hyqreal_robot_repulogep_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b0436df-2fac-443c-a79c-9fc4fd831238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c8a00d-6ebd-4666-b4d4-0e44fd2a772a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_robotkutya_hyqreal_robot_repulogep_video","timestamp":"2019. május. 23. 18:33","title":"Videó: Rákötötték a robotkutyára a 3 tonnás repülőgépet, és simán elhúzta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy osztrák konzorcium a nyertes.","shortLead":"Egy osztrák konzorcium a nyertes.","id":"20190523_Szazmilliokert_mondjak_meg_mi_epuljon_EszakCsepelen_es_DelPesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc17099-7005-4874-87e4-ffd7ab3ae6d4","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_Szazmilliokert_mondjak_meg_mi_epuljon_EszakCsepelen_es_DelPesten","timestamp":"2019. május. 23. 11:59","title":"Százmilliókért mondják meg, mi épüljön Észak-Csepelen és Dél-Pesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a67a820-a15a-4ccf-93ec-79b6b2fb8b73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó méretes SUV-modellje új zászlóshajó-kivitelt kapott, amiben a kis villanymotor és a nagy benzines erőforrás jól megfér egymás mellett.","shortLead":"A stuttgarti gyártó méretes SUV-modellje új zászlóshajó-kivitelt kapott, amiben a kis villanymotor és a nagy benzines...","id":"20190523_hibrid_es_v8as_egyben_itt_a_legujabb_mercedes_gle_divatterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a67a820-a15a-4ccf-93ec-79b6b2fb8b73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65633ae9-426e-41e0-9187-ca55a09e107a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_hibrid_es_v8as_egyben_itt_a_legujabb_mercedes_gle_divatterepjaro","timestamp":"2019. május. 23. 08:21","title":"Hibrid és biturbó V8 egyben: itt a legújabb Mercedes GLE divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec999d23-b227-448c-9be0-05f8bc9cf370","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Társasházban él és bosszantja, hogy egy vagy több lakótársa nem veszi ki a részét a közös költségekből, nem fizeti például a vízdíjat, ám a szolgáltatások előnyeit ugyanúgy élvezi, mint a rendben, pontosan fizető szomszédjai? Nem kell ennyiben hagyniuk, van jogszerű megoldás, hogy rávegyék renitens lakótársukat a közös teherviselésre. ","shortLead":"Társasházban él és bosszantja, hogy egy vagy több lakótársa nem veszi ki a részét a közös költségekből, nem fizeti...","id":"mokk_20190521_Nem_fizeti_a_szomszed_a_tarsashazi_kozos_koltseget_a_vizdijat_Van_megoldas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec999d23-b227-448c-9be0-05f8bc9cf370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbc406c-86c0-4943-a131-5921d2e5b129","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20190521_Nem_fizeti_a_szomszed_a_tarsashazi_kozos_koltseget_a_vizdijat_Van_megoldas","timestamp":"2019. május. 22. 11:30","title":"Nem fizeti a szomszéd a társasházi közös költséget, a vízdíjat? Van megoldás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2018 második félévében euróban számolva az egész EU-ban Magyarországon volt a legalacsonyabb a lakossági gáz ára, a forint vásárlóerejét figyelembe véve viszont hat országban olcsóbban jutottak hozzá. Az állami földgázkereskedőnek még így is keletkezett 3,5 milliárd forint nyeresége 2018-ban. Az áram euróban számolva két, a vásárlóértéket figyelembe véve viszont már tíz országban volt olcsóbb.","shortLead":"2018 második félévében euróban számolva az egész EU-ban Magyarországon volt a legalacsonyabb a lakossági gáz ára...","id":"20190522_Rezsicsokkentes_Magyarorszagon_volt_a_legolcsobb_a_gaz_de_az_allam_igy_is_nyert_rajta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312daf42-b2ab-4acc-a3d9-3568c1d86850","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190522_Rezsicsokkentes_Magyarorszagon_volt_a_legolcsobb_a_gaz_de_az_allam_igy_is_nyert_rajta","timestamp":"2019. május. 22. 15:55","title":"Rezsicsökkentés: az EU-ban Magyarországon volt a legolcsóbb a gáz, de az állam így is nyert rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2364a452-e9d1-456a-a1e1-b9c96d9d9377","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A punk utáni könnyűzene egyik legfontosabb személyisége, az egykori Smiths együttes énekese, Morrissey ma ünnepli a születésnapját.



","shortLead":"A punk utáni könnyűzene egyik legfontosabb személyisége, az egykori Smiths együttes énekese, Morrissey ma ünnepli...","id":"20190522_60_eves_az_utolso_nemzetkozi_hiru_playboy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2364a452-e9d1-456a-a1e1-b9c96d9d9377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c621b4-2cb0-456b-b5f4-f997b9b0b1bd","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_60_eves_az_utolso_nemzetkozi_hiru_playboy","timestamp":"2019. május. 22. 14:02","title":"60 éves az utolsó nemzetközi hírű playboy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]