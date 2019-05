Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c57a6fdd-e138-4585-ab54-9eb23ac96d08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Technológiai hidegháborúként is emlegetik már a Huawei ellen hozott amerikai szankciókat; Kalocsán épül a szállás, ahova a paksi atomerőmű új blokkjain dolgozó külföldi munkásokat küldik; beadták a nagyszülői gyedről szóló törvényjavaslatot. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Technológiai hidegháborúként is emlegetik már a Huawei ellen hozott amerikai szankciókat; Kalocsán épül a szállás...","id":"20190526_Es_akkor_paks_huawei_gyed_szarvas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c57a6fdd-e138-4585-ab54-9eb23ac96d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bd62f1-f0d0-49cf-9994-218a37fb6d3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190526_Es_akkor_paks_huawei_gyed_szarvas","timestamp":"2019. május. 26. 07:00","title":"És akkor a kalocsaiak elővehetik a régi orosz nyelvkönyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0143cfb9-2618-407c-af1f-71b9d2bf1c42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Somogy megyei Várdán tüntették ki Bálint Györgyöt.","shortLead":"A Somogy megyei Várdán tüntették ki Bálint Györgyöt.","id":"20190527_Balint_gazda_megis_diszpolgar_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0143cfb9-2618-407c-af1f-71b9d2bf1c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c63b17-f35b-4f5a-b12f-c2f5f27a02dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Balint_gazda_megis_diszpolgar_lett","timestamp":"2019. május. 27. 08:38","title":"Bálint gazda mégis díszpolgár lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5425c53f-a791-4391-b882-8a0cb46de8ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A második helyen a szociáldemokraták (S&D), a harmadikon a zöldek állnak. ","shortLead":"A második helyen a szociáldemokraták (S&D), a harmadikon a zöldek állnak. ","id":"20190527_Az_Europai_Neppart_adja_a_legnagyobb_frakciot_az_EPben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5425c53f-a791-4391-b882-8a0cb46de8ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81520c49-21b6-411e-8c62-2328d51e6e04","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Az_Europai_Neppart_adja_a_legnagyobb_frakciot_az_EPben","timestamp":"2019. május. 27. 06:00","title":"Az Európai Néppárt adja a legnagyobb frakciót az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee74f09b-b8e8-4fca-8e40-a8d4cda5e795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Felcsút 1-es szavazókör eredményét ismertetjük.","shortLead":"A Felcsút 1-es szavazókör eredményét ismertetjük.","id":"20190526_Es_mar_meg_is_van_az_elso_eredmeny_a_Karpatmedence_szivcsakrajabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee74f09b-b8e8-4fca-8e40-a8d4cda5e795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8370c303-fcd1-4bf0-977a-f03fb29d10a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Es_mar_meg_is_van_az_elso_eredmeny_a_Karpatmedence_szivcsakrajabol","timestamp":"2019. május. 26. 19:43","title":"És már meg is van az első eredmény a Kárpát-medence szívcsakrájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Az alávetettségek olyan hálózata épült ki, Magyarországon, amelyen a demokratikusnak álcázott színjátékok változtatni nem tudnak.","shortLead":"Az alávetettségek olyan hálózata épült ki, Magyarországon, amelyen a demokratikusnak álcázott színjátékok változtatni...","id":"201921_almainkban_europa_visszainteget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068a16b3-cf88-4add-b23d-992f8a9540f5","keywords":null,"link":"/itthon/201921_almainkban_europa_visszainteget","timestamp":"2019. május. 25. 16:00","title":"Hont András: Álmainkban Európa visszainteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67cfe7b3-286b-427f-bcb2-1729449bf29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon megtolta az EP-kampány végét a Fidesz a közösségi médiában, a kormánypárt két nap alatt többet költött, mint az összes többi ellenzéki párt együttvéve. ","shortLead":"Nagyon megtolta az EP-kampány végét a Fidesz a közösségi médiában, a kormánypárt két nap alatt többet költött, mint...","id":"20190526_7_millio_forintot_kampanyolt_el_ket_nap_alatt_a_Facebookon_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67cfe7b3-286b-427f-bcb2-1729449bf29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69df0bdf-4d6b-4319-959c-5dd2418f312d","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_7_millio_forintot_kampanyolt_el_ket_nap_alatt_a_Facebookon_a_Fidesz","timestamp":"2019. május. 26. 17:10","title":"7 millió forintot kampányolt el két nap alatt a Facebookon a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed636973-a08e-4dd0-bc58-b7cc980261e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A PS-Spolu nyerhette a szlovákiai európai parlamenti választást. A Denník N-hez eljutott adatok szerint a koalíció a szavazatok 20,1 százalékát szerezte meg.","shortLead":"A PS-Spolu nyerhette a szlovákiai európai parlamenti választást. A Denník N-hez eljutott adatok szerint a koalíció...","id":"20190526_szlovakia_ep_valasztas_2019_most_hid_mkp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed636973-a08e-4dd0-bc58-b7cc980261e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dbe1dd-b826-4390-9a62-e0021c5b0544","keywords":null,"link":"/vilag/20190526_szlovakia_ep_valasztas_2019_most_hid_mkp","timestamp":"2019. május. 26. 12:33","title":"Szlovákia: bejutási küszöbön billeg az MKP, gyengén szerepelt a Most-Híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az ellenzéki összefogás mítosza pedig nem – ez a tanulsága a lengyel EP-választásnak.","shortLead":"Az ellenzéki összefogás mítosza pedig nem – ez a tanulsága a lengyel EP-választásnak.","id":"20190527_Orban_forgatokonyve_Varsoban_is_mukodott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68506a7e-4d58-429c-963d-8a2fa0af1585","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Orban_forgatokonyve_Varsoban_is_mukodott","timestamp":"2019. május. 27. 11:15","title":"Orbán forgatókönyve Varsóban is működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]