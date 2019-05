Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12040698-b91c-4111-bada-e07ba3f44992","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásán vasárnap 18.30 óráig a szavazásra jogosultak 41,74 százaléka adta le szavazatát a magyarországi szavazókörökben a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.","shortLead":"Az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásán vasárnap 18.30 óráig a szavazásra jogosultak 41,74 százaléka...","id":"20190526_EPvalasztas_este_reszveteli_arany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12040698-b91c-4111-bada-e07ba3f44992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3aff8d2-00e0-4041-a2c8-40659e81610c","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_EPvalasztas_este_reszveteli_arany","timestamp":"2019. május. 26. 18:59","title":"EP-választás: este fél hétkor 41,74 százalékos a részvételi arány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d82737b-7bc6-4420-adef-6202d1a27e43","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"A jövő közlekedési eszközei sokak szerint egyértelműen az elektromos meghajtású járművek, ám annak ellenére, hogy egyre több „zöld rendszámos” autóval, busszal vagy akár robogóval lehet találkozni a közlekedésben, mégsem ismert pontosan, mit is jelent, ha egy jármű elektromos. Kinek jár a zöld rendszám, milyen előnyöket biztosít, hogy lehet igényelni?","shortLead":"A jövő közlekedési eszközei sokak szerint egyértelműen az elektromos meghajtású járművek, ám annak ellenére, hogy egyre...","id":"20190527_eon_Mit_rejt_a_zold_rendszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d82737b-7bc6-4420-adef-6202d1a27e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f25c6d-ec61-4cd7-8f2e-d4262e96c84b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190527_eon_Mit_rejt_a_zold_rendszam","timestamp":"2019. május. 27. 07:30","title":"Mit rejt a zöld rendszám?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94acd583-24e4-4d72-999a-3841779c8f18","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Több mint 70 éve keresnek a burgenlandi Rohonc környékén közel 200 meggyilkolt magyar munkaszolgálatost. Eredménytelenül.","shortLead":"Több mint 70 éve keresnek a burgenlandi Rohonc környékén közel 200 meggyilkolt magyar munkaszolgálatost...","id":"201921__rohonci_verengzes__57_ev_nemasag__elfeledett_tanuk__hianyzo_halottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94acd583-24e4-4d72-999a-3841779c8f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25185396-28c6-4d20-a2a0-f4c963f73a83","keywords":null,"link":"/itthon/201921__rohonci_verengzes__57_ev_nemasag__elfeledett_tanuk__hianyzo_halottak","timestamp":"2019. május. 26. 14:00","title":"Elpusztítottak kétszáz magyart a náci úrnő kastélyában, de nem úgy, ahogyan a szóbeszéd tartja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő azt is elmondta, ő több összellenzéki fórumra is elment, de az LMP egyiken sem volt ott.","shortLead":"A független képviselő azt is elmondta, ő több összellenzéki fórumra is elment, de az LMP egyiken sem volt ott.","id":"20190528_Szel_Bernadett_Nem_merult_hogy_momentumos_leszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f1cb09-d264-4761-9449-09e73e8737b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Szel_Bernadett_Nem_merult_hogy_momentumos_leszek","timestamp":"2019. május. 28. 06:10","title":"Szél Bernadett: Nem merült fel, hogy momentumos leszek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abafc5ef-7391-459f-a87c-1c38a36bf137","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AMD hazai pályán, a Computex szakkiállításon mutatta be a legújabb Intel-verő processzorait.","shortLead":"Az AMD hazai pályán, a Computex szakkiállításon mutatta be a legújabb Intel-verő processzorait.","id":"20190527_amd_ryzen_processzor_computex_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abafc5ef-7391-459f-a87c-1c38a36bf137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87d2fa0-4094-4df1-b35f-5ff6ceca05f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_amd_ryzen_processzor_computex_2019","timestamp":"2019. május. 27. 18:03","title":"Megjöttek az AMD új processzorai, félhet az Intel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e678716-1791-47ea-9a8e-ab9a2ee3c27e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóság az állampolgárok segítségét kéri.","shortLead":"A hatóság az állampolgárok segítségét kéri.","id":"20190527_eltunt_fiu_rakosmente_szocs_benjamin_gabor_rendorseg_korozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e678716-1791-47ea-9a8e-ab9a2ee3c27e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85bdd493-09eb-4321-8d95-de367508b15f","keywords":null,"link":"/elet/20190527_eltunt_fiu_rakosmente_szocs_benjamin_gabor_rendorseg_korozes","timestamp":"2019. május. 27. 17:21","title":"Eltűnt tízévest keresnek a budapesti rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c3fb9d0-a0d6-4678-bcb0-c3616d12794a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fesztiválzenekar az elmúlt napokban hat városban összesen nyolc koncertet adott Európa-szerte az amerikai zongoraművésszel, Emanuel Ax-szel. A kirobbanó sikerű előadások közötti utazások is izgalmasan teltek.","shortLead":"A Fesztiválzenekar az elmúlt napokban hat városban összesen nyolc koncertet adott Európa-szerte az amerikai...","id":"20190528_Igy_rogtonzott_a_toulousei_repteren_a_Grammydijas_zenesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c3fb9d0-a0d6-4678-bcb0-c3616d12794a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4aaaa4-72aa-4675-be8b-2e8e832e53e5","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Igy_rogtonzott_a_toulousei_repteren_a_Grammydijas_zenesz","timestamp":"2019. május. 28. 11:03","title":"Így rögtönzött a toulouse-i reptéren a Grammy-díjas zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe31d92-2742-4300-ab97-2a8d8b1e9d49","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két részre szakadt és várhatóan tovább töredezik a Chile és Argentína között 12 ezer négyzetkilométeren elterülő dél-patagóniai jégmező a klímaváltozás miatt – figyelmeztetnek chilei kutatók, akik márciusban látogattak el a térségbe.","shortLead":"Két részre szakadt és várhatóan tovább töredezik a Chile és Argentína között 12 ezer négyzetkilométeren elterülő...","id":"20190526_feltoredezik_a_patagoniai_jegmezo_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_chile","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebe31d92-2742-4300-ab97-2a8d8b1e9d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878ec634-a29d-4391-a960-81a594748d87","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_feltoredezik_a_patagoniai_jegmezo_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_chile","timestamp":"2019. május. 26. 20:13","title":"Rossz hír jött: kettétört a patagóniai jégmező a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]