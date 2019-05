Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A DJ elismerte, hogy felelőségteljesebben kellett volna viselkednie.
Moby bocsánatot kért Natalie Portmantól, miután a randizásukról írt a memoárjában
2019. május. 26. 16:06 Az ellenzéki összefogás mítosza pedig nem – ez a tanulsága a lengyel EP-választásnak.
Orbán forgatókönyve Varsóban is működött
2019. május. 27. 11:15 Az EPP-nek nincs szüksége Orbánra.
Tovább nőtt a Néppárt előnye az EP-ben – itt az új mandátumbecslés
2019. május. 27. 12:01 Fizetést, napidíjat és költségtérítést is adnak az EP-képviselőknek.
Havi ötmillió forintot is kaphatnak a magyar EP-képviselők
2019. május. 27. 19:54 Június 7-én léphet hatályba az Európai Unió új szerzői jogi törvénye, ami a kritikusok szerint cenzúrát hozhat az internetre.
Nem akarnak cenzúrát a lengyelek, beleszállnak az új EU-s szerzői jogi irányelvbe
2019. május. 28. 13:33 A párt ideiglenes vezetője szerint így lesz.
Úgy tűnik, az FPÖ is megszavazza az osztrák kancellár lemondatását
2019. május. 27. 11:45 A Magyar Nemzet értesülése szerint a Momentum két jelöltje is bejuthat az Európai Parlamentbe, ezt a szavazatok 88 százalékos feldolgozottságánál mérték.
16 százalékon a DK, 9 százalékon a Momentum 88 százalékos feldolgozottságnál
2019. május. 26. 21:27 Bekeményíthet a Fidesz az ellenzék ellen, és fokozhatja a szervezőmunkát, ez lehet az EP-választás tanulsága a kormányoldalon, mert az eredmények a befektetett erőforrások tükrében arra utalnak, a párt nem olyan erős, mint amilyennek láttatja magát, írja elemzésében a Political Capital. tanulsága a kormányoldalon, mert az eredmények a befektetett erőforrások tükrében arra utalnak, a párt nem olyan erős, mint amilyennek láttatja magát, írja elemzésében a Political Capital. Az ellenzéknek tovább kell erősödnie, és helyi szinten szerveződnie, nem szabad visszatérni a nyilvános egyezkedésekhez.
Political Capital: Fokozhatja a Fidesz az ellenzék elleni harcot
2019. május. 27. 16:42