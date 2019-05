Visszavágott Matolcsynak az unokatestvére: megmenthető lett volna a bankja

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"465f25f2-eb89-4b57-97bc-712b7fbcfbc3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A TV2 Csoporthoz tartozó sportcsatorna az angol első osztály közvetítését újabb 3 évre, az FA-kupáét mostantól 3 évre nyerte el.","shortLead":"A TV2 Csoporthoz tartozó sportcsatorna az angol első osztály közvetítését újabb 3 évre, az FA-kupáét mostantól 3 évre...","id":"20190529_Harom_evre_a_Spiler1hez_kerult_a_Premier_League_es_az_FAkupa_meccsek_kozvetitesi_joga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=465f25f2-eb89-4b57-97bc-712b7fbcfbc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8343bfe4-62d4-42ec-8f61-7d5d912d7caf","keywords":null,"link":"/sport/20190529_Harom_evre_a_Spiler1hez_kerult_a_Premier_League_es_az_FAkupa_meccsek_kozvetitesi_joga","timestamp":"2019. május. 29. 15:13","title":"Három évre a Spíler1-hez került a Premier League és az FA-kupa-meccsek közvetítési joga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf362f7-b0ad-4672-85ec-d401091b5b1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig kétméteres kötéllel hozta egy ukrán kisbusz egy másikat az M3-ason. ","shortLead":"Alig kétméteres kötéllel hozta egy ukrán kisbusz egy másikat az M3-ason. ","id":"20190528_kisbusz_vontatas_ukran_gelej","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bf362f7-b0ad-4672-85ec-d401091b5b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746dc3bd-53ac-48e4-bb60-b8fa708efe5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_kisbusz_vontatas_ukran_gelej","timestamp":"2019. május. 28. 08:55","title":"40-es táblánál 116-tal vontattak egy kisbuszt úgy, hogy a két autóban 18-an ültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0e050f-ce9a-4e9f-a41e-399e7aec5006","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Amíg 10 éve a Fortune 500 listájában szereplő cégek vezetőségeibe kinevezett új tagoknak csak 18 százaléka volt nő, tavaly már 40. ","shortLead":"Amíg 10 éve a Fortune 500 listájában szereplő cégek vezetőségeibe kinevezett új tagoknak csak 18 százaléka volt nő...","id":"20190529_fortune_500_igazgatosag_no_kinevezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff0e050f-ce9a-4e9f-a41e-399e7aec5006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2447f48d-92a6-42af-bb38-896d2f82f2b9","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190529_fortune_500_igazgatosag_no_kinevezes","timestamp":"2019. május. 29. 16:42","title":"Ott jelentek meg a MeToo-kampány eredményei, ahol kevesen gondoltuk volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b8eced-f050-4a71-b5d3-4cf94da409db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Honda bejelentette, hogy az első elektromos autóján alapfelszereltség lesz a videós oldalsó kameratükör-rendszer, vagyis alapból nem kap hagyományos külső visszapillantókat a kocsi.","shortLead":"A Honda bejelentette, hogy az első elektromos autóján alapfelszereltség lesz a videós oldalsó kameratükör-rendszer...","id":"20190529_A_cuki_villanyHondan_mar_nem_is_lesz_visszapillantotukor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3b8eced-f050-4a71-b5d3-4cf94da409db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a706d42-0d33-4986-a0dd-975f24e68d5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_A_cuki_villanyHondan_mar_nem_is_lesz_visszapillantotukor","timestamp":"2019. május. 29. 09:17","title":"A cuki villany-Hondán már nem is lesz visszapillantó tükör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd0e16a-b607-4d8e-a438-efe550a1caf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Januárban kezdte el tesztelni a Google azt a térképes újítását, aminek köszönhetően előre észlelhetők a sebességmérő kamerák az utakon. Úgy tűnik, a fejlesztést időközben nálunk, magyaroknál is bekapcsolták. ","shortLead":"Januárban kezdte el tesztelni a Google azt a térképes újítását, aminek köszönhetően előre észlelhetők a sebességmérő...","id":"20190528_google_maps_terkep_traffipax_sebessegmero_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccd0e16a-b607-4d8e-a438-efe550a1caf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e314ab5-c5f2-41de-a33c-2de8f0806742","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_google_maps_terkep_traffipax_sebessegmero_kamera","timestamp":"2019. május. 28. 14:03","title":"Már nálunk is működik a Google Térkép nagyszerű újítása, amiért nagyon hálásak lesznek az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b3a593-c0ee-450f-a3ae-6f8bb16717c8","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"Jobb félni, mint megijedni, tartja a mondás. Ha pedig megnézzük az Európai Unió vagy az USA baleseti statisztikáit, kijelenthetjük: mindez bőven igaz. A modern társadalomban élők sok esetben rosszul mérik fel a rájuk leselkedő veszélyeket. Holott valójában otthonunkban sem vagyunk teljesen biztonságban. Sőt, néhány esetben ott a legkevésbé. De mit tehetünk testi épségünkért? A megoldás: konstruktív paranoia.","shortLead":"Jobb félni, mint megijedni, tartja a mondás. Ha pedig megnézzük az Európai Unió vagy az USA baleseti statisztikáit...","id":"generali_20190425_A_hosszu_elet_titka_a_paranoia_Talan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2b3a593-c0ee-450f-a3ae-6f8bb16717c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3251793d-dc88-4139-9299-55a3a795727f","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20190425_A_hosszu_elet_titka_a_paranoia_Talan","timestamp":"2019. május. 29. 11:30","title":"A hosszú élet titka a paranoia? Talán!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"148769f8-0256-498a-9cee-c57680fe4525","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A gyerekek kátyúzhatnak, kilátókat, hidakat festhetnek internetezés helyett.","shortLead":"A gyerekek kátyúzhatnak, kilátókat, hidakat festhetnek internetezés helyett.","id":"20190529_Ujra_lesz_epitotabor_a_KisBalatonnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=148769f8-0256-498a-9cee-c57680fe4525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f418f0b-488c-485f-8b1c-12584c5049d6","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Ujra_lesz_epitotabor_a_KisBalatonnal","timestamp":"2019. május. 29. 13:10","title":"Újra lesz építőtábor a Kis-Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d6cc0a-d5bd-4d56-bfee-e56bc36b6963","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Díjnet nézte meg, hogyan teljesültek tavaly a közüzemi díjak.","shortLead":"A Díjnet nézte meg, hogyan teljesültek tavaly a közüzemi díjak.","id":"20190529_Fegyelmezettebbek_a_fovarosiak_a_videkieknel_ha_csekkekrol_van_szo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8d6cc0a-d5bd-4d56-bfee-e56bc36b6963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faca7fb5-ba05-491c-b0e7-e61aff7ed56b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190529_Fegyelmezettebbek_a_fovarosiak_a_videkieknel_ha_csekkekrol_van_szo","timestamp":"2019. május. 29. 11:02","title":"Fegyelmezettebbek a fővárosiak a vidékieknél, ha csekkekről van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]